A londoni FTSE Russell adatszolgáltató fejlődő piaccá minősítette fel a bukaresti értéktőzsdét

A londoni székhelyű FTSE Russell piaci adatszolgáltató fejlődő piaccá minősítette fel 2020 szeptemberétől a bukaresti értéktőzsdét, amelynek vezetői pénteken Románia EU-csatlakozása utáni legfontosabb gazdasági eredményeként értékelték a magasabb besorolást.

A bukaresti értéktőzsdét (BVB) 2016 óta szigorúan figyelemmel kísérő adatszolgáltató már három évvel ezelőtt kilátásba helyezte a BVB felminősítését, de a román tőzsde akkor még nem teljesítette az ehhez szükséges valamennyi feltételt. Csütörtökön későn este közölték, hogy a BVB immár a likviditási követelményeknek is megfelel, így 2020 szeptemberétől előléptetik fejlődő másodlagos tőzsdei piaccá.

A BVB-n jegyzett vállalatok közül három kerül be az FTSE Global All Cap indexbe: a Romgaz román állami gázvállalat, Banca Transilvania román piacvezető bank, valamint a francia BRD Société Generale pénzintézet teljesíti az ehhez szükséges feltételeket.

Eugen Teodorovici román pénzügyminiszter történelmi jelentőségűnek nevezte a londoni piaci adatszolgáltató döntését és úgy vélte, hogy ezzel a lépéssel a BVB több esélyt kap arra, hogy finanszírozza a román gazdaságot.



Lucian Anghel, a BVB igazgatótanácsának elnöke szerint a felminősítésnek gazdasági szempontból olyan nagy jelentősége van, mint Románia EU-csatlakozásának. Úgy vélte, a bukaresti értéktőzsde bizonyította, hogy működőképes, és az új státus lehetőséget teremt, hogy tőkeerősebb befektetők is megjelenjenek a BVB-n. Hozzátette, hogy ezzel a részvények ára is emelkedhet, ami jelentősebb hasznot hoz a befektetőknek.Leonardo Badea, a román pénzügyi felügyelet elnöke történelmi jelentőségűnek minősítette a döntést, amelynek köszönhetően a BVB újabb fontos befektetőket vonzhat a román tőkepiacra.(MTI)