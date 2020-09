A LEGO Csoport kétszámjegyű növekedést ért el 2020 első félévében

Az élénk fogyasztói keresletnek köszönhetően nőtt az értékesítés, az árbevétel, a nyereség és a piaci részesedés egyaránt. Stratégiai befektetéseinek köszönhetően a Csoport kedvező helyzetben találta szemben magát a COVID-19 járvány hatásaival.

A fogyasztói értékesítés 2020 első félévében 14 százalékkal nőtt 2019 első félévéhez képest.

Az árbevétel 7 százalékkal 15,7 milliárd DKK-ra nőtt 2019 azonos időszakához képest.

A működési nyereség 11 százalékkal 3,9 milliárd DKK-ra nőtt, miközben a vállalat jelentős, hosszú távú növekedést célzó kezdeményezésekbe ruházott be.

A cash flow erős szinten áll, 4,1 milliárd DKK-val.

A vállalat piaci részesedése jelentős piacokon nőtt, a teljes játékpiac növekedési üteménél nagyobb mértékben.

A LEGO Csoport ma hozta nyilvánosságra a 2020. június 30-ig tartó első üzleti félévének eredményeit. Ebben az időszakban az árbevétel 7 százalékkal 15,7 milliárd DKK-ra nőtt 2019 azonos időszakához képest. Az értékesítés 14 százalékkal volt magasabb a 2019 első félévi eredményhez képest, miközben a márka világszintű piaci részesedése is nőtt. Az üzemi nyereség 3,9 milliárd DKK-t tett ki, ami 11 százalékos növekedés 2019-hez képest.

A LEGO Csoport elnök-vezérigazgatója, Niels B. Christiansen elmondta: “A hihetetlen csapatunknak köszönhetjük ezt a kimagasló eredményt. Amikor a COVID-19 járvány miatt boltokat és irodákat kellett bezárnunk, a kollégáink mindent megtettek annak érdekében, hogy biztonságban legyenek, de közben világszerte el tudjuk juttatni a játékokat a gyerekekhez, családokhoz. Szeretném megköszönni nekik a kivételes hozzájárulást, és hogy folyamatosan fantasztikus munkát végeznek.”

“Az első félév során megmutatkoztak a hosszú távú növekedést célzó kezdeményezésekbe – mint az online értékesítés és a termékfejlesztés – eszközölt beruházásaink eredményei. Erős termékportfoliónk az építők minden korosztályát megszólította, a nemrég megújult e-commerce platformunk és gyorsan reagálni képes globális ellátási láncunk lehetővé tette, hogy kielégítsük az online jelentkező keresletet. Ugyancsak szorosan együttműködtünk értékesítő partnereinkkel annak érdekében, hogy folyamatosan ki tudják szolgálni online is a vevőiket.”

A Csoport kétszámjegyű növekedést ért el az értékesítés terén olyan fő piacain, mint az amerikai, a nyugat-európai, az ázsiai és csendes-óceániai térségbeli, valamint a kínai piac. A működési nyereség növekedése az erős értékesítési eredményeknek köszönhető, amit némiképp ellensúlyoztak a hosszú távú növekedés érdekében eszközölt, előrelátó befektetések, valamint a megnövekedett szállítási költségek, amelyeket elsősorban az okozott, hogy a kormányok rendelkezésére időszakosan be kellett zárni a gyárakat Mexikóban és Kínában. Az egyszeri tételek nélküli nettó eredmény 13 százalékkal nőtt. A vállalatok között kihelyezett, készpénzmozgással nem járó tételekre vonatkozó valutahatás figyelembevételével számított nettó nyereség egy százalékponttal, 2,6 milliárd DKK-ra csökkent. A működési cash flow mértéke erős 4,1 milliárd DKK volt.





Erős portfolió az építők minden korosztályának

A termékkínálaton belül, nem ténylegesen rangsorolva a következő témák teljesítettek a legjobban: LEGO® Technic, LEGO® Star WarsTM, LEGO® Classic, LEGO® I Disney PrincessTM, LEGO® Harry PotterTM és a LEGO® Speed Champions, ezzel is bizonyítva, hogy a LEGO játékok minden életkorú és érdeklődésű rajongót megszólít.

A LEGO Csoport elindította a ‘Let’s Build Together’ nevű digitális programot, melynek célja, hogy a játékon keresztül történő tanulás élményét vigye el olyan gyerekekhez, akiknek az oktatását megzavarta a járvány. Az év első felében az iskoláskorú gyerekek mintegy 90 százaléka kikerült a megszokott tanulási környezetéből. A ‘Let’s Build Together’ kezdeményezésnek köszönhetően több ezer órányi online tartalom és játékötlet jutott el több mint 80 millió egyéni felhasználóhoz világszerte.

Christiansen: “Örömmel látjuk, hogy a LEGO játékrendszer még mindig képes megszólítani az embereket, és a LEGO márka erejét. Az év első felében új építők figyelmét is felkeltettük minden korosztályból, akik azért fordultak a LEGO játék felé, hogy segítsen nekik túllendülni a nehéz időkön. Egyre több család játszik és tanul együtt LEGO kockákkal, és minden eddiginél több olyan felnőttet látunk, aki örömét leli az összetettebb készleteink megépítésében.”

Stratégiai befektetések a hosszú távú növekedés jegyében

2020 első felében a LEGO Csoport folytatta a hosszú távú növekedést elősegítendő beruházásokat, amelyek annak a célnak az elérését szolgálják, hogy világszerte több gyereket érjenek el.

Christiansen elmondta: “Az iparágunkat formáló komolyabb trendek, mint a digitalizáció és az online kereskedelem, felgyorsultak a járvány hatására. Láttuk, hogy gyorsan nő a digitális és hagyományos játék iránti igény, az online kereskedelem gyors térhódítását és annak fontosságát, hogy valóban globális működési modellünk legyen.”

2020 első felében mutatta be a cégcsoport az egészen új játékélményt kínáló, digitális és fizikai játékot ötvöző LEGO® Super MarioTM termékcsaládot. Bemutatkozott továbbá a LEGO® Monkie KidTM, az első olyan téma, amit egy kínai népi motívum köré terveztek.

Jelentősen megnőtt az érdeklődés a vállalat digitális játékélményei iránt. Az első hat hónap során megduplázódott és kétmillióra nőtt a digitális LEGO építési útmutatók letöltése, és kétmásodpercenként osztottak meg valamilyen tartalmat a LEGO life platformon keresztül, ami egy biztonságos digitális játék applikáció, amelynek ma már 80 országban több mint 90 millió felhasználója van.

A LEGO.com online kereskedelmi platform látogatóinak száma szintén duplájára, 100 millióra nőtt 2020 első félévében, az előző év azonos időszakához mérve. A vállalat folytatja a különleges fizikai márkaélmény megteremtését a vásárlói számára, így 2020 során 120 új üzlet megnyitását tervezi – ebből 80 Kínában lesz. Az első félévben 46 új boltot nyitottak, ebből 30 működik Kínában.

Christiansen hozzátette: “Míg a kereskedelem jelentősen átalakult az elmúlt hat hónap során, nagy lehetőséget látunk egy többcsatornás modellben. Továbbra is be fogunk fektetni az online kereskedelmi lehetőségeink fejlesztésébe, hogy támogassuk a viszonteladó partnereinket és a saját csatornánkat is, ám ezentúl is beruházunk fantasztikus fizikai márkaélmények fejlesztésébe a vásárlók és a rajongóink kedvéért.”

Segítenek a gyerekeknek a játékos tanulásban

2020 első hat hónapjában a LEGO Csoport támogatta azokat, akiket a legfájdalmasabban érintett a járvány. A LEGO Foundation-nel együttműködve 50 millió dollárt adományozott egy sor olyan szervezetnek, amelyek gyorssegélyt nyújtanak családoknak, és játékos tanulási lehetőséget teremtenek a gyerekeknek. Emellett több mint 250 ezer LEGO készletet adományoztak rászoruló gyerekeknek.

A Csoport átalakította a fröccsöntő gépeket a dániai, csehországi, magyarországi és mexikói gyárában, hogy több mint félmillió védőszemüveget gyártson azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akiknek szüksége volt személyi védőeszközökre.

Christiansen elmondta: “2020 első hat hónapja példátlan volt. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, ahogy reagáltak erre a helyzetre. Vigyáztunk egymásra, törődtünk azokkal, akik leginkább rászorultak, és mindent megtettünk, amit csak tudtunk, hogy játékos tanulásra ösztönözzük azokat a gyerekeket és családokat, akiknek helybenjárásra kényszerült az élete.”

A LEGO Csoportról

A LEGO Csoport küldetése, hogy a játék erejével inspirálja és fejlessze a holnap építőit. A LEGO kockákon alapuló LEGO játékrendszer lehetővé teszi a gyerekek és a rajongók számára, hogy bármit megépíthessenek és újraépíthessenek, amit csak elképzelnek.

A LEGO Csoportot 1932-ben Ole Kirk Kristiansen alapította a dániai Billundban, és a neve a dán Leg GOdt szavakból áll, amelyek jelentése “Játssz jól”. A LEGO Csoport még ma is egy magántulajdonban álló családi vállalat, amelynek székhelye a dániai Billundban található. Azonban termékeit világszerte több mint 140 országban értékesítik. További információért látogasson el a www.LEGO.com oldalra.

A LEGO Csoport 2008-ben hozta létre magyarországi gyártó leányvállalatát, a LEGO Manufacturing Kft.-t Nyíregyházán, ahol jelenleg mintegy 2500 dolgozóval állít elő LEGO és DUPLO játékokat. 2014-ben adták át az új, több mint 120 000 m2-es gyárkomplexumot, amelyet azóta folyamatosan fejlesztenek, és ahol többek között LEGO DUPLO, LEGO Classic és LEGO Friends késztermékek készülnek.