A legnagyobb ingatlanfejlesztők üdvözlik a kedvezményes áfa folytatását az új lakások piacán

Üdvözli a 2016-ban bevezetett 5 százalékos áfakulcs megtartását, folytatását az újlakás-építéseknél a legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztőket tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), amelynek alelnöke Kiss Gábor úgy véli, hogy a tegnap bejelentett kormánydöntés lehetőséget biztosít az ingatlanpiacon a kínálati oldal megerősödésére, és a kedvezményes áfának köszönhetően „lélegzetvételhez jut a piac”. Az IFK alelnöke hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a megfelelő kínálat kellő mértékű felépülése éveket vesz igénybe. Leszögezte, hogy a hosszú távú, kiszámítható szabályozás a piac számára nélkülözhetetlen, ezért az IFK a kedvezményes áfa további, több cikluson átívelő meghosszabbítását támogatja.

A mostani döntés szerint a kedvezményes áfa azokra az építkezésekre is vonatkozik, amelyeknek jelenleg is zajlik a kivitelezése. Az új fejlesztések számára 2 éves időszak áll rendelkezésre (2022. december 31-ig), hogy megtegyék az előkészületeket, mely időtartam alatt az építési engedélyt meg kell szerezni. A szabályozástól függően (építési engedély megléte vagy megkezdett kivitelezés) 5 év áll rendelkezésre, hogy a beruházásokat az építők befejezzék, és a lakásokat átadják – ismertette az IFK alelnöke. Hozzátette: az IFK tanulmányozni fogja a részleteket, várja a jogszabály megjelenését.

Kiss Gábor szerint a keresleti oldalon is biztató a helyzet, mert jövőre a járvány enyhülése, a vakcina megléte újra megerősítheti a lakásvásárlók jövőbe vetett hitét, ami kiegészül Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter által előkészített – de még nem ismertetett-, minden idők legnagyobb otthonteremtési programjával és az MNB lakásvásárlás céljára elérhető 0%-os hitellehetőségével.

A lakóingatlan-piac 2008 óta nagy kilengésekkel nehezen tervezhetően működik, a 2008-2015 közötti időszak alacsony kibocsátás mellett a túlélésről szólt, majd a 2016-2020 közötti időszakban meredeken emelkedett, melyet egy zuhanás követett. A piac és a szakmai elemzések már tavaly év vége óta folyamatosan jelzik, hogy a 4 éves, kedvezményes áfa időszak után, a lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5%-áfa kivezetésével egy negatív spirálba kerültünk, a lakáskínálati oldal összeomlik, melynek azért nincsen még látványos hatása, mert a Covid miatti kereslet csökkenés ezt ellensúlyozza. A rozsdaövezeti, nyílt végű 5%-os áfa program egy részlegesen jó megoldási terv volt, mert bár csak szűkebb, lehatárolt területeken, de kiszámítható, tervezhető módon lehetett volna beruházásokat indítani. Ennek a bejelentése időben megtörtént, de a megvalósítása elhúzódott, így a piaci élénkítés helyett hibernációt, kivárást okozott. „A mostani, területi korlátozás nélküli 5%-os áfa nagyon jó irányt jelent, mert lélegzetvételhez jut a piac” – összegezte Kiss Gábor, az IFK alelnöke.

A legnagyobb ingatlanfejlesztők szerint a fentiek jó alapot teremtenek arra, hogy, jól tervezhető, a kiszámíthatóságot biztosító lakáspolitika alakuljon ki, mert az elérhető lakhatást ma már alapjogként kezeljük.

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) a Magyarországon működő legnagyobb, nemzetközi szinten is elismert ingatlanfejlesztő társaságokat tömörítő szervezet, amely 2009-ben jött létre. Az IFK feladata a Magyarországon működő, nemzetközi szinten is elismert ingatlanfejlesztő társaságok közös érdekeinek képviselete, célja az épített környezet minőségének fejlesztése. A szakmai elit, az IFK összes tagja – Atenor Hungary; Biggeorge Property Zrt.; Codic; Ceetrus; CPI Hungary Kft.; ECE Projektmanagement Budapest Kft.; Futureal Development Zrt.; Goodman Group, Gránit Pólus; Graphisoft Park SE; HB Reavis Hungary Kft.; Horizon Development Hungary Kft.; InfoGroup; Metrodom Kft.; OTP Ingatlan Zrt.; Pesti Házak, Prologis; Property Market Ingatlanfejlesztő Kft.; Skanska Property Hungary Ltd.; Trigránit Fejlesztési Zrt.; VGP Park, White Star Real Estate Kft.; WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. – egyaránt arra törekszik, hogy építsen, munkát adjon és értéket teremtsen. Az IFK támogatói: a Liget Budapest Projekt, az Óbuda Group.