A körforgásos gazdaság a központi témája a hibrid Budapest Design Weeknek

Tartsd körforgásban! – ez idén a Budapest Design Week mottója, amit a vírushelyzethez alkalmazkodva október 1. és 11. között hibrid formában rendez meg a Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, így 2020-ban a klasszikus helyszínek mellett az online térben is lesznek programok. A fesztivál eseményei azokra a modellekre koncentrálnak, amelyek bemutatják, hogy a design milyen sokféle eszközzel járulhat hozzá egy fenntarthatóbb jövő kialakulásához.

A 21. században a design a kifejezéstől egyre inkább a fenntarthatóság felé mozdul el, számos irányzat, jelenség próbál választ adni társadalmi, gazdasági és ökológiai értelemben is az emberiség előtt álló kihívásokra. A tizenhetedik Budapest Design Week ezért a körforgásos gazdaság (circular economy) fontosságára és annak kimagasló szerepére kívánja felhívni a figyelmet. „A koronavírus vis maior témája mellett, illetve ahhoz részben kapcsolódva jelenleg a világ legfontosabb problémája a fenntarthatóság kérdése, melynek kiemelt fontosságú aspektusa az egyszerű újrafelhasználáson túlmutató, annál komplexebb megközelítést alkalmazó körforgásos gazdaság. A társadalmi, gazdasági és ökológiai értelemben is megkerülhetetlen kérdéskör tekintetében kiemelten fontos szerepet játszanak, játszhatnak a designerek, hiszen a design olyan multidiszciplináris megközelítés, mely számos eszközzel hozzá tud járulni a fenntarthatóbb jövő kialakításához” – emelte ki Osvárt Judit, a programsorozat szakmai vezetője, a Magyar Formatervezési Tanács tagja.

Tekintettel a pandémiás helyzetre, az idei Budapest Design Weeket hibrid fesztiválként rendezik meg, így néhány kiemelt esemény kivételével a programok jelentős része online térben – a fesztivál honlapján és facebook oldalán – valósul meg. Az online események kisebb környezeti terhet jelentenek, jelentősen csökkentve a fesztivál ökológiai lábnyomát.

A korábbi évekhez hasonlóan a fesztivál védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar Formatervezési Tanács. „Működésünkben elsődleges szempont, hogy a Magyarországon született tudást támogassuk úgy, hogy az gazdaságélénkítő szerepet tölthessen be. Ehhez szolgáltató hivatalként kell fellépnünk, mégpedig a lehető legnagyobb mértékben támogatva a digitális megoldásokat. A hibrid formában megvalósuló Budapest Design Week számos lehetőséget nyújt az innovációra, nemcsak a programszervezés, hanem a designerek és a vállalkozások részéről is. Bízunk benne, hogy a rendezvényhez csatlakozóknak ez a bemutatkozási lehetőség is segít abban, hogy a széles nyilvánosság is megismerje a design és az innováció mindennapi életünkre és a gazdaságra gyakorolt hatását” – emelte ki Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke.

Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára videoüzenetében üdvözölte, hogy a Budapest

Design Week központi témája idén a körforgásos gazdaság. Hangsúlyozta: a körforgásos gazdaság bölcsőtől a bölcsőig kíséri a terméket, az erre való átállás a gazdaság minden ágazatát érinti. A körforgásos anyaghasználati arány az EUROSTAT legutóbbi adatai alapján Magyarországon kicsit kevesebb, mint 7 százalék, ami egyértelműen jelzi, hogy vannak még fejlődési lehetőségeink. A tárca minden alkalmat megragad arra is, hogy a körforgásos gazdaságra való átálláshoz kapcsolódó innovációkat, újszerű, kreatív ötleteket támogassa. Az ITM legújabb, „Hasznosítsuk újra, használjuk többször” elnevezésű fotópályázata is ezt célozza, erre 2020. december 1-ig várjuk a pályaműveket – tette hozzá az államtitkár.

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) immáron második éve szakmai partnere a rendezvények, melynek keretében tervezetten két vidéki helyszínen – Győrben és Veszprémben -, valamint Budapesten szakmai kerekasztal-beszélgetéseket szervez, továbbá 360 Design Budapest néven fizikai és digitális platformot is indít. A kezdeményezés célja, hogy online és offline térben egyaránt kapcsolatot teremtsen a design képviselői és potenciális fogyasztói között, melynek még nagyobb jelentősége van a megváltozott gazdasági helyzet közepette. „A világjárvány által okozott hatások miatt a design világa is megújuláson megy keresztül, melynek jövőjét most írjuk. A Budapest Design Weekkel való szakmai partnerségünk célja, hogy egy innovatív, jövőbe mutató rendezvényt teremtsünk a szakma és a design iránt érzékeny közönség számára, ahol korlátok nélkül valósulhat meg a tervezők, a forgalmazók, a gyártók és a potenciális vásárlók közötti információáramlás”– mondta Bata-Jakab Zsófia, az MDDÜ vezetője.

A rendezvénysorozat idén is két fő programtípusból épül fel, ezek a saját fejlesztésű tartalmak és programok, valamint a külső partnerek által szervezett, a Budapest Design Week-hez csatlakozó programok. A külsős jelentkezők közül a Magyar Formatervezési Tanács kijelölt szakmai grémiuma választja ki a részvételre javasolt partnereket. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a Budapest Design Week alatt adják át a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat. Emellett rendhagyó, online sorozat formában megrendezik a Nyitott Stúdiók programot is, ami a hazai designerek, designstúdiók műhelyébe enged betekintést. A koronavírus-járvány számos magyar designert, céget késztetett egyedi megoldások létrehozására, melyeket videósorozat keretében mutatnak be a fesztiválon. Szintén kisfilmek mutatnak be olyan vállalkozásokat, kezdeményezéseket, melyek esetében stratégiai szerepet játszik a körforgásos gazdaság. A Budapest Design Week felületein a programok fix struktúrába rendezve, jól követhető menetrend szerint jelennek majd meg.