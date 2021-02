A magyar piacon egyedülálló szigetelőanyagot fejlesztett ki a Bodrogi Bau Kft.

A magyar piacon egyedülálló, a hagyományos termékekhez képest akár 20 százalékos fűtési energia-megtakarítást lehetővé tevő szigetelőanyagot fejlesztett ki szegedi gyárában a Bodrogi Bau Kft. – tájékoztatta a cég az MTI-t.

A közlemény szerint a vállalkozás 2019-ben mintegy egymilliárd forintból, 500 millió forintos hazai és uniós támogatással az ország legmodernebb polisztirol hőszigetelő gyárát alakította ki Szegeden.

Az üzem az elmúlt időszakban tovább fejlesztette termelését. A cég szakemberei megalkották a magyar piacon kapható legjobb grafitos expandált polisztirol (EPS) szigetelő anyagot, amely hővezetési tényezője 0,030. A hőszigetelő képességet jellemző érték annál alacsonyabb, minél kedvezőbb tulajdonságú egy szigetelőanyag.

Az új és régi épületeknél is alkalmazható, a magyar piacon egyedülálló hőszigetelő értékű termékkel hozzávetőleg 20 százalékkal növelhető a szigetelő hatás. Az EPS termékeket zártcellás szerkezetű polisztirol gömbök alkotják, melyekben levegő található. Ennek köszönhető az anyag hőszigetelő képessége. Mivel a levegő zárt térben helyezkedik el, és nem tud eltávozni a cellákból, ezért az EPS hőszigetelő képessége az idő múlásával sem csökken.

Egy átlagos családi háznál 1,5-2,5 millió forintból alkalmazható hőszigetelési megoldással jelentős fűtési energia megtakarítás érhető el, az ingatlan értéke akár 15 százalékkal is megnőhet, így a beruházás hozadéka akár több millió forint is lehet – áll a közleményben.

A hódmezővásárhelyi székhelyű Bodrogi Bau Kft. az alföldi városban öt telephellyel rendelkezik, illetve számos fióktelepe van Szegeden, Csongrádon, Szentesen, Békéscsabán, valamint Budapesten. A cégcsoport építőipari kivitelezéssel, építőanyag kereskedelemmel, tervezéssel, ingatlan-beruházási, -forgalmazási, -eladási, -kezelési tevékenységgel és építőipari gyártással foglalkozik. Tulajdonosként EPS hőszigetelő anyag gyárat, alumínium nyílászárókat, acél szerkezeteket és asztalosipari termékeket gyártó üzemet működtet, valamint a vállalkozás tagja és résztulajdonosa az Új Ház Csoport országos építőanyag beszerző és értékesítő hálózatnak.



A 237 alkalmazottat foglalkoztató Bodrogi Bau Kft. nyilvánosan elérhető cégadatok szerint értékesítésből származó nettó árbevételét 2019-ben 9,19 milliárd forint, az adózott eredménye 846 millió forint volt. A vállalkozás tájékoztatása szerint tavaly a járvány ellenére mintegy 27 százalékkal, 11,67 milliárd forintra nőtt nettó árbevétele.(MTI)