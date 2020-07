A magyarok több mint kétharmada belföldi nyaralást tervez

Sok ember nyaralási terveit húzta keresztbe idén a koronavírus járvány: azoknak, akik terveztek erre a nyárra vakációzást, csupán 24 százaléka tudja megvalósítani korábbi elképzeléseit – derül ki az OTP Mobil és a Groupama Biztosító legfrissebb országos kutatásából. A megkérdezettek több mint kétharmada csak belföldi utazásra készül, a legnépszerűbb úti cél a Balaton. A válaszadók többsége autóval indul útnak, akár Magyarországon üdül, akár a környező országokba látogat el. A hosszabb utak során a legtöbben a balesettől és az autó műszaki meghibásodásától tartanak, a kutatásban résztvevők mintegy fele a gépjármű-asszisztencia szolgáltatás miatt köt biztosítást.

Az elmúlt időszak az élet minden területén érezteti hatását, a turizmus azonban kiemelt mértékben érintett, különösképp a nyaralási szezon alatt. Több európai országban is újabb belépési korlátozások léptek érvénybe, Magyarországon piros, sárga és zöld jelzéssel soroltak be egyes országokat az aktuális fertőzöttség mértéke szerint, így nincs egyszerű dolga annak, aki külföldre vágyik. Az OTP Mobil és a Groupama Biztosító országos, reprezentatív kutatásából is kiderült, hogy a magyarok többségének vagy módosítania kellett eredeti tervein, vagy lemondania tervezett utazását. Mindössze 24 százalékuknak sikerült az eredeti elképzeléseiknek megfelelően megvalósítani az idei vakációt. Arra a kérdésre, hogy hogyan befolyásolta a koronavírus a terveket, a válaszadók mintegy harmada nyilatkozta, hogy eredeti külföldi úti célját belföldire cserélte.

A magyarok 90 százaléka itthon inkább autóba ül

A felmérés szerint a válaszadók több mint kétharmada idén csak Magyarországon nyaral, 16 százalékuk tervez másik országba utazni, és ugyanilyen arányban vannak azok is, akik külföldi és belföldi úti céllal is rendelkeznek. Ami a magyarországi üdülőhelyeket illeti, a legnépszerűbb desztináció a megkérdezettek körében a Balaton: 50 százalékuk szeretné a magyar tengernél eltölteni szabadságát. Emellett a nagyvárosok (például Debrecen, Szeged vagy Nyíregyháza) és a kevésbé ismert vízpartok, kisebb tavak vagy folyók is kedvelt pihenőhelyek a nyaralók számára. Tízből kilencen autóval tervezik megközelíteni belföldi úti céljukat, és a nyaralók a rövid távokat preferálják: 45 százalékuk 500 kilométernél kevesebbet autózna a nyáron, 35 százalékuk pedig 500-1000 kilométer között számol a megtett úttal. 21 százalék állította, többet fog idén autózni, mint tavaly nyáron. A külföldön nyaralók mintegy háromnegyede szintén az autót részesíti előnyben.

Hosszabb vagy gyakori autós utak során nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő kellemetlenségek, amelyekre érdemes felkészülni. A kutatás szerint az autósok leginkább a balesetektől tartanak, ezután következik a műszaki meghibásodástól való félelem, a dobogó harmadik fokán pedig a defekt áll. A külföldön nyaralók több mint fele szokott utasbiztosítást kötni, 44 százalékuk a potenciális gépjármű-asszisztencia szolgáltatás szükségessége miatt tesz így.

„A felmérés eredményei miatt is nagy öröm számunkra, hogy az OTP Mobillal együttműködve a Simple felhasználói számára fejleszthettünk egy saját, belföldön is érvényes gépjármű-asszisztencia szolgáltatást. Az utóbbi években az új felhasználói igények hatására egyre inkább nyitunk az új digitális csatornák felé, melyekkel az ügyfelek számára gyors és egyszerű biztosítási megoldásokat tudunk kínálni. A termékkel a Groupama Biztosító asszisztenciabiztosítási védelmet kínál helyszíni segítségnyújtás keretében, közúti mentést nyújt baleseti vagy műszaki menetképtelenség esetén a gépjármű és annak utasai részére is. Alapcsomagunk a piacon egyedülálló, hiszen a 15 évesnél idősebb járművekre is megköthető, a prémium csomag pedig külföldön is érvényes” – mondta el Gönczi Erika, a Groupama Biztosító bankbiztosítási főosztályvezetője.

Az új, júliusban indult szolgáltatás a Simple applikációban érhető el. Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezetője hozzátette: „A Groupama Biztosítóval közösen kidolgozott új Simple Gépjármű-asszisztencia biztosítási termékkel sikerült növelnünk az autós szolgáltatásportfoliónkat: az autópálya-matrica és a parkolási szolgáltatások mellett immár felhasználóink biztonságához is hozzá tudunk járulni. Ilyen formában gördülékenyebbé tesszük az autós utazáshoz tartozó ügyintézést, hiszen a fent említettek mindegyike egy platformon keresztül intézhető.”

A szolgáltatás igénybevételének lépései:

Regisztráljon vagy jelentkezzen be a Simple by OTP alkalmazásba. Kattintson a Biztosítás kártyára az alkalmazáson belül, majd a „Biztosítás kötése” menüpont alatt válassza ki a Gépjármű-asszisztencia biztosítás pontot. Adja meg gépkocsija rendszámát és az autó gyártási évét. Ezután további kérdések jelennek meg, amelyek megválaszolása alapján biztosítási csomagokat ajánl fel az alkalmazás. Válassza ki az Önnek megfelelő csomagot. Fogadja el a Groupama biztosítási termékismertetőjét és a jogi nyilatkozatokat. Válasszon a fizetési lehetőségek közül a fizetési képernyőn. A fizetés után a „Biztosításaim” menüpontban ellenőrizhető a megkötött biztosítás.

A felmérés a Pulzus kutatási applikációval készült a Groupama Biztosító és az OTP Mobil Kft. megbízásából. Az adatfelvételre 2020. júliusában került sor. Az 1155 fős válaszadói minta az aktív korú, 18 éves és idősebb, magyar alapsokaságot reprezentálja nem, kor, iskolai végzettség és település típus szerint.

