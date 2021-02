A Mol meghatározó szerepre tör a körforgásos gazdaságban

A Mol-csoportnak meghatározó szerepet kell betöltenie a körkörös gazdaságban, ha meg akarja őrizni regionális vezető szerepét – mondta Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a társaság szerdai sajtótájékoztatóján.

Az olajipari cég vezetője abból az alkalomból ismertette a hosszú távú célokat, hogy az igazgatóság elfogadta a 2016-os vállalati stratégia frissítését. Hernádi Zsolt úgy fogalmazott, hogy a fenntarthatóság ma már nem elég, a jövőt a körforgásos gazdaság jelenti. A Mol ennek megfelelően saját forrásokból fenntartható beruházásokat finanszíroz, fejlesztései kiterjednek a hulladékgazdálkodásra, az újrahasznosításra, az alternatív üzemanyagokra – tette hozzá. A fosszilis üzemanyagok szerinte ma még nélkülözhetetlenek, és egyelőre nem is várható a felhasználás csökkenése, de a Mol az elsők között ismerte föl a várható átalakulást, és azt, hogy előnyhöz jut, ha időben változtat.

Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy az olajipar átalakulásának végét és következményeit még nem lehet pontosan felmérni, de már most át kell értékelni a vállalat szerepét a közlekedésben, létre kell hozni a fenntartható termelés feltételeit, és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokat kell forgalomba hozni. A Mol folytatja a kúthálózat átalakítását kiskereskedelmi egységek hálózatává, és vezető szerepet akar betölteni a kibocsátott szén-dioxid újrahasznosításában is – tette hozzá.

Hernádi Zsolt abban bízik, hogy a frissített stratégia újabb évtizedekre biztosíthatja a vállalat vezető szerepét. Az elmúlt 30 év tapasztalata alapján úgy látja, hogy a Mol eddig jó időben hozott jó döntéseket, és korszerű válaszokat adott a kihívásokra. Egyben tudott maradni a rendszerváltás után, kijutott a tőzsdére, a térségben elsőként ismerte föl, hogy a nemzeti olajvállalatok fölött eljárt az idő, és a regionális terjeszkedés jelenti a jövőt. 2010-re Magyarország mellett Szlovákiában és Horvátországban is a Mol lett a piacvezető, a legerősebb szereplők közé tartozik a cseh, a román, a szerb, és a szlovén piacon, 40 országban van jelen, naponta 1 millió értékesítése van – tette hozzá.



A Mol elnök-vezérigazgatója a rendezvényen átvette a tőkepiac fejlesztéséért járó életműdíjat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) elnökétől. Patai Mihály abból az alkalomból méltatta a vállalatcsoport eredményeit, hogy a Mol-részvények 25 éve jelentek meg a BÉT-en. A tőzsde a Mol-csoportnak ítélte a felelős vállalatirányításért járó díjat is.(MTI)