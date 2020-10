A mélyponton túl: stagnálás várható a budapesti ingatlanpiacon

A főváros ingatlanpiacát az elmúlt hónapokban igen sok ütés érte. A koronavírus-járványon kívül az Airbnb-törvény, 2022-es energetikai szabályozás, valamint a napokban felreppent hír, a lakásáfa visszaigénylésére vonatkozó előírás kellemetlenségeit kell majd Budapest lakáspiacának kihevernie. Elemzésünkben jobban a számok mögé nézünk, és feltárjuk a főváros ingatlanpiacára jellemző trendeket!

Nőtt a családi házak iránti kereslet az agglomerációban

A koronavírus-járvány következményeként márciusban, hazánkban is bevezetett kijárási korlátozások csak részben hatottak negatív hatással az ingatlanpiacra. A családi házak iránti kereslet ugyanis megugrott a kijárási korlátozások feloldása után, idén májusban. Májusról júliusra – azaz két hónap alatt – több, mint 3%-kal drágultak átlagosan a családi házak négyzetméterenkénti eladási ára az agglomerációban. Míg májusban 553 ezer forint volt a családi házak négyzetmétere, addig júliusban már 557 ezer forintot kértek a tulajdonosok négyzetméterenként.

A járvány második hullámának felerősödése a grafikonon is jól látszik. Júliustól kezdve folyamatosan csökkentek a családi házakra vonatkozó átlagos négyzetméterárak a főváros területén. Mint mindennek, ennek is megvan az oka: az újabb bizonytalanság időszaka alatt az új ingatlant vásárolni kívánók is inkább kivárnak, félve az esetleges korlátozásoktól. Ezt sajnos a lakástulajdonosok is érzik, így – még ha kis mértékben is – de csökkenteniük kell az eladási árakat. Az ingatlannet.hu jelenlegi statisztikái szerint a budapesti családi házak négyzetmétere 547 ezer forintba került szeptemberben. Ez alapján a meghirdetett házak eladási árai is kalkulálhatók: egy átlagos paraméterekkel rendelkező – nagyjából 150-170 nm-es, összkomfortos, 4-5 szobás – ingatlanért cserébe 55-70 millió forint közötti összeget kell fizetni.

800 ezernél is többe kerül a téglalakások négyzetmétere

A januári adatokhoz képest a fővárosi téglalakások szeptemberi átlagos négyzetméter ára 2%-kal emelkedett. A téglalakás típusú ingatlanok egy négyzetméterre jutó árait az év folyamán kisebb mértékű drágulás és csökkenés jellemezte. Míg januártól márciusig 2%-os drágulást tapasztalhattunk, addig a járványügyi korlátozások ideje alatt csupán 1%-os csökkenés következett be.

Az idei év legmagasabb négyzetméter ára a téglalakások esetén júliusban volt: 842 ezer forint. Jelenleg csaknem 840 ezer forint négyzetméterük, ami például egy 50 nm-es, 3 szobás téglalakás esetén 40-45 millió forint eladási árat jelent.

Stagnálnak a panellakások négyzetméterenkénti árai

Míg a téglalakások négyzetméter árai az év során hullámzó tendenciát mutattak, addig a panellakások árai nem változtak. Csupán januárról februárra érzékelhettünk egy kisebb mértékű emelkedést: ez mindössze 1,5%-ot jelentett. Idén májusban volt a legalacsonyabb a panellakások egy négyzetméterre jutó eladási ára, ez 568 ezer forint volt. Júniustól pedig stagnálnak az árak, ami a statisztikai adatok alapján 572 ezer forint, immáron 4 hónapja. Ennek alapján a főváros területén átlagosan 25-30 millió forint között juthatunk panellakáshoz.

A kínálat egyre nő, a kereslet csökken

Azt már sejteni lehetett márciusban, a járvány berobbanását követően, hogy az idei ingatlanpiacot nagy átalakulás fogja jellemezni az előző évekhez képest. A kialakult bizonytalan helyzet sem az ingatlan tulajdonosokat, sem a új lakás iránt érdeklődőket nem kímélte. Emellett egyre tudatosabbak a lakásvásárlás előtt állók, hiszen a bizonytalanság miatt most egyre nehezebb tervezni.

A fővárosban az idei árak alulmaradtak az előző évek statisztikáihoz képest. Azonban ez nem jelent feltétlenül rosszat, sőt: fellélegezhetett egy kicsit a magyar ingatlanpiac.