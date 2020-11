A koronavírus járvány nem befolyásolja a gyermekvállalási kedvet

– Egy idén ősszel végzett online felmérés szerint a gyermekvállalás előtt álló párok kétharmadának családbővítéssel kapcsolatos döntését nem befolyásolta a koronavírus járvány, azok száma pedig kiegyenlítődik, akik a vírushelyzet miatt tolják vagy éppen előre hozták a babavállalást. A közel 1200 résztvevő válaszai alapján kijelenthető, hogy a koronavírus nem hoz változást a születések számában, azaz sem visszaesés, sem baby-boom nem várható 2021-ben.

A tudatos gyermekvállalás hosszú távú, átgondolt tervezés eredménye. Sok tényező befolyásolja, ám idén a pároknak egy nem várt problémával kellett szembenéznie: az egész évet meghatározó koronavírus járvány okozta veszélyhelyzettel, bizonytalansággal.

A New Era Genetics, hazánk meghatározó genetikai szűréseket és tanácsadást végző szolgáltatója szeptember végén indította független, online kutatását annak felmérésére, hogy a koronavírus és a hozzá kapcsolódó korlátozások hogyan befolyásolják hazánkban a gyermekvállalási kedvet. A www.nyugodtbabavaras.hu oldalon 6 héten át volt elérhető az online kérdőív, melyet október végéig 1174-en töltötték ki. A válaszadók nagy többségükben nők, közel 69%-uk 26 és 35 év közötti.

„A koronavírus járvány változásokat hozott az életmódunkban, szokásainkban, de úgy tűnik nem befolyásolta a hosszútávú magánéleti terveket. Bár előzetesen azt feltételeztük, hogy a járvány rövid távon hoz egy kisebb visszaesést a babavállalási kedvben, de az eredmények nem igazolták vissza a félelmeinket. Még a tavaszi, nagyon szigorú lezárások idején is csak a párok kis része (12%) döntött úgy, hogy néhány hónappal eltolja a babavállalást, és csupán 4%-uk mondta azt, hogy vár még egy évet.” – mondta el Szondy Réka, a kutatás vezetője.

A válaszadók közel 90%-a vírus megjelenése előtt már gondolkodott a családalapításon és 1-2 éven belül tervezte azt. A válaszadók 66%-nál ezt a döntés a koronavírus megjelenése sem változtatta meg.

Sokat hallani arról, hogyan hatott a bezártság a párokra, a kapcsolataikra.

A kutatás szerint a nagy tavaszi összezártság inkább pozitív hatással volt a párokra, 72%-nál nem változott a kapcsolat minősége, sőt 24%-nál javított a párkapcsolaton. Igaz volt ez az intim együttlétekre is, a válaszadók mindössze 6%-a mondta azt, hogy csökkent az együttlétek száma, viszont 15%-uk gyakrabban bújt össze a párjával, így összességében itt is pozitív változásokat mutatnak az eredmények.

A családbővítéssel kapcsolatban tavasszal meghozott döntéseket a járvány második hulláma sem változtatta meg lényegesen, a válaszadók kétharmada (65%) kitart a néhány hónapja meghozott döntése mellett, sőt a párok egynegyede döntött úgy, a járvány első nagy hulláma után családalapításba kezd. Az indokok között legtöbbet a gyermek iránti vágyat emelték ki (75%), második helyen a szülők kora miatti félelem áll (47%), harmadik helyen szerepelt, hogy életükben szeretnének változást és elérkezettnek érzik az időt a babavállalásra (35%).

A kutatás arra is rákérdezett, okoz-e plusz félelmet a járvány babavárás esetén, azaz több vizsgálatra mennek, mennének-e a kismamák, hogy magukat és megfogant gyermeküket nagyobb biztonságban tudják. Itt is meglepő eredmény született: annak ellenére, hogy egy új betegséggel állunk szemben, a válaszadók nem tartják szükségesnek több orvosi vizsgálat elvégzését, és csak azokra az ellenőrzésekre, szűrésekre menne el, mint általában, egy járvány-mentes időszakban (82%).

“Az online kérdőívünket kitöltők 71%-nak még nincs gyermeke, és az első terhességnél köztudottan jobban aggódnak a leendő szülők, ezért is meglepőek az orvosi vizsgálatokra vonatkozó válaszok. A felmérés azt igazolja, hogy eljutottak a gyermekvállalás előtt állókhoz azok az információk, mely szerint a járvány eltelt ideje alatt szerzett tapasztalatok szerint a koronavírus nem jelent fokozott veszélyt sem a várandósra, sem a magzatára.” – mondat el Király Ágnes, a New Era Genetics kommunikációs vezetője, majd hozzátette: „Nagyon örülünk a kutatás eredményének, hiszen azt mutatja, hogy a család, a gyermek iránti vágy erős a párokban, és a mostani világjárvány valóban nem írja felül a családok hosszú távú terveit.”

