A MÁV-Start huszonkét hálókocsit szerez be

A vasúttársaság a szolgáltatásbővítés érdekében gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárást írt ki 22 használt, légkondicionált hálókocsi beszerzésére, az ajánlatokat július 20-áig lehet beadni. A fejlesztést a vasúttársaság saját forrásból finanszírozza.

A MÁV-Start szerdai, a honlapján közzétett közleménye szerint az év végéig fokozatosan újabbakra cserélik a most használt hálókocsikat. A tervek szerint a fejlesztésnek köszönhetően új vonatok indulhatnak, és bővülhet a meglévő járatok kapacitása.

A MÁV-Start 33 darab fekvőhelyes és hálókocsijából több csak korlátozottan használható fel a nemzetközi forgalomban. Ezért a vasúttársaság már korábban is tervezte használt kocsik beszerzését, amire a jelenlegi piaci helyzetben, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás keretében adódik lehetősége – írták.

A beszerzendő hálókocsik az Erdélybe közlekedő Corona éjszakai vonaton, V4 országokba és különkocsiként nyugat-európai célpontok felé, valamint az Adriai-tengeri hálózat vonatain közlekedhetnek majd.

Valamennyi hálókocsiban lenni kell két kerekesszékes helynek is, legalább kétszemélyes fülkékben.



A normál nyomtávolságú (1435 milliméter) vagonok engedélyezett sebességének óránként 200 kilométeresnek kell lennie. Fontos, hogy alkalmasak legyenek nemzetközi forgalomban való közlekedésre és a többfeszültségű energiaellátás (1000V 16,7Hz/1500V 50Hz) követelményeit teljesíteniük kell.Feltétel, hogy a kocsik légkondicionáltak legyenek, és zárt rendszerű mosdókkal rendelkezzenek. A fékberendezésnek tárcsás rendszerűnek kell lennie, megfelelő kiegészítő mágneses fékberendezéssel, a karbantartáshoz szükséges alkatrészek ellátottsága pedig szintén elengedhetetlen.A tervek szerint az év végig érkező 22 jármű közül legalább 15-nek idén december 15-ig érvényes fővizsgával kell rendelkeznie, amelyek eredményes közbeszerzési eljárás esetén, a téli menetrend kezdetén állhatnak forgalomba.(MTI)