A koronavírus okozta szorongás a munkahelyi hangulatra is rányomta a bélyegét!

A koronavírus-járvány nem csupán a munkavégzés módjában hozott számottevő változásokat, de abban is, hogy milyen elvárásokat fogalmaznak meg a munkavállalók a saját vezetőikkel szemben. Sokan csalódtak saját vállalatukban és főnökeikben, a legtöbb vezető ugyanakkor a home office és a személyes találkozások hiánya miatt nem látja mekkora veszély, hogy kulcsembereik elhagyják a céget. Az adatalapú HR-tech megoldásokat fejlesztő CX-Ray több mint 65 ezer munkavállaló napi hangulatát mérte fel. A vizsgálat szerint a „munkahelyi hangulati” mélypontot a lezárások első hete jelenti, és a munkavállalók lemorzsolódásának esélye a felére csökkent ott ahol, a vezetők támogatóan voltak jelen beosztottjaik életében.

A kulcsmunkavállalók is kifelé kacsintgatnak

Az elmúlt év gyökeresen megváltoztatta életünket és munkánkat. A digitalizáció és a home office robbanásszerű terjedése, illetve a jelenlegi átmeneti helyzet új, eddig ismeretlen kihívásokat teremtett. Jelentősen nőtt a munkát keresők száma, ennek egy részét az első „hullámban” elbocsátott munkavállalók adják, de nem csak a járvány által leginkább sújtott szegmensekből, hanem egyre inkább a stabil pozícióval rendelkező, jelenlegi szervezetükben kulcspozíciót betöltő emberek, vagyis a leginkább piacképes munkavállalók is új lehetőségek után néznek. Ők azok, akik csalódtak saját vállalatukban, a főnökeik járványhelyzetben tanúsított viselkedésében és vezetői képességeiben.

„Pedig, ha egy mód van rá, most éri meg igazán megtartani egy vállalat kulcsmunkavállalóit. Hazánkban egy munkatárs elvesztése átlagosan 630 ezer forintba kerül egy cégnek, de a szükséges tapasztalattól és szakterülettől függően ez az összeg az 1,2 millió forintot is meghaladhatja. Emellett egy új munkatárs toborzásának és beilleszkedésének költségei minimum egy ötödét teszik ki az illető éves bérének” – hangsúlyozza Hári Péter, a LEAD: A jövő vezetője online konferenciát szervező CX-Ray ügyvezetője.

Több mint 65 ezer munkavállaló napi hangulatát mérték fel

Mindez a vezetők szerepét is a korábbitól eltérő megvilágításba helyezi: egészen mást jelent ma jó vezetőnek lenni, mint néhány hónappal ezelőtt. A vezetői jelenlét szerepe kiemelten fontossá vált az elszigeteltség érzésének csökkentésében és a motiváció fenntartásában, amit a CX-Ray a járvány korai szakaszában végzett Pulse Felmérése is alátámasztott.

„A koronavírus karantén időszaka alatt több mint 65 ezer munkavállaló napi hangulatát mértük fel. A felmérés során a kollegáknak egy olyan egyszerű kérdést tettünk fel, hogy például ma mennyire vagy boldog, vagy milyennek érzed a home office-t? A megkérdezetteknek egy hatfokozatú, hangulatjelekből álló skálán be kellett jelölniük az aznapi hangulatukat. Nem meglepő módon a válaszok átlaga a járvány kitörésekor volt a legalacsonyabb 4,29-es értékkel, a legrosszabb hangulatot közvetlen a vészhelyzet kihirdetését követő héten mértük 4,18-as átlaggal. Ezután az értékek rövid stagnálás után lassan emelkedni kezdtek” – magyarázza Hári Péter.

A vezetői jelenlét kiemelkedően fontos a motiváció fenntartásában

Az azonban a felmérés során teljesen egyértelműen kimutatható volt, hogy azok a csapatok, ahol a vezető rendszeresen adott visszajelzést a kapott értékekre, nem csak hatékonyabban vettek részt a mérésben, de hangulatuk is magasabban tartható volt – értékeli az eredményeket a szakember.

A CX-Ray elégedettségi felmérése korábban arra is rávilágított, hogy azon munkavállalók lemorzsolódásának esélye 50%-kal csökken, akiknek közvetlen felettese legalább közepes szintű mentor – tehát támogatja beosztottjai szakmai fejlődését, segítségkérés esetén rendelkezésre áll és elismeri mások munkáját.

„Az utóbbi év nehézségei és gyors, rugalmas működést igénylő változásai mutatták meg igazán, mennyire szükség van a vezetői értékek felülvizsgálatára. Rengeteg tanulmány hozta előtérbe a vezetés emberi oldalát és az ehhez elengedhetetlen tulajdonságokat, készségeket. Mi a CX-Ray-nél hiszünk abban, hogy a jövő vezetői számára nem csupán a szakmai és tapasztalati tudás megszerzése, de a vezetői szerepükhöz elengedhetetlen soft skillek fejlesztése is legalább ugyanolyan fontos, mint az önismeret, az empátia és a felhatalmazás. Mindezek mellett döntéseik során bátran támaszkodnak a digitalizáció nyújtotta lehetőségekre, hisznek az újításban és folyamatosan keresik a legjobb megoldásokat” – hangsúlyozza Hári Péter.

A CX-Ray innovatív megoldásai mellett tudásátadással is támogatni kívánja a hazai munkaadókat. Ezt a célt szolgálja a cég által szervezett LEAD: a jövő vezetője online konferencia is, ahol olyan vállalatok vezetői osztják meg tapasztalataikat interaktív előadásokban, mint az Ernst and Young, a Rossmann, a Sága, a Nokia, vagy a Decathlon.