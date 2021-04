A koronavírus-válság előtti szinten a fogyasztói hangulat az Egyesült Államokban

Áprilisban a vártnál jóval nagyobb növekedéssel a koronavírus-válság tavalyi kitörését megelőző szintre tért vissza a Conference Board gazdaságkutató intézet Egyesült Államokra vonatkozó fogyasztói hangulatindexe.

A Conference Board (CB) honlapján kedden publikált felmérés szerint áprilisban a várt 113,0 pontnál jóval nagyobb mértékben, 121,7 pontra, a 2020 februári 132,6 pont óta a legmagasabbra emelkedett a fogyasztói hangulatindex a márciusi 109,0 pontról.

A fogyasztók aktuális helyzetükről alkotott véleményét számszerűsítő index 110,1 pontról 139,6 pontra szökött fel. Javult a jövedelmi, foglalkoztatási kilátások megítélését jelző index is, bár az aktuális helyzetnél kisebb mértékben, a mutató értéke a márciusi 108,3 pontról 109,8 pontra ment fel áprilisban.

“A fogyasztóknak az aktuális helyzet jelentős javulásáról alkotott megítélése alapján arra lehet következtetni, hogy a második negyedév kezdetén is folytatódott a gazdasági aktivitás lendületes erősödése” – foglalta össze a felmérés megállapításait Lynn Franco, a CB makrogazdasági mutatókkal foglalkozó igazgatója. Hozzátette, hogy a fogyasztók jelentős mértékben jobbnak ítélték meg a jövedelmi kilátásaikat is, minden bizonnyal a javuló foglalkoztatási helyzetnek köszönhetően, de a legutóbbi költségvetési támogatások is szerepet játszhattak benne.



Az üdülési szándék is jelentős növekedést mutat a fogyasztók körében, ami az átoltottság terjedésének és a korlátozások enyhítésének tulajdonítható – közölte.

(MTI)