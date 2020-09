A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában 29-en fertőződtek meg, egy beteg meghalt

A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában 29-en fertőződtek meg koronavírussal, egy gondozott a kórházba szállítása után meghalt – közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtök este az MTI-vel.

Az 572 lakó közül 25 ember, a mintegy 300 dolgozó közül 4 esetében mutatták ki a koronavírus-fertőzést az intézményben végzett tesztelések során. A 3 telephely közül 2 érintett, a Bánk bán utcai telephelyen nincs aktív fertőzött – olvasható a közleményben.

Azt írták, az idős betegek többsége teljesen tünetmentes, néhányan pedig enyhe tüneteket mutatnak. Azonban gyógyulásuk és az otthon többi lakójának védelme érdekében az intézmény kérésére kórházba kerültek vagy kerülnek.

Az otthonból kórházba került lakók egyike csütörtökön elhunyt – közölték.

A Főpolgármesteri Hivatal emlékeztetett, szeptember elején az intézmény kérésére és a Fővárosi Operatív Törzs döntése nyomán a fenntartó fővárosi önkormányzat az idősotthonban látogatási és kijárási tilalmat rendelt el, amelyet az országos tisztifőorvos azóta az egész országra kiterjesztett.

Az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a járványügyi hatóság területileg illetékes szakembereivel, akik a tesztelésben a fenntartó Fővárosi Önkormányzathoz hasonlóan segítséget nyújtottak. Az intézményvezető munkáját a kormány által kirendelt intézményparancsnok segíti – írták.



Kitértek arra is, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala által az intézményben végzett legutóbbi – augusztusi – ellenőrzés a helyszíni jegyzőkönyv szerint semmilyen intézkedésre okot adó mulasztást nem tárt fel, az intézmény a főpolgármester által kiadott fenntartói utasításban foglalt protokollok betartásával jár el.A fővárosi önkormányzat már a kormányzatnál kezdeményezte a szűrések számának növelését és ingyenessé tételét, valamint minden intézményében szigorított a maszkviselés szabályain – erre Karácsony Gergely főpolgármester az elmúlt hetekben többször is figyelmeztetett -, ugyanis az országszerte, így Budapesten is növekvő esetszám határozottabb fellépést sürget minden szereplő részéről – olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.(MTI)