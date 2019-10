A MOL-csoport erős harmadik negyedéves eredményét követően megemelte 2019-re tervezett éves célkitűzését

Az erős harmadik negyedéves eredmények lehetővé teszik a Mol csoport számára, hogy 2,3-ról 2,4 milliárd dollárra emelje a 2019-re tervezett éves kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény-célkitűzését (EBITDA) – derül ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön közzétett jelentésből.

Az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA 202,9 milliárd forint (689 millió dollár) volt a harmadik negyedévben, a tavalyi azonos időszakban elért 197,4 milliárd forint (708 millió dollár) után. Így az első három negyedév végén összesen mintegy 529 milliárd forint (1,84 milliárd dollár) a vállalat EBITDA-ja.

A jelentés idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki kiemelte: folytatják az egyszerűsített szabad cash flow termelést, így teljes mértékben finanszírozni tudják a szinte megduplázódó organikus beruházásokat, miközben továbbra is haladnak a stratégiai transzformációs projektjeikkel.

Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a kiemelten kezelt poliolüzem építési munkálatai a harmadik negyedévben újabb lendületet kaptak és a tervek szerint haladnak, az üzem jelenleg több mint 35 százalékos készültségi szinten van.

A kutatás-termelés EBITDA-ja 69,4 milliárd forintra (235 millió dollár) csökkent a harmadik negyedévben, az egy évvel korábbi 88,9 millárd forintról (319 milló dollár). Az eredmény tükrözi alacsonyabb olajár-szintet és a jelentősen alacsonyabb gázárakat.

Az átlagos napi termelés 1 százalékkal csökkent a harmadik negyedév során, így napi 107 500 hordó olajegyenértéket tett ki, de az idei első három negyedévet nézve az átlagos napi 112 ezer hordó olajegyenértékes termelés továbbra is meghaladja az éves célkitűzést – jelezte a Mol.

A feldolgozás-kereskedelem üzletág újrabeszerzési árakkal becsült “tiszta” EBITDA-ja 4 százalékkal 80,1 milliárd forintra (272,3 millió dollár) nőtt a harmadik negyedévben, az emelkedő finomítói árrések miatt. Az üzemanyag iránti kereslet 3 százalékkal nőtt Közép-Kelet-Európában, ami szintén hozzájárult az üzletág pozitív eredményéhez.

A fogyasztói szolgáltatások szegmens újabb rekorderedménnyel zárta a negyedévet, helyi devizában számítva 15, dollárban számolva 10 százalékos

növekedést produkált az előző év azonos időszakához képest. A Mol értékelése szerint az üzletág 47,4 milliárd forintos (161 millió dollár) negyedéves EBITDA eredménye a nem üzemanyag termékek növekvő árrésének és a közép-kelet-európai üzemanyag-piaci trendeknek köszönhető.

A vállalatcsoport nem üzemanyag termékek értékesítésének bővülését elősegítő Fresh Corner koncepciója szerint átalakított értékesítési pontok száma továbbra is dinamikusan nő, 615-ről 794-ra emelkedett az elmúlt egy év során.

A gázszállítási üzletág EBITDA-hozzájárulása a harmadik negyedév során 8 milliárd forint (27 millió dollár) volt, 8 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír szerdán 38 forinttal 2976 forintra erősödött, az elmúlt egy évben az árfolyam 2800 és 3450 forint között mozgott.(MTI)