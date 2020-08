A munkavállalókkal való törődés az új irány a társadalmi felelősségvállalásban

A koronavírus-járvány következtében még nagyobb szerepet kaphat a társadalmi felelősségvállalás a jövőben, ugyanis a Planet Fantastics’ Network áprilisban végzett kutatása alapján a hazai lakosság 95 százaléka elvárja a vállalatoktól, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak erre a területre. A válság után új irányok lehetnek meghatározóak, amelyben fontos szerepet játszik a munkavállalókkal való törődés is. A családi vállalkozások ebben élen járnak, elkötelezettek kollégáik iránt, és arra törekednek, hogy megtartsák őket a nehéz gazdasági helyzet ellenére is. A K&H családi vállalatok kiválósági díj idén a járvány ideje alatt a társadalomért, közösségekért tett példamutató megoldásokat is keresi, a pályázatokat szeptember 18-ig lehet benyújtani.

A koronavírus-járvány okozta krízishelyzet megmutatta, hogy a társadalom iránti elkötelezettségnek, valamint a környezetre való odafigyelésnek jelenleg óriási jelentősége van. A Planet Fantastics’ Network fenntarthatósági tanácsadó cég a járvány ideje alatt végzett online kutatása alapján hazánkban a résztvevők 95 százaléka elvárja a vállalatoktól, hogy a válság után nagyobb hangsúlyt fektessenek a társadalmi felelősségvállalásra, ezért a cégek nem hagyhatják figyelmen kívül ezt a területet a jövőben. „A családi vállalatok elkötelezettek a környezetükért. Sokszor nem tudatosan végeznek CSR tevékenységet, hanem természetes számukra, hogy helyi szinten, a kisebb közösségeket segítik, sok esetben kevésbé látható módon. Ilyen például, amikor a helyi árvaházat, iskolát vagy sportszervezetet segítik, akár termékeikkel, szolgáltatásaikkal vagy sokszor pénzügyileg. Ezeket a tetteket szeretnénk most elismerni a K&H családi vállalatok kiválósági díjjal, hiszen a társadalmi felelősségvállalás kategóriában azt mutathatják be a pályázók, hogy a járvány idején vagy annak következtében mit tettek a helyi közösségért, a társadalomért vagy kollégáikért akár a közvetlen vagy a tágabb környezetükben” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője. A pályázatra a társadalmi felelőségvállalás mellett az innováció valamint a hosszú távú stratégia kategóriában lehet nevezni szeptember 18-ig.

A munkavállalókkal való törődés mint új irány a társadalmi felelősségvállalásban

A krízis nyomán a cégek társadalmi felelősségvállalás stratégiájában új irányok lehetnek hangsúlyosak, ugyanis a munkavállalók egészsége, biztonsága, egzisztenciája kulcskérdéssé vált. „Azt tapasztaljuk, hogy a családi vállalatok vezetői sokkal elkötelezettebbek kollégáik iránt. Minden körülmények között arra törekednek, hogy megtartsák őket, illetve segítsék ahogy tudják, ha bajba kerültek. Ahogy a korábbi 2008-as válság során, úgy most is megfigyelhető, hogy a családi vállalkozások tulajdonosai még erőteljesebben helyezték előtérbe dolgozóik érdekeit a hosszú távú gondolkozás jegyében” – hangsúlyozta Ékes Ákos.

A K&H családi vállalatok kiválósági díj részletei itt érhetők el:

https://csaladivallalatok.kh.hu/k-and-h-kivalosagi-dij/

