A koronavírus megdobta a boltos részmunkaidőt is

Március második felében 15 órakor zárni kellett sok boltban, ez meg is dobta a részmunkaidősök létszámát. A pánikroham miatt kellett a több eladó, árufeltöltő, ezért akkor még nem csökkent az összlétszám.



A statisztika is jelzi a koronavírus okozta változásokat a boltos foglalkoztatottak létszámában. 2020 március második felében már csak 15 óráig lehettek nyitva az iparcikkes boltok. Március 28-tól kezdve pedig a kijárási korlátozás miatt döntő többségüket (közel 80 ezer boltot) már nem kereshették fel a vásárlók, nagy részük le is oltotta a villanyt, hogy legalább ennyit is megtakarítson, ha már a bérleti díjából nem engedtek egy árva petákot sem egyes bérbeadók.

A koronavírus járványt megelőző években egyébként a foglalkoztatottak száma csökkent a boltos kereskedelemben, de évről-évre kevesebb lett a boltok száma is. A munkaerő hiánya, az eladókeresés pedig nagyon is rányomta bélyegét a boltos munkaerőpiacra. A koronavírus járvány viszont sok mindent borított, amiből egynémely irányzat már a 2020 első negyedéves foglalkoztatotti statisztikából is kitűnik.

A pánikroham felfelé, a 15 órás boltzár lefelé nyomta a boltos létszámot

2020 első negyedévében még pattant egyet felfelé a létszám mutató, de nem az alkalmazottak, hanem a vállalkozók körében, tehát többet ügyködtek maguk a tulajdonosok. Az alkalmazotti létszám összességében még nem változott, de azért volt ott más is, ami a részletesebb adatokból olvasható ki:

2017 2018 2019 2020 I. negyedév éves I. negyedév éves I. negyedév éves I. negyedév 361 368 367 361 355 355 362 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő

Az élelmiszerboltokban, drogériákban két hatalmas felvásárlási roham is volt március második felében, volt is pánik, nem csak a vásárlók körében, ott nyilván kellett több eladó, vettek is fel máshonnan elbocsájtott dolgozókat. Az iparcikkes boltosok pedig reménykedtek a 15 órás korlátozás közepette is, hogy hátha, de már ekkor megkezdődtek az elbocsájtások körükben, a két ellentétes irányú létszámmozgás pedig kiegyenlítette egymást abban a kéthetes időszakban:

2017 2018 2019 2020 I. negyedév foglalkoztatott 368 361 355 362 ezen belül alkalmazott 319 315 309 308 egyéni vállalkozó 30 28 27 29 társas vállalkozó 19 17 19 24 segítő családtag . 1 . 1 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, korábbi időszak: éves adatsor

Az iparcikkes boltok részmunkaidőre dobtak át 12 ezer eladót

Azért a márciusi boltos forgalmi adatok már egyértelműen bizonyították, hogy a koronavírus következtében nagy a baj, hiszen az élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak forgalma ugyan alaposan megugrott, miközben a 15 órás bezárásra ítélt boltos körben például a ruházati boltok forgalma a felére esett vissza. Nyilván ebben a márciusi két hétben.

Az iparcikkes boltosok feltehetően abban reménykedtek, hogy a 15 órás boltzár nem tart örökké. Ez igaz is volt, csak éppen ellenkező előjellel, mint amiben reménykedtek, hiszen március 28-tól már be sem léphetett hozzájuk a vásárló. Mindezek nyomán viszont a boltosoknak is lépniük kellett, aminek egyik szembetűnő, a statisztikából már kiolvasható jele a részmunkaidős eladók létszámának megugrása. Igazodniuk kellett a boltosoknak a bevétel zuhanáshoz a költségekben is, sok választásuk nem nagyon lehetett.

A kereskedelemben egyébként is az átlagnál nagyobb súlyú volt már korábban is a részmunkaidős foglalkoztatás, hát most erre rátettek egy lapáttal. Nyilván a döntő ebben a 15 órás iparcikkes boltzár volt, a kijárási korlátozás miatti lámpaoltás hatása majd a későbbi statisztikákból lesz kiolvasható:

2017 2018 2019 2020 I. negyedév foglalkoztatott 368 361 355 362 ezen belül részmunkaidős 30 31 29 41 alkalmazott 319 315 309 308 ezen belül részmunkaidős 27 28 26 38 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, korábbi időszak: éves adatsor

