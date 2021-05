A magyar Indotek veszi meg a GTC teljes szerbiai irodaportfólióját

A lengyelországi központú Globe Trade Center (GTC) teljes szerbiai irodaportfólióját megvásárolja a magyar Indotek Csoport 267,6 millió euróért, ami 2 millió euróval meghaladja a könyvszerinti értéket – tájékoztatták az MTI-t kedden.

Kiemelték: a tranzakció Belgrádban öt különböző irodaparkban található 11 épületre, összesen 122 175 négyzetméter irodára terjed ki az Új-Belgrád kerületben.

Az ügylet – amely várhatóan a harmadik negyedévében zárul le – az elmúlt öt év egyik legnagyobb ingatlanpiaci tranzakciója a közép- és kelet-európai régióban – ismertették.

Yovav Carmi, a GTC igazgatótanácsának elnöke a közlemény szerint elmondta, hogy a meglévő ingatlanok eladásából származó szabad tőkét új, ambiciózus fejlesztésekbe invesztálják Szerbiában és más közép- és kelet-európai piacokon. Szerinte a tranzakció arra is bizonyíték, hogy a Covid után is forgalomképesek az ingatlanok Szerbiában.

Jellinek Dániel, az Indotek Csoport alapítója és ügyvezető igazgatója a közlemény szerint azt hangsúlyozta: régóta várták, hogy a szerb piacra is betörhessenek, és a jelenlegi tranzakcióval jelentősen erősítették a pozíciójukat a régióban. Arra különösen büszke, hogy a társaság első tranzakciója Szerbiában az egyik legmeghatározóbb belgrádi irodapiaci szereplővé tette őket.



A GTC nemrégiben 160 millió eurót fektetett két budapesti irodaépület, az Ericsson és a Siemens Evosoft székházak megvásárlásába – idézték fel. A társaság további tervei közé számos ambiciózus projekt, többek között a szerb GTC X és Project Blaze épületek sorolhatók, melyek a legmodernebb technológiákat és építészeti megoldásokat ígérik a bérlőknek.A GTC többségi, 61,49 százalékos tulajdonát tavaly júniusban az Optima Befektetési Zrt. érdekeltsége vásárolta meg, s ezzel a lengyelországi központú társaság magyar tulajdonba került. A céget a Varsói Tőzsdén, az mWIG40 indexben, valamint a Johannesburgi Tőzsdén jegyzik.Az ingatlanfejlesztő 1994 óta 76 modern irodaházat és üzletközpontot épített közép- és kelet-európai fővárosokban, összesen 1,3 millió négyzetméteren. A csoport jelenleg egy 48 üzleti épületből álló ingatlanportfóliót működtet aktívan.A magyar és amerikai tulajdonban lévő Indotek Csoport portfóliójában több mint 300 ingatlan van, egyebek közt harmincnál több irodaház, több mint 20 bevásárló központ és számos, ipari/logisztikai létesítmény. A vállalat a hotel és lakóingatlan szektorban is képviseli magát. A csoport elsősorban Magyarországon aktív, de folyamatosan keres befektetési lehetőségeket Közép-, Kelet- és Dél-Európában – írták a közleményben.(MTI)