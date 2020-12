A kudarcban rejlő lehetőség – így formálj a hátrányból versenyelőnyt

A kudarcok még a legsikeresebb vállalkozások életében is jelen vannak, de nem mindegy, hogyan tekintünk rájuk. Hibázni nem szégyen, hanem egyenesen ajánlott, hiszen ha tanulunk a rossznak vélt döntésekből, akkor akár versenyelőnyt is kovácsolhatunk belőlük. De hogyan lehet mindezt elérni? Ebben segítenek a K&H szakértőinek és Tomán Szabinának, a Cápák között üzleti showműsor egyik befektetőjének a tanácsai.

A kudarcok a vállalkozások életének természetes velejárói, melyek már a kezdeti lépésekkor elérhetnek bennünket. A CB Insights 2019-es nemzetközi kutatása szerint például a kezdő startupok jelentős része már az elején elbukik azon, hogy nem méri fel megfelelően a piaci igényeket, elfogynak az anyagi források vagy nem megfelelő csapattal indul el. „Cégvezetőként magam is számos nehézséggel szembesültem, például amikor nem jöttek be a számításaim egy-egy csapattaggal kapcsolatban, vagy mégsem vezettünk be egy terméket. Számomra a siker kulcsa az, hogy mindig bátran szembe néztem ezekkel a helyzetekkel, és folyamatosan újraterveztem, ha valami mégsem jött össze” – foglalta össze gondolatait Tomán Szabina, a Cápák között üzleti showműsor egyik befektetője. A mentor most megosztja azokat a tapasztalatait, amelyek a leginkább segítették abban, hogy a kudarcait sikerré tudja formálni.

Sokat számít, hogyan tekintünk a nehézségekre. Egy-egy elrontottnak vélt döntés szolgálhatja a javunkat is, ha nem kudarcként, hanem fejlődési lehetőségként értékeljük. Bátran merjünk hibázni, hiszen ezáltal rengeteg tapasztalatra tehetünk szert, ami akár versenyelőnyhöz is juttathatja a vállalkozásunkat.

Ne azonnal cselekedjünk!

Amikor sikertelenség éri a cégünket, ne rögtön, érzelmektől vezérelve reagáljunk a történtekre. Ha kell, várjunk egy-két napot, hogy alaposan, tiszta fejjel átgondolhassuk, mit rontottunk el és mi ebből a tanulság. Bízzunk a csapatunk meglátásaiban is, hiszen közösen könnyebb megtalálni a megoldást az adott problémára.

Fejlesszük a gyenge pontjainkat!

Amikor céget építünk és vezetők leszünk, a gyenge pontjaink is felszínre kerülnek, melyek a vállalkozás fejlődésének a gátjai is lehetnek. Ezért gondoljuk végig, hogy milyen területek jelentenek számunkra leginkább kihívást. A leggyakoribb, vezetőket jellemző hiba például, ha valaki nem tud csapatot építeni, motiválni, de az is jellemző a hazai cégvezetőkre, hogy megrekednek a mikromenedzsment szintjén, nem tudják a feladatokat delegálni.

„A fentieken túl komoly segítséget jelenthet, ha egy olyan szakértői csapat áll mögöttünk, akikre bátran támaszkodhatunk. Egyetlen vezetőnek sincs mindenre kiterjedő szakmai ismerete, ezért már a vállalkozás alapítását megelőzően keressünk olyan szakembereket, akikhez tudunk és merünk is tanácsért fordulni, beleértve a komplexebb, pénzügyi döntéseket. Az üzletetide.hu oldalon e-mailen keresztül, bárki által ingyenesen megkereshető K&H szakértői csapatának tagjai is ebben segítik a cégeket, legyen szó ötlet validálásról, üzleti tervezésről, marketing kampányról vagy akár adózási kérdésekről” – tette hozzá Kökény Roland, a Cápák közöttben bemutatkozó vállalkozásokat mentoráló K&H Bank kkv szegmens marketing vezetője.





A K&H Bank jövőre is az okos pénzügyi döntések meghozatalában támogatja a Cápák között üzleti showműsorban bemutatkozó vállalkozásokat, a versenyzők pénzügyi mentoraként. A lehetőség ismét adott a megmérettetésre, mert a műsor harmadik évadába már elindult a jelentkezés, amit a következő linken lehet megtenni: rtl.hu/rtlklub/capakkozott/jelentkezz.

A K&H szakértői csapatának tagjaitól a következő linken lehet kérdezni: https://www.uzletetide.hu/kerdezd-a-capak-kozott-szakertoit.

