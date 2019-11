A munkanélküliség és a válás a nők elleni gyilkosságok leggyakoribb oka Ausztriában egye elemzés szerint

A munkanélküliség és a válás a nők elleni gyilkosságok leggyakoribb kiváltó oka Ausztriában az osztrák belügyminisztérium kedden ismertetett elemzése szerint.

A tárca azt is közölte, október végéig 51 embert, köztük 32 nőt gyilkoltak meg Ausztriában az idén.

Herbert Kickl volt szabadságpárti belügyminiszter bűnügyi rendőrségi felderítőcsoportja a 2018. január elseje és a 2019. január 25-e között elkövetett 55 emberölést vizsgálta, ezek 66 százalékában szintén nő volt az áldozat. Az elemzésből az derült ki, hogy a gyilkosságok 92 százalékában az áldozat és az elkövető ismerte egymást, 54 százalékában rokonok vagy jó ismerősök voltak, 38 százalékában pedig egy párt alkottak vagy korábban éltek párkapcsolatban egymással, és időközben elváltak vagy szakítottak.









A gyilkossági kísérletek, valamint az elkövetett emberölések motivációit szakértők elemezték. Feladatuk az volt, hogy kiderítsék, mi okozta a gyilkosságok, különösen a nők ellen elkövetett gyilkosságok számának növekedését. Az elemzésből az derül ki, hogy a három leggyakoribb kiváltó ok a munkanélküliség vagy a korai nyugdíjazás (48 százalék), válás, szakítási szándék (46 százalék), illetve az alkoholizmus, drogfogyasztás (30 százalék). Az esetek 44 százalékában a hozzátartozók közötti erőszak miatt távoltartást rendeltek el az erőszakos személy ellen. A párkapcsolaton belüli gyilkosságok áldozata valamennyi esetben nő volt, az elkövetők fele nem osztrák állampolgár.

Wolfgang Peschorn belügyminiszter a tanulmány ismertetését követően azt mondta: a tervek szerint már az elkövetkező hetekben új intézkedéseket vezetnek be az emberölések megelőzésére. Így többek között útmutatót készítenek a rendőrök számára, hogy könnyebben felismerjék a veszélyhelyzeteket, illetve hatékonyabban járjanak el a párkapcsolati erőszakot követő kihallgatások során. Továbbá szakértői csoportokat hoznak létre a kerületi rendőrségeken, az a cél ugyanis, hogy időben felismerjék a potenciális tetteseket, munkalehetőséget biztosítsanak számukra, és javítsák a hivatalok közötti együttműködést – például a tervek szerint a rendőrségi jelentéseket más hatóságok számára is hozzáférhetővé teszik majd.

(MTI)