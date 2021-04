A Mortal Kombat és egy japán anime küzdött a mozinézőkért Észak-Amerikában

A Mortal Kombat című akciófilmre váltott jegyet a legtöbb néző a hétvégén Észak-Amerikában, a 22,5 millió dolláros (6,7 milliárd forint) bevétellel a kasszasikerlista csúcsára került a produkció.

A Simon McQuid rendezésében forgatott akciófilmnek ugyanakkor váratlan ellenfele támadt: a Demon Slayer: Mugen Train című japán animére csaknem 20 millió dollárért (6 milliárd forint) keltek el a jegyek – számolt be róla vasárnap a The Hollywood Reporter filmes portál.

A nagy sikerű videojátékból a Warner Bros. stúdióban készült Mortal Kombatot ráadásul több mint 3000 moziban kezdték játszani a hétvégén, míg a Demon Slayert 1600 moziban láthatta a közönség.

A japán produkció ezzel a debütálással minden idők legmagasabb premierhétvégi bevételét érte el Észak-Amerikában idegen nyelvű filmként.

A Mortal Kombat, akárcsak a Warner Bros. többi idei produkciója egyidejűleg került a mozikba és az HBO Max streamingszolgáltatás programjába.

A Kimecu no Jaiba – Mugen no Densa (angol címén Demon Slayer) egy emberevő démonokkal küzdő árva fiúról szóló animációs film, amely egy Japánban rendkívül népszerű manga- és tévés animesorozat nyomán készült.



A produkciót Japánban tavaly mutatták be. Az ázsiai szigetországban több mint 361 millió dolláros (108 milliárd forint) jegybevételével minden idők legnagyobb kasszasikere lett. A film globális bevétele már 440 millió dollár (132 milliárd forint) fölött jár.Az észak-amerikai kasszasikerlista harmadik helyére a Godzilla Kong ellen című akció sci-fi futott be 4,2 millió dolláros jegyeladással. A négy hete játszott filmre Amerikában 86,5 millió dollárért (26 milliárd forint), világszerte több mint 400 millió dollárért (120 milliárd forint) váltottak jegyet.(MTI)