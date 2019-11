A magyar e-kereskedelem szabadon értelmezi a Black Friday-t

Módszertan A közleményben szereplő adatok forrása a GKI Digital és az Árukereső.hu közös Online Kiskereskedelmi Index című kutatássorozata, melynek keretében 2014 óta, negyedéves rendszerességgel felmérés is készül a kosaras rendszerben működő, terméket (is) értékesítő, magyar nyelvű honlappal (is) rendelkező, forintban (is) árazó webáruházak 3600-as sokaságán. A felmérés eredményeiből készült kiskereskedelmi forgalmi modellezések nettó értékek és csak a belföldi online vásárlók forgalmi adatait tartalmazzák. Az eredmények a különböző kiskereskedelmi szektorok szintjén is reprezentatívak.