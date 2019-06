A kávé lehet az elhízás elleni harc kulcsa

A Nottinghami Egyetem tudósai felfedezték, hogy a kávé képes stimulálni az energiaégetésben szerepet játszó barna zsírszövetet, ami kulcsfontosságú lehet az elhízás és a cukorbetegség elleni harcban.

A barnazsírszövet egyike az emberekben és az állatokban található zsírszövetek két típusának. Korábban úgy tartották, hogy létezése csak a csecsemők és a téli álmot alvó állatok tulajdonsága, néhány éve fedezték fel, hogy a felnőtteknek is vannak barna zsírszöveteik. Fő funkciója a test hőtermelése energiaégetés által, szemben a fehér zsírszövettel, amely raktározza a fölösleges kalóriát.

Az alacsony testtömegű (BMI) embereknek ezért jóval több barna zsírszövetük van.

“A szervezetben a barna zsírszövet másként működik, mint a másik zsírszövet, cukor és zsír égetésével hőt termel, gyakran válaszként a hidegre. Ha növeljük aktivitását, javul a vércukor szint és a vérzsír szint is, és ha extra kalóriát égetünk, az segít a fogyásban, Eddig senki nem talált azonban elfogadható módot arra, hogy stimuláljuk a barna zsírszövet aktivitását az emberekben” – idézte Michael Symonds professzort, a tanulmány társszerzőjét a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



Ez az első emberekkel végzett tanulmány, amely megmutatta, hogy egy csésze kávénak lehet közvetlen hatása a barna zsírszövet funkcióira. Eredményeink lehetséges jelentősége igen nagy, mivel az elhízás súlyos egészségi probléma a társadalmakban és növekszik a cukorbetegek száma is. A barna zsírszövet része lehet a megoldásnak – tette hozzá a professzor.A kutatócsoport őssejtkísérletekben tanulmányozta először a kávé hatását a barna zsírszövetre. Amikor megtalálták a megfelelő dózist, embereket vontak be tanulmányukba, hogy lássák, hasonló eredményt kapnak-e.Egy általuk kidolgozott hőtérkép technológiát alkalmazva derítették fel a test barna zsírszövetállományát.“Korábbi kutatásainkból tudtuk, hogy a barna zsírszövet főként a nyaktáji részeken található, ezért, képesek voltunk megvizsgálni olyas valakit, aki elfogyasztott egy kávét, hogy lássuk a barnazsírszövet forróbb lett-e” – magyarázta Symonds.Az eredmény pozitív volt. Most azt kell kideríteni, hogy a kávé egyik összetevőjeként szolgáló koffein stimulálja-e, vagy van-e másik összetevő, ami segíti a barna zsír aktivizálódását. Jelenleg koffein táplálék-kiegészítőket vizsgálunk, hogy teszteljük van-e hasonló hatásuk – közölte a professzor.Ha kiderül, hogy melyik összetevő a felelős ezért, azt testsúlykontrolláló program részeként használhatjuk, vagy glükózszabályzó program részeként, a cukorbetegség megelőzésére – mondta.(MTI)