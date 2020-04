A koronavírus teljesen átszabja a családi költségvetést

A koronavírus nem csak az iskolások mindennapjait borította fel: az életünk jelentősen megváltozott akár hónapokra. Sok nehézséget, kihívást rejt ez az új helyzet magában, de érdemes látnunk a jó oldalát is. A családi költségvetésnek például biztosan kedvez, hogy kevesebbet vagyunk távol otthonról. A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szervezői szerint ez egy jó alkalmat adhat arra is, hogy a gyerekekkel együtt beszéljük át a bevételeinket és kiadásainkat, illetve, hogy min és mennyit tudunk most spórolni. Összegyűjtöttek néhány tippet, amivel Te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy gyermeked tudatosan kezelje a pénzügyeket, még ebben a rendkívüli helyzetben is.

A koronavírus az életünk szinte minden területére hatással van. A munkánkra, a szabadidős tevekénységeinkre, a családi rutinokra. Sok esetben nagy kihívást és nehézséget jelentenek ezek a változások, de azért olyat is találunk, aminek biztosan jót tesz a maradj otthon mozgalom. Bár kényszerből, de nagyon sok pénzt meg tudunk spórolni ezekben a hetekben.

„Fontos bevonni az egészen kicsi gyerekeket is és beszélgetni velük arról, ami körülöttünk történik. Gondolkodjunk együtt a pénzügyekről is, hiszen nemcsak mindennapi ügyeink intézést, hanem a családi költségvetésünket is jelentősen átszabja a koronavírus-járvány. Jó, ha a példákat az ő életükből hozzuk, biztosan meg fogják érteni. Ha korábban velük jártunk a boltba, most írjunk bevásárlólistát! Állítsuk össze a heti menüt, jegyezzük fel, hogy melyik napra mit kell venni hozzá és számoljuk ki együtt, hogy az mennyibe fog kerülni. Ez egy jó közös program lesz, ugyanakkor nagyon sokat tanít majd az előrelátásról, tudatos vásárlásról és pénzkezelésről is gyermekünknek” – mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő zsűrielnöke.



A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szervezői szerint rengeteg dolgot tanulhatnak a gyerekek szüleiktől ebben a rendkívüli helyzetben: a legfontosabb érték a tudatosság, amelyben most mindannyian közösen fejlődhetünk. Ezért összegyűjtöttek néhány tippet, amit érdemes a gyerekekkel együtt átgondolni, beszélgetni róla.

ne legyen tabu téma a fizetés

Sokan nem szeretik megosztani még családon belül sem a fizetésüket, pedig ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy gyermekünk reális képet kapjon a pénz értékéről és az álomfizetésről alkotott kép is közelebb kerülhessen a valósághoz.

vessük össze az előző hónap bevételeit és kiadásait a mostanival

Azt is érdemes együtt megnézni, hogy az előző hónapban bevételeinkből mennyit és mire költöttünk, mik a kötelező kiadásaink és milyen tételek voltak csak kedvtelésből elköltött vagy váratlan kiadások. Ha ezekkel készen vagyunk, gondoljuk át ugyanígy ezt az új helyzetet is, mire költünk most és mire nem. Tekintsük át együtt, hogy mi adhatja a kettő közötti különbéget és hogy gyermekünk szerint melyik hónapban gazdálkodtunk ügyesebben a pénzzel.

határozzunk meg együtt egy közös célt

Mivel a karantén hetei alatt nincsenek iskolai kiadások (menza, programok), nem járunk szórakozni (mozi, színház, étterem, egyéb programok), nem utazunk, ezért csak a legszükségesebb kiadások maradnak a listánkon. Tűzzünk ki gyermekekkel közösen egy célt, amire az otthon töltött idő alatt gyűjthetünk. Ezzel enyhíthetjük a lemondott és elmaradt programok hiányát is.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőről

A K&H Csoport társadalmi szerepvállalásának részeként 2010-ben indította útjára a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt. A program célja, hogy a magyarországi általános és középiskolások pénzügyi, gazdálkodási ismereteit gyarapítsa. A vetélkedő programja évről évre egyre több diákot vonz országszerte. A verseny indulásától a nevezések száma mintegy megtízszereződött, 2019-ben immár 8264 fő részvételével zajlik a verseny. 2010 óta a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőre összesen 759 településről 1696 iskola csapata pályázott. Ez összesen több mint 46 200 résztvevő diákot jelentett. A K&H Csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő programjával a felnövekvő generáció pénzügyi tudatosságra nevelését kívánja előre mozdítani annak érdekében, hogy felnőttként majd okos pénzügyi döntéseket hozhassanak.

