A közép- és kelet-európai régió a COVID-19 ellenére is erősödik – A Skanska és a SpotData bemutatta legújabb jelentését

Közép- és Kelet-Európa országai 2020-ban felülmúlták a többi uniós országot a gazdasági teljesítmény szempontjából, és a jövedelmek 2021-ben remélhetőleg újra közelíteni fognak a Nyugat-Európai szinthez – derül ki a Skanska és a SpotData által bemutatott jelentésből. Az anyag a közép- és kelet-európai régió országaiban, köztük a Magyarországon is tapasztalható 100 legfontosabb gazdasági trendet mutatja be a 2021-es év lehetőségeinek és kockázatainak fényében.

A világgazdaság a vártnál sokkal jobban teljesít a COVID-19 pandémia idején. Ennek egyik oka, hogy a vállalkozások alkalmazkodnak a bizonytalansághoz és az új valósághoz. Hibrid munkamodellek, telekonferenciák, digitális back-office folyamatok, digitális szakmai vásárok, új üzleti modellek – a legtöbb ágazatban mindezek segítettek ellenállni a sokkhatásnak a Skanska és a SpotData jelentése szerint, amely a közép- és kelet-európai országok gazdaságát 2021-ben meghatározó 100 trendet összegzi.

„Új, a jövőnket formáló trendeket és üzleti átalakulásokat figyelhetünk meg a piacon. A változás új lehetőségeket teremt és meghatározza az új normát, ami az idő előrehaladtával a valóságunkká válik. A SpotData elemző céggel közösen a “100 trend a közép- és kelet-európai gazdaságokban” című jelentésünkben soroltuk fel ezeket a folyamatokat és az a célunk, hogy bemutassuk a régió országaira tett hatásaikat. Mindezen elemzések és a különböző piaci szereplőkkel folytatott többszöri konzultációk után biztosak vagyunk abban, hogy a régió előtt fényes jövő áll, és mind a vállalatok, mind pedig a pénzügyi befektetők szempontjából megfelelő hely a befektetésekhez” – mondta Katarzyna Zawodna-Bijoch, a Skanska közép-kelet-európai kereskedelmi fejlesztési üzletágának elnök-vezérigazgatója.

„A befektetők és a közgazdászok fokozatosan arra a következtetésre jutottak, hogy a járvány okozta válság nem jár akkora károkkal, mint más típusú recessziók. A jelentés inspirációt ad a következő, illetve az azt követő évekre vonatkozó elemzésekhez és előrejelzésekhez. A beszámoló a közép-kelet-európai gazdasági környezet legjelentősebb területeit öleli fel, és rávilágít a régiót alakító legfontosabb trendekre, beleértve az ingatlanpiacot is” – nyilatkozta Adrian Karczewicz, a Skanska közép-kelet-európai kereskedelmi fejlesztési üzletágának tranzakciós igazgatója.



A jelentés bemutatja, hogy milyen fejlődési nehézségekkel és lehetőségekkel néz szembe a régió a járványt követően. A szerzők kiemelik azokat a fő trendeket, amelyek az olyan országok további fejlődését mozgatják, mint Magyarország, Lengyelország, Románia és Csehország.

A JELENTÉS LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI:

A közép- és kelet-európai régió legtöbb országának sikerült elkerülnie a mély recessziót, és gazdasági szempontból jobban teljesítettek, mint az EU átlaga. A közép- és kelet-európai régióban – az uniós átlaghoz képest – magasabb azon ágazatok aránya, amelyek profitáltak a COVID-19 világjárványból, és feleannyi azon ágazatok aránya, amelyeket súlyosan érintett. A COVID-19 világjárvány hosszú távú költségei a régióban alacsonyabbak lesznek a globális átlaghoz képest. A nagyon magasan képzett munkaerő és az egy munkavállalóra jutó állótőke viszonylag alacsony szintjének kombinációja különösen vonzóvá teszi a közép- és kelet-európai országokat befektetési szempontból. A külföldi vállalatok számára a beruházások megtérülése magas, a fogadó országok pedig profitálnak a tőkebefektetésekből és az új beruházásokhoz kapcsolódó tudástranszferből. A közép- és kelet-európai térségben zajló egyik legfontosabb strukturális változás a magasan képzett munkaerő iránti kereslet növekedése. Az irodai munkahelyek aránya nemcsak a szolgáltató szektorban, hanem az iparban is növekszik – fokozatos elmozdulás tapasztalható a fizikai munkától a fehérgalléros munka felé. A tudásintenzív szolgáltatások, és különösen az üzleti szolgáltatások a közép- és kelet-európai gazdaságok leggyorsabban növekvő területei. A régió a technológiai ágazatokra koncentráló üzleti szolgáltató központok egyik fontos globális centrumává vált. A magasan képzett munkaerő és a nagyvárosokban rendelkezésre álló irodahelyiségek sok SSC/BPO beruházást vonzanak a régióba. A befektetők aktivitása a közép- és kelet-európai irodapiacon 2020-ban visszaesett, de 2021-ben ismét növekedés várható. A távmunka és a hibrid munka várható növekedése miatt a befektetők magasabb minőséget keresnek a beruházásaik során.

A jelentés mindezeken felül olyan területekre összpontosít, mint a globális és közép-kelet-európai kilátások, a társadalom, az oktatás, a munka, a vállalatok és iparágak, a modern üzleti szolgáltatások, a digitális átalakulás és technológiák, valamint a fentiek általános hatása, továbbá az ingatlanpiac jelenlegi helyzete.

A “100 legfontosabb trend a közép- és kelet-európai gazdaságokban” a médiával, adatvizualizációval és gazdasági elemzéssel foglalkozó SpotData elemzőközponttal együttműködésben készült.

A jelentés az alábbi linken érhető el: https://www.skanska.pl/en-us/100trends.

