A magyar munkavállalók 77 százaléka biztosnak látja munkahelyét egy felmérés szerint

A magyar munkavállalók 77 százaléka minimum öt évre biztosnak látja a pozícióját a munkahelyén, 82 százalék véli úgy, hogy a cég, amelynél dolgozik öt év múlva is működni fog a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián közös munkaerőpiaci kutatása szerint.

Az 1200 ember megkérdezésén alapuló, reprezentatív felmérés 2019. júniusi adatai alapján képzett BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Index 70 pont lett, 2018 hasonló időszakához képest egy, az előző negyedévhez képest két ponttal nőtt. Ez a közlemény szerint kifejezetten optimista hozzáállást mutat a munkavállalók körében.

A mérőszám azt fejezi ki egy 100 pontos skálán, hogy a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi foglalkoztatójuk hosszú távon is munkalehetőséget biztosít számukra.

A felmérésben 13 kérdésben vizsgálták, hogyan ítélik meg a munkavállalók munkahelyük biztonságát, erőfeszítéseiket munhelyük megőrzése érdekében, illetve azt, hogy milyennek látják egy új állás megtalálásának lehetőségét. A résztvevők által kitöltött kérdőív válaszait az egyes témakörökben átlagolták az eredményeket pedig pontokban határozták meg.



A kutatásban 94 pontot mértek annál a kérdésnél, hogy mennyire bíznak a munkahelyük fennmaradásában. A megelőző két évben ez az érték 91, illetve 89 pont volt.Az újbóli elhelyezkedés esélyével összefüggésben most mérték az eddigi legmagasabb, 57 pontos értéket, ez a mutató tavaly 53, 2017-ben pedig 44 pontot vett fel.A közleményben Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif biztosító vezérigazgatója kifejtette, hogy az optimista munkavállalói hangulatot tükrözi az is, hogy egyre pozitívabban ítélik meg az emberek egy újbóli elhelyezkedés esélyét. Így a munkavállalók egyre nagyobb bátorsággal mernek felmondani akkor is, ha nem tudják pontosan, hol helyezkednek el azután.(MTI)