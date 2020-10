A közösség erejére épít az E.ON új márkakampánya

A zöldebb jövő, a fenntartható új energiavilág a közösségekben rejlő erőre épül, mondja az E.ON Hungária Csoport most induló új márkakampánya, amelynek fő üzenete: „Mi együtt nem ismerünk lehetetlent!”. Az év végéig tartó kampányban az energiavállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy ha összefogunk, együtt, közösen valódi sikereket érhetünk el, és mindannyiunk számára jobbá alakíthatjuk a világot.

Az E.ON Hungária Csoport évek óta vezető szerepet tölt be a fenntartható fejlődésben, támogatja a környezet- és energiatudatosságot, és hozzájárul a napenergia és az e-mobilitás elterjedéséhez. A vállalat stratégiai céljai között szerepel a fenntarthatóság, amely most az E.ON új márkakampányában is kiemelt szerepet kap. Az energiacégnél hisznek abban, hogy partnereikkel, ügyfeleikkel és munkatársaikkal összefogva olyan jövőbemutató, bátor célokat valósíthatnak meg, melyek egyedül elérhetetlenek lennének, hiszen vallják: közösségként még többet tehetünk.

„Világszerte 70 ezer kollégával és 50 millió ügyféllel tartozunk össze: ez olyan erő, ami valóban nem ismer lehetetlent. A fenntarthatósággal kapcsolatban szeretnénk bátorítani azokat, akik úgy gondolják, hogy ők egyedül nem elegek. Egyetlen okosotthon megvalósítása, egyetlen napelem beépítése, egyetlen zöldenergia-szerződés önmagában valóban nem tűnik elég nagy horderejűnek, de ha azt nézzük, hogy ezek többszörös nagyságrendben valósulnak meg, annak már van igazi átalakító súlya” – mondta Károlyi Zsuzsanna, az E.ON marketing és kommunikációs vezetője.

Az energiacég „Mi nem ismerünk lehetetlent!” kampánya üzenetére olyan átfogó szemléletmódként tekint, amely a napi munka, a közösségi lét, a társadalmi felelősségvállalás, a fenntartható üzleti működés minden aspektusát áthatja és irányítja. Célja, hogy az ügyfelek számára szerethető, és az embereknek a termékein keresztül kényelmet kínáló innovatív közösségi márka képét közvetítse.





„A közösség mindig is fontos része volt a filozófiánknak, elég, ha csak a fesztiválmegjelenésekre, a Blinkee-együttműködésre, az E.ON energiaközösségekre, vagy más társadalmi programjainkra gondolunk” – tette hozzá Kovács Alexandra, márka-és marketing szakterületvezető.

A közösségek, az összefogás erejét bemutató reklámokkal hamarosan tévében, online felületeken, hirdetésekben találkozhatnak a nézők és az olvasók. A kampány szeptember végétől az év végig tart, de az abban megjelenő alapértékek hosszú távon meghatározzák majd az energiacég márkakommunikációját.

Mi együtt nem ismerünk lehetetlent! reklámszpot:

https://www.youtube.com/watch?v=bljEyVFo9OQ

Fenntartható hétköznapokért az E.ON-nal:

https://www.youtube.com/watch?v=pJD2kDSAnjk