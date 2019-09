A magyar lakásállomány nagy része felújításra szorul

A Magyarországon található mintegy 4,4 millió lakóingatlan kétharmada energetikai szempontból elavult, az utólagos szigetelés iránt egyre nagyobb a kereslet, de a megrendeléseket visszaveti a munkaerőhiány – közölték az MTI által megkérdezett építőipari szereplők.

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ), az építőipari segédanyagokat gyártó Mapei Kft., valamint az Épületszigetelők, Tetőfedő, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy az építtetőknek számolniuk kell a kivitelezések elhúzódásával és a munkadíjak, illetve az anyagárak emelkedésével. A MÉASZ azt javasolja az építtetőknek, hogy felújításkor kössenek szerződést a kivitelezővel, amely a számlákkal együtt garanciaként is szolgál.

A Mapei Kft. a lakásépítések és felújítások felfutása miatt a hőszigetelés iránti igény növekedésére számít, főként az őszi időszakban, a MÉASZ azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakossági megrendelésállomány kétszámjegyű visszaesést mutat az ősz elején az előző év azonos időszakához képest. A szövetség szerint mindez az építőipari vállalkozások kapacitáshiányával magyarázható, ebből következően egyelőre csak azok a kivitelezések indulnak el, amelyekre a cégek több hónappal korábban leszerződtek, továbbá amelyeket április-májusban már előkészítettek. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a lakossági oldalon is szükség lenne ösztönzőkre, például áfa-visszatérítésre.

A magyarországi hőszigetelőanyag-gyártók kapacitása ugyanakkor elég a kereslet kielégítésére, termékhiánytól nem kell tartani.



A hőszigetelés anyagköltségénél a Mapei Kft. négyzetméterenként nettó 4000-5000 forinttal számol, miközben a kivitelezői díjak az előző években mért nettó 5000 forintról akár a duplájára is emelkedhettek. A hőszigetelő rendszerek rétegfelépítése az elmúlt években nem változott, csupán a hőszigetelő réteg vastagsága nőtt, ezzel arányosan javult a hőszigetelő képességük is, ezért a régebbi szigeteléseket érdemes lenne megújítani a Mapei Kft. szerint.A MÉASZ számításai szerint egy átlagos családi ház homlokzati hőszigetelésének négyzetméterenkénti ára a műanyagalapú EPS hőszigetelő beépítésekor nettó 3500 és 4500 forint között mozog, a szálas hőszigetelő anyagoknál viszont eléri a nettó 5500 forintot is, a szakember munkadíja pedig idén négyzetméterenként nettó 4500 forint körül alakul. A homlokzati szigetelés is jelentősen hozzájárul egy-egy családi ház energiamegtakarításához, a legjobb eredmény ugyanakkor komplex korszerűsítéssel érhető el, amely magában foglalja a födémszigetelést, a fűtéskorszerűsítést és a nyílászárók cseréjét.Példaként említették, hogy egy 35 éves, tégla építésű családi háznál a falszerkezet szigetelésével évi 20-30 százalékos fűtési energia takarítható meg, a nyílászárók cseréjével pedig a költségek további 25-30 százalékos csökkenésével lehet számolni.(MTI)