A járvány előtt tervezettnél csaknem 100 milliárd euróval kevesebb adóbevétellel számol a német kormány

A koronavírus-járvány előtti tervekhez képest csaknem 100 milliárd euróval kevesebb adóbevétel keletkezhet az idén Németországban a szövetségi kormány csütörtökön ismertetett számításai szerint. A kormány azonban nem adóemelésekkel és megszorításokkal, hanem egy gazdaságösztönző programmal válaszol a helyzet változására – mondta Olaf Scholz pénzügyminiszter berlini tájékoztatóján.



A tárca új előrejelzése szerint az idén 717,8 milliárd euró (255 ezer milliárd forint) adóbevétel keletkezik, 98,6 milliárd euróval kevesebb a koronavírus németországi felbukkanása előtt, tavaly novemberben készített legutóbbi prognózisban szereplő 816,4 milliárd eurónál.A legnagyobb, csaknem 44 milliárd eurós kiesésre a szövetségi költségvetésben kell számítani. A tartományi kormányoknak együttvéve 37 milliárd euróval, az önkormányzatoknak mintegy 17 milliárd euróval kevesebb bevételük lehet adókból.A visszaesés a járványnak, valamint a járvány lassítását szolgáló korlátozásoknak tulajdonítható – mondta Olaf Scholz, aláhúzva, hogy a kormány az emberek egészségének védelmét sorolta az első helyre. Így a minden eddiginél nagyobb – a vissza nem térítendő támogatásokkal, hitelekkel és hitelgarancia-vállalásokkal együtt több mint ezermilliárd eurós – kormányzati mentőprogramokkal együtt is megszűnnek munkahelyek, tönkremennek cégek és kevesebbet vásárolnak az emberek, ami erősen visszaveti az állami bevételeket.Azonban a járvány enyhülésével kialakul egy “új normalitás”, amelyben az ország az alapvető fertőzéshigiéniai óvintézkedések betartása mellett “együtt él a vírussal”, és így fokozatosan fel lehet számolni a korlátozásokat, és újra lehet indítani a gazdaságot. Ezért a kormány nem megszorításokkal, hanem a gazdasági növekedést ösztönző intézkedésekkel készül erre az új szakaszra – mondta a miniszter. Kiemelte, hogy az utóbbi években jól gazdálkodtak, ezért Németország megengedheti magának az államadósság emelkedését.Hozzátette, hogy a kormánypártok a tervek szerint június elejére állapodnak meg egy konjunktúra-élénkítő csomagról. A csomag lehetséges méretéről és elemeiről nem közölt részleteket, de az alapelveket ismertette. Az intézkedéseket a lehető legnagyobb ösztönző hatás elérésére alkalmas időben, a járvány miatt keletkezett válság enyhülésének kezdetén vezetik be. A program korlátozott időre, a 2020-2021-es időszakra szól. Az intézkedések célzottak lesznek, a segítségre leginkább rászoruló ágazatok növekedését segítik.A csomagtól úgynevezett transzformációs, a gazdaság szerkezetét formáló hatást is remélnek – mondta a miniszter, példaként említve a digitalizációt. Mint mondta, a távmunka tömegessé válása hatalmas lökést ad a digitális megoldások fejlődésének, és ezt a lendületet a gazdaságösztönző csomaggal is igyekeznek majd fenntartani. Jelezte, hogy a program egy további súlypontja az éghajlatváltozás elleni küzdelem lehet.(MTI)