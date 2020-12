A jövő gumiabroncs ipara

Az ETRMA (Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége) kulcsszerepet kíván játszani az EU fenntartható és intelligens mobilitási stratégiájának megvalósításában

Az ETRMA, amelynek magyar tagszervezete a HTA, azaz a Magyar Gumiabroncs Szövetség üdvözli az Európai Bizottság 2020. december 9-én előterjesztett „Fenntartható és intelligens Mobilitási stratégiáját”. A gumiabroncsok fenntartható módon járulhatnak hozzá az EU közlekedési rendszerének dekarbonizációjához és a digitális átalakulásához.

„Az európai gumiabroncs ipar elkötelezett amellett, hogy csökkentse a gumiabroncsok CO2-lábnyomát azok teljes életciklusa alatt, és folyamatosan fektet be az innovatív és fenntartható mobilitási technológiákba. A gumiabroncs-gyártóknak alapvető szerepe van a közlekedés biztonság növelésében, a mobilitási ágazat környezetbarátabbá tételében, illetve a gumiabroncs-technológia optimalizálásában azon cél érdekében, hogy javítsa a járművek üzemanyag-hatékonyságát, valamint új digitális szolgáltatásokat fejlesszen a szállításra és a gumiabroncs-adatok feldolgozására vonatkozóan. A cél a gazdasági fellendülés és a fenntartható mobilitás lehetősége. ”- nyilatkozta Fazilet Cinaralp, az ETRMA főtitkára.

A biztonság a fenntarthatóság fogalomrendszerének középpontjában áll a Fenntartható és intelligens Mobilitási stratégiában éppúgy, mint az Európai Bizottság által összeállított Európai Zöld Megállapodásban, azaz a Green Deal-ben. A gumiabroncsok eredendően kapcsolódnak a biztonsághoz, ez továbbra is az ETRMA első számú prioritása. A szén-dioxid-mentes közlekedés nem csupán azt jelenti, hogy az alacsonyabb, illetve zéró kibocsátású járművekre összpontosítunk, hanem azt is, hogy a legfejlettebb gumiabroncs-technológiákat kell alkalmazni, hiszen ez elengedhetetlen az energiahatékonyság növeléséhez. A gumiabroncsokat a járművek teljes élettartama alatt többször is cserélik. „A rendesen felfújt és karbantartott gumiabroncsok gördülési ellenállása jelentősen csökkenti a gépjárművek üzemanyag-fogyasztását (függetlenül attól, hogy hagyományos vagy elektromos járműről van-e szó). Nyilvánvaló, hogy a fejlett gumiabroncs-technológiák hozzájárulhatnak az alacsonyabb és zéró kibocsátású járművekre történő átállás eredményességéhez.” – tette hozzá a Fazilet Cinaralp.

Az EU gumiabroncs-ipara proaktív megközelítést alkalmaz a CO2-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban: folyamatosan keresi, illetve vezeti be az új és fejlett technológiákat, miközben javítja és elősegíti a közúti biztonság növelését. Az ipar elkötelezettsége tükröződik a gumiabroncsokra vonatkozó minimális követelmények elfogadásában (2009) és a gumiabroncsok energiahatékonyságára vonatkozó címkézésében. Ezen szabályozási követelmények végrehajtása mellett az európai gumiabroncs-ipar már 2016-ban kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig évente 1%-kal csökkenti a teherautó gumiabroncsok gördülési ellenállási együtthatóját.

Figyelembe véve a közúti szállítás előre jelzett 18%-os növekedését, az éves 1%-os csökkentés azzal egyenértékű, mintha évente 81 000, egyenként 40 tonnás teherautót vonnának ki a forgalomból. Az európai gumiabroncs-ipar az egyre jobb paraméterekkel bíró abroncsok előállításába fektet be – különösen a biztonság és a gördülési ellenállás terén –, így a piac hatalmas növekedési potenciállal rendelkezik.

A digitális innovatív megoldásoknál szabályozási keretrendszerre van szükség

A stratégia megerősíti a digitális technológiák gyors alkalmazásának szükségességét a közlekedés támogatása, az EU iparának fenntarthatósága és versenyképessége érdekében. Az európai gumiabroncs-ipar évek óta – az elmúlt hónapok egészségügyi válsága ellenére – fejleszti a gumiabroncsokkal kapcsolatos digitális mobilitási megoldásokat. A gumiabroncs-ipari digitális megoldásai már ma is elérhetőek: a járművek által közölt adatokat a karbantartás tervezésére, megelőző javításra, riasztásra, távoli diagnosztikai szolgáltatásokra és az alkatrészek kis- és nagykereskedelmének optimalizálására használják. A gumiabroncsok nyújtotta szolgáltatások további előnyöket tartogatnak a járművezetők és a flotta üzemeltetők számára: ilyen például az üzemanyag megtakarítás, a közúti biztonság növelése, a járművek üzemidejének növelése, a közlekedési dugók számának csökkentése, és mindezeken keresztül a szén-dioxid-kibocsátás redukálása, a tiszta levegő megőrzése. Mindezen célok elérése érdekében az EU-nak fel kell gyorsítania az intelligens mobilitásra és különösen a járművekben keletkező adatok hozzáférésére vonatkozó szabályok kidolgozását.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

a Magyar Gumiabroncs Szövetségről (HTA) és az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetségről (ETRMA)

Az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége (ETRMA) 4.400 vállalatot és 370 ezer foglalkoztatottat képvisel az EU-ban. Ez az európai gumiabroncs-ipar központi szövetsége, irodája Brüsszelben található. Az ETRMA tagok értékesítési volumene az iparág teljes globális értékesítésének 70%-át teszi ki, a szektor 10 vezető vállalatából 7 ETRMA tag. A tagok éves forgalma 75 Mrd Euro és exportja 10,1 Mrd Euro volt 2019-ben. Az Unióban és a tagjelölt országokban 86 gumiabroncs gyártóüzem és 16 K+ F központ működik.

Az ETRMA hazai tagja, a Magyar Gumiabroncs Szövetség (Hungarian Tire Association – HTA) 2011-ben alakult meg hét magyarországi gyártókapacitással, illetve képviselettel rendelkező nemzetközi gumiabroncsgyártó vállalat részvételével. A HTA megalakulása óta tagja az ETRMA-nak.

A gumiabroncsipar a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Magyarországon az iparág 7 vállalata – az Apollo-Vredestein, a Bridgestone, a Continental, a Goodyear, a Hankook, a Michelin és a Pirelli – képviselteti magát önálló nagykereskedelmi egységgel, közülük 4 cég hazai gyártókapacitással is rendelkezik, és folyamatosan fejleszt.

Az ágazatban foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, közvetlenül mintegy 6 ezer, közvetve pedig több mint 15 ezer fő. A szövetség becslése szerint a magyar gumiabroncs-iparág GDP 1,5-2%-át állítja elő. Az ágazat belföldi értékesítésének és exportjának értéke tavaly már meghaladta az 530 milliárd forintot.

A szövetség elsődleges küldetése, hogy képviselje a gumiabroncs-iparági szereplők törvényes érdekeit Magyarországon. A HTA – a nemzeti és európai versenyszabályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett – segíti a hazai gyártókat és nagykereskedőket abban a törekvésükben, hogy az abroncsgyártással és -felhasználással kapcsolatos törvények, hazai és európai uniós szabályozások megfelelő szakmai felügyelet mellett készüljenek el.

A szervezet általános célja, hogy a gumiabroncs-iparról és a gyártott termékekről minél több hasznos ismeretet adjon át a lakosság számára, tájékoztassa az iparági szereplők tevékenységéről a gazdasági és politikai élet résztvevőit, valamint hozzájáruljon egy megfelelő és globálisan is versenyképes jogi és szabályozási környezet kialakításához.

A HTA stratégiai törekvései elérésében több hazai szakmai szervezettel kötött megállapodást és működött együtt, időrendben: GRSP Magyarország Egyesület és OBB (ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság), MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége), HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség), MASZSZ (Magyar Autós Szakmai Szövetség) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutója az Innovációs és Technológiai Minisztérium.