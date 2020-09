A Morgan Stanley budapesti irodájából fontos globális technológiai és elemzőközpont lett

A Morgan Stanley budapesti irodája az elmúlt 14 évben a globális hálózat fontos technológiai és elemzőközpontjává vált; az idő bebizonyította, hogy kiváló döntés volt a központot Budapestre telepíteni – mondta Ruchika Sethi, a Morgan Stanley támogató központjainak globális vezetője, aki a közelmúltban meglátogatta a magyarországi központot, az MTI-nek adott interjújában.

Hozzátette: amikor 2006-ban megnyitották a globális pénzügyi szolgáltató budapesti irodáját, az mindössze 30 embert foglalkoztató matematikai modellező központ volt. Azóta azonban nagyjából kétezer kiváló szakembert foglalkoztató, fontos elemzőközpont lett. A munkatársak fele az informatikai részlegnél dolgozik, azon belül is elsősorban infrastruktúra- és alkalmazásfejlesztéssel támogatja a Morgan Stanley globális tevékenységét – ismertette.

Az informatika területén Budapest kulcshelyszín a Morgan Stanley számára, de az irodának a pénzügyi- és kockázatelemzés, vagy a matematikai modellezési terén is fontos szerepe van.

A kockázatelemzés- és kezelés szintén jelentős súlyra tett szert az elmúlt évtizedben, Budapest már ezen a területen is fontos szereplő. A kockázatelemző csapat létszáma nyolc év alatt 30-ról 400 fölé emelkedett. Hangsúlyozta, hogy már Budapest is kínál olyan karrierlehetőségeket a pénzügyi szakembereknek, melyekkel valódi hatást tudnak gyakorolni egy globális pénzintézet mindennapi működésének különböző területeire.



Bár Budapesten jelenleg nem végeznek közvetlen pénzpiaci tevékenységeket, az iroda főszerepet játszik a cég életében, és folyamatosan vizsgálják a lehetőséget, hogy még több csapatot hozzanak itt létre. Hosszú távon szeretnék elérni, hogy a város olyan pénzügyi centrum legyen, amely vonzza a tehetségeket a kapcsolódó szakterületeken – mondta Ruchika Sethi.Budapest legjelentősebb előnyei között megemlítette, hogy a magyar főváros high-tech helyszín; ideális időzónában helyezkedik el; a magyarországi felsőoktatás színvonala kiváló, különös tekintettel a természettudományos, informatikai, műszaki és matematikai területekre, így számos tehetséget találnak a városban.A pénzügyi szektornak kihívást jelentett a COVID-19, ugyanakkor a technológiának köszönhetően továbbra is magas színvonalon tudták kiszolgálni ügyfeleiket. A járvány első hullámának tetőpontján munkatársaik 95 százaléka világszerte otthonról dolgozott.Közölte: 2020-ban is folytatták a munkaerő-felvételt, és továbbra is “vadásznak” a tehetségekre. Kitért arra is, hogy eltökéltek a nők arányának további növelésében a cég minden részlegén. Beszámolt arról is, hogy a budapesti iroda számos családbarát intézkedéssel is igyekszik elősegíteni a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését.Sok éve kiemelten figyelnek a fogyatékosággal élő munkatársak támogatására és integrációjára – fűzte hozzá. A Morgan Stanley több programmal is megszólítja a magyarországi roma közösséget: roma fiatalokat mentorálnak, pénzbeli támogatást biztosítanak a roma integráción munkálkodó partnerintézményeiknek – ismertette a Morgan Stanley támogató központjainak globális vezetője.(MTI)