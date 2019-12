A kormÃ¡ny folytatja a nagyvÃ¡llalati beruhÃ¡zÃ¡si tÃ¡mogatÃ¡s befektetÃ©s-Ã¶sztÃ¶nzÃ©si programot

A kormány folytatja az egyik legeredményesebb befektetés-ösztönzési programját, a nagyvállalati beruházási támogatás programot – mondta Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium (PM) helyettes államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Kiemelte: számos olyan magyar vállalat van, amelyek az Európai Unió előírásai miatt méretükből adódóan elesnek az uniós pályázati forrásoktól. A költségvetés helyzete lehetővé teszi, hogy a kormány közvetlenül, költségvetési forrásból támogassa a magyar vállalatok fejlődését. Jelezte: 2015 óta a program keretében mintegy 80 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a kabinet a vállalkozásoknak, amelynek köszönhetően több mint 200 milliárd forint értékű fejlesztés és 2400 új munkahely jött létre.

Marczinkó Zoltán jelezte: a legutóbbi kormányzati döntéssel 32 milliárd forint támogatást ítéltek meg 36 magyar vállalkozásnak, amellyel 79 milliárd forint beruházás valósulhat meg a következő időszakban Magyarországon. Példaként a győri Rábát említette.



Jelezte: kiegyensúlyozott a támogatások területi megoszlása, az ország legtöbb megyéjében ezúttal is talált a kormány támogatható projektet.Hozzátette, a program keretében azokat a beruházásokat támogatják, amelyek új technológiák bevezetését segítik, illetve kapacitásbővítést jelentenek, emellett az árbevétel, illetve az export növekedésével – mérhető módon – emelik a vállalat versenyképességét. Egyúttal a költségvetés számára is adó- és járulékbevétel növekedéssel járnak együtt – fűzte hozzá.Marczinkó Zoltán azt mondta, a programmal tehát mindenki jól jár, a támogatott vállalat, amely beruház, a magyar családok, amelyeknek munkahelyet kínálhat a cég, és a költségvetés is, az egyre emelkedő adóbevételek ugyanis újabb fejlesztések finanszírozását teszik lehetővé.(MTI)