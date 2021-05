A Mercedes beelőzte a Ferrarit – ezek brandek nyerték meg az internetezőket tavaly

A 2020-as évben az autómárkák mozgatták meg legjobban az online közösséget, szépségápolás kapcsán a fórumokon történt a legtöbb bejegyzés, a koronavírus hozta korlátozások miatt pedig megnövekedett az internetes párbeszéd az élelmiszerboltok körül. A magyar online közönség véleményét mérő Social Index 6 kategóriában, 338 márka kapcsán kutatta az internetezők véleményét. Az SentiOne adatelemzésének alapját a 2020-as online említések mennyisége mellett azok minősége, és a kommentek érzelmi töltete adta.

A 2020-as Social Index rangsorának felépítésénél a márkákat egymáshoz viszonyított online jelenlétük minősége mentén súlyozta a SentiOne, egyrészt a hozzájuk kapcsolódó tartalmak mennyiségét, másrészt azok érzelmi hátterét is figyelembe véve.

Forma 1 és Mercedes

Az autómárkák a legkedveltebb kategória, azaz a legnagyobb internetes párbeszéd itt tapasztalható a SentiOne elemzése szerint. A tavalyi Social Index győztese ebben a csoportban a Ferrari volt, idén a Mercedes és a BMW mögött végzett csak a harmadik helyen. A Mercedes kapcsán elemzett online beszélgetések, kommentek és bejegyzések mennyiségét és pozitív töltetét a Forma 1 versenyek növelték, a legnépszerűbb márkaemlítéses bejegyzés viszont Majka videója volt, amelyben átvette új Mercedesét a márkakereskedőtől. A harmadik helyen végzett Ferrari mögött idén lecsúszott az Audi a dobogóról, a Tesla viszont tartotta az ötödik helyezést. Az autós kategória érdekessége még, hogy a Facebookon, videós oldalakon, blogokon, portálokon, Instagramon és a fórumokon autós témában történt a legtöbb bejegyzés 2020-ban a többi kategóriához mérten.





Cserélt a Tesco, Lidl és Spar

Az élelmiszerbolt kategória tavalyi dobogósai helyet cseréltek, a Tesco második helyről az élre váltott, a Spar a harmadik helyre csúszott, a bronzérmes Lidl pedig idén második lett a versenyben. A 2020-as évben az élelmiszervásárlás a második kedvenc témája volt a netezőknek, idén a férfiak is nagyobb számban csatlakoztak a párbeszédhez, amely főleg a Facebookon és website-okon zajlott. Az első ötbe került még az Aldi és a Penny, a Manna lánc kikerült a TOP10-ből, helyére a Reál lépett.

Édesszájú online magyarok

A Nasi kategóriában 66 márkát elemeztek a SentiOne szakemberei, ezek között több sós nassolni való is volt, de az első tízbe kizárólag édességek kerültek be, és a korábbi évekhez hasonlóan töretlenül vezet a Nutella. A 2020-as évben öt helyet ugorva szorongatta meg a második helyezett Lindt, a márka kapcsán az említések 85 százaléka volt pozitív. A Bounty és a Boci helyére a Nestlé és a Cserpes lépett a legjobb 10-be, a Túró Rudi viszont stabilan tartotta a helyét a TOP5-ben.





Just did it again

A NIKE idén is megnyerte a divat kategóriát, legnépszerűbb tartalmai a cipőkről szóltak. A legnagyobb elérést a márka a Deichmann cipőbolt Facebook oldalán keresztül kapott, de a legkedveltebb bejegyzés a Glamour Hungary oldalán született egy NIKE reklám kapcsán. A második és harmadik helyezett sportmárka, az Adidas és a Puma is tartotta előző Social Index során megszerzett pozícióját. A kategória első tíz helyezettje között idén először szerepel két magyar márka, a Süel és az Amnesia.

Fórumokon beszéljük ki

A szépségápolás kategória az egyetlen, amelyben az internetezők a fórumokon osztják meg leginkább a gondolataikat, de népszerűek az Instagram bejegyzések és a videós tartalmak is a témakörben. Ebben a kategóriában volt az 2019-es indexhez képest a legtöbb mozgás, a tavalyi győztes L’Oréal a negyedik helyre csúszott, a Rossmann vette át a helyét. Az első tízbe viszont bekerült a Vichy, a Lush, a Bioderma és az Isana is.

Mennyire népszerűek a bankok?

A legkevésbé népszerű kategória az online bejegyzések szerint a bankok, ahol első az OTP. Tavaly a legtöbb és legpozitívabb említést az OTP bank kapta, köszönhető ez részben az általa szponzorált OTP ligának és a Simplepay fizetési rendszernek is.