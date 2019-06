A Mercedes-Benz megkezdte Kecskeméten az új CLA Shooting Brake gyártását

Néhány hónappal az új generációs CLA Coupé után a testvérmodell, az új CLA Shooting Brake első sorozatgyártott példánya is legördült a gyártószalagról a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában. A Mercedes-Benz Cars ezzel nemcsak a kompaktautó-generáció két legsportosabb modelljét viszi a megszokott csúcsminőségben az utakra, hanem a rugalmas, hatékony és fenntartható termelés terén is új mércét állít fel. Az új kompakt modellek bevezetésének sorozata, amely 2018 áprilisában Rastattban, az új A-osztály sorozatgyártásának elindításával kezdődött, a CLA Shooting Brake-kel most egy új mérföldkőhöz ért.

„A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban már ma is sok minden megtapasztalható, ami a holnap okos-gyártását jellemzi. Egymásba kapcsolódó, digitális és rugalmas folyamatokkal dolgozunk, így a CLA Shooting Brake sorozatgyártásának elindítása zökkenőmentesen illeszkedett a meglévő gyártási folyamatainkba. Mindez a motivált és jól képzett munkatársainknak köszönhető. Büszkék vagyunk erre a csapatra, hiszen az ő érdemük, hogy folytatódik a kecskeméti gyárban a CLA sikertörténete” – mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Kecskemét a globális gyártási hálózatban

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár a 2012-es indulásától kezdve folyamatosan növelte jelentőségét a Mercedes-Benz Cars globális gyártási hálózatában. E hálózat előnyét a digitálisan összekapcsolt folyamatok mellett főként a közvetlen tapasztalatcsere jelenti a rastatti testvérgyárral.

A kompaktautók gyártási hálózatát három kontinens hat gyára alkotja: Kecskeméten, Rastattban (Németország), Pekingben (Kína), Uusikaupunkiban (Finnország), Aguascalientesben (Mexikó) és Hambachban (Franciaország). Ezek a telephelyek jelenleg hét modellt gyártanak: a Mercedes Benz A- és B-osztályt, a CLA-t és a CLA Shooting Brake-et, a GLA-t, az A-osztály szedánt, valamint a hosszú tengelytávval gyártott A-osztály szedánt – kifejezetten a kínai piac számára.

A CLA Shooting Brake és a CLA Coupé modelleket kizárólag Kecskeméten gyártják a teljes világpiacra. 2018 óta az új Mercedes-Benz A-osztály is Kecskeméten készül.

Fókuszban a rugalmasság, hatékonyság és fenntarthatóság

Modern, folyamatosan fejlődő ipar 4.0-ás technológiák jellemzik a Mercedes-Benz Cars összes gyártási helyszínét, így a gyárak a legnagyobb rugalmassággal reagálhatnak a változó vevői igényekre. A piaci ingadozások, a vevői igények alakulása és a felszereltségi változatok sokasága mind amellett szólnak, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legrugalmasabbra tervezzék, amihez számos újszerű, innovatív megoldás is hozzájárul.

Egy jövőbe mutató pilot-projekt keretében Kecskeméten próbálták ki például, hogy milyen előnyei lehetnek a drónoknak gyárterületen belüli szállító eszközként. Egy körülbelül öt hónapos időszakon keresztül a levegőben, drónok segítségével mozgatták a raktár és a karbantartóüzemek között a karbantartáshoz szükséges cserealkatrészeket a gyártócsarnokok felett. Ez a kiegészítő szállítási mód növeli a gyártási rugalmasságot és csökkenti a csarnokokon belüli forgalmat. A teszt-projektet ezután más telephelyeken is elindítják, a folyamatok optimalizálása érdekében.

Flex-cellás gyártás: Az újonnan létesített karosszériaüzemben úgynevezett flex-cellákban készülnek az új modellek motorház- és csomagtartófedelei. Ezen moduláris, cserélhető munkaállomásoknak köszönhetően a lehető legrövidebb időn belül végrehajtható a gyártott modellek közötti váltás.

Az újonnan létesített karosszériaüzemben úgynevezett flex-cellákban készülnek az új modellek motorház- és csomagtartófedelei. Ezen moduláris, cserélhető munkaállomásoknak köszönhetően a lehető legrövidebb időn belül végrehajtható a gyártott modellek közötti váltás. Új szállítási módok a karosszériaüzemben: A kecskeméti Mercedes-Benz gyár az alkatrészek szállításánál az új technológiák alkalmazására épít. Egyebek mellett vezető nélküli szállítójárművek mozgatják az új kompaktautó-generáció kerékjárati karosszériaelemeit – vagy akár egész nyers karosszériákat is – a karosszériaüzemen belül az egyes gyártóberendezések között. Ez a nagyobb hatékonyság mellett egyben a munkabiztonságot is növeli.

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár az alkatrészek szállításánál az új technológiák alkalmazására épít. Egyebek mellett vezető nélküli szállítójárművek mozgatják az új kompaktautó-generáció kerékjárati karosszériaelemeit – vagy akár egész nyers karosszériákat is – a karosszériaüzemen belül az egyes gyártóberendezések között. Ez a nagyobb hatékonyság mellett egyben a munkabiztonságot is növeli. Targoncamentes összeszerelő üzem és vezető nélküli szállítórendszer: A telephely célja a targoncamentes összeszerelő üzem megvalósítása, ami mindenekelőtt a munkabiztonságot szolgálja. A targoncák helyett speciális görgős állványokat használnak, amelyek segítségével az anyagokat az alkalmazott göngyölegtől függetlenül, logisztikai vonatok vagy vezető nélküli szállítójárművek segítségével továbbítják a gyártócsarnokba. A gyárban alkalmazott, vezető nélküli szállítórendszerek pontosan az egyedi járműre szabott komponenseket és alkatrészeket szállítják a szerelőszalaghoz, ahol köztes tárolás nélkül szerelik be azokat. A telephelyen jelenleg már a szerelőterületek 99 százaléka targoncamentes.

A telephely célja a targoncamentes összeszerelő üzem megvalósítása, ami mindenekelőtt a munkabiztonságot szolgálja. A targoncák helyett speciális görgős állványokat használnak, amelyek segítségével az anyagokat az alkalmazott göngyölegtől függetlenül, logisztikai vonatok vagy vezető nélküli szállítójárművek segítségével továbbítják a gyártócsarnokba. A gyárban alkalmazott, vezető nélküli szállítórendszerek pontosan az egyedi járműre szabott komponenseket és alkatrészeket szállítják a szerelőszalaghoz, ahol köztes tárolás nélkül szerelik be azokat. A telephelyen jelenleg már a szerelőterületek 99 százaléka targoncamentes. Papírmentes gyár: A projekt révén láthatóvá válik, hogy az ipar 4.0 digitális megoldásai hogyan növelik a gyártás hatékonyságát, miközben az erőforrásokat is kímélik. A digitális megoldások fokozatosan átveszik a papír alapú dokumentáció helyét, például a járművek gyártószalagon használt papír kísérődokumentumait és a belső folyamatok biztosítására szolgáló bizonylatokat is képesek kiváltani.

A projekt révén láthatóvá válik, hogy az ipar 4.0 digitális megoldásai hogyan növelik a gyártás hatékonyságát, miközben az erőforrásokat is kímélik. A digitális megoldások fokozatosan átveszik a papír alapú dokumentáció helyét, például a járművek gyártószalagon használt papír kísérődokumentumait és a belső folyamatok biztosítására szolgáló bizonylatokat is képesek kiváltani. Széndioxid-semleges termelés: 2022-ig a Mercedes-Benz Cars európai gyárainak energiaellátását széndioxid-semlegessé teszik. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár már a jövő évben átáll a széndioxid-semleges áram felhasználására. Az energiahatékonyság növelése céljából a gyár területének komplett kültéri megvilágítását LED-lámpák biztosítják, 2021-ig pedig az épületek belső világítását is LED-re cserélik.

A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban már ma is alkalmazott technológiák és folyamatok sora szemlélteti a Mercedes-Benz Cars gyártási hálózatának folyamatos fejlesztéseit:

Az új CLA Shooting Brake: sportos és praktikus

Már a világpremierjén, a 2019-es Genfi Autószalonon is minden tekintetet magára vonzott a „dizájndarab”, de markáns frontjával és sportos hátsójával a CLA Shooting Brake második generációja nem csak látványra meggyőző. A modell még nagyobb rakteret kínál a bevásárláshoz, vagy éppen a sporteszközök szállításához. Ugyanúgy, mint a CLA Coupé, a kombi modell is elsősorban a fiatalabb vásárlói réteget szólítja meg.

Az új modellben a Mercedes-Benz User Experience (MBUX) multimédia rendszer legújabb verziója kapott helyet. A belső tér asszisztens funkció révén az MBUX már kézmozdulatokkal is irányítható, ezáltal intelligensebb, mint valaha. Számos kényelmi és MBUX-funkció kezelése még könnyebb és ösztönösebb lett.

Az új CLA Shooting Brake még kényelmesebb az ENERGIZING komfortvezérlésnek köszönhetően, amely összekapcsolja a gépjármű különböző kényelmi funkcióit. A klímaberendezés és az ülések (fűtés, szellőztetés, masszírozás) egyes funkciói különböző megvilágítási és zenei hatásokkal együtt célzottan hoznak létre egy igazán különleges, személyre szabott hangulatot az ügyfél igényei szerint.

A CLA Shooting Brake megkapta a legújabb biztonsági segédrendszereket, és az S-osztályból érkező funkcióknak köszönhetően az aktív biztonság tekintetében kimagaslik a szegmensből.

Az új CLA Shooting Brake 2019 szeptemberében kerül kereskedelmi forgalomba.

A piaci bevezetésük óta a CLA Coupé és a CLA Shooting Brake modellekből már több mint 750.000 darabot értékesítettek. 2018-ban a legnagyobb piacok Kína, az USA és Németország voltak. A Mercedes-Benz már a CLA első generációjával is sikeresen szólított meg új vásárlói rétegeket: az USA-ban a CLA-vásárlók általában tíz évvel fiatalabbak az átlagos Mercedes-Benz-vevőknél. Európában a modell vásárlóinak csaknem kétharmada valamelyik versenytárs autóját vezette korábban.

A kecskeméti Mercedes-Benz gyárról

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár mintegy 4.700 munkatársat foglalkoztat. 2018-ban több mint 190.000 Mercedes-Benz kompakt autót állítottak elő. Kecskeméten gyártják a négyajtós kompakt CLA Coupé-t és a CLA Shooting Brake-et. Ez a két modell kizárólag Kecskeméten készül az egész világ piacaira. 2018 májusa óta a magyar gyártóhelyszín termékpalettáját az új A-osztály egészíti ki.