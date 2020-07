A járvány a boltos költés megyés különbségét is lefaragta

Az egy főre jutó boltos vásárlások értéke májusban már túllépte az év eleji hónapokét minden megyében. Kivétel Budapest, erős lemaradásban is van a kapaszkodásban, de a fővárosban két héttel tovább tartott a boltzár. A budapestiek áprilisban 36 ezer forinttal költöttek kevesebbet, mint márciusban. A legtöbbre a fővárosiak mellett a Pest megyeieknek futotta, a legkevesebbre Szabolcsban és Nógrádban. A járvány a területi különbségekből nagyot faragott.

Erősen indítottak a vásárlók a boltokban 2020 januárjában és februárjában, a vásárolt árumennyiség 8 és 11%-kal nőtt az előző évihez képest. Az év eleje egyébként lusta időszak úgy általában, a márciusi, áprilisi hónapok kezdik felhúzni a boltos mérleget.

Márciusban már csak 4% volt a növekmény, de úgy, hogy a hónap második felében spájzoltunk az élelmiszerboltokban, drogériákban és gyógyszertárakban, miközben az iparcikkes boltoknak 15 órakor be kellett zárniuk. Ezekben kevesebbet is vásároltunk. Áprilisban a kijárási korlátozás és az óvatosság miatt 10% volt a visszaesés, a húsvéti nagy roham is elmaradt. Májusban viszont megkezdődött a kapaszkodás kifelé a gödörből, ekkor már sokkal kisebb, 2,8% volt az elmaradás a korábbi évtől. És úgy, hogy az iparcikkes boltok vidéken kinyithattak május 4-én, de a fővárosban csak 18-án. Emiatt lassabban is zárkóznak fel a fővárosban a boltos vásárlások.

Egy főre jutó költekezés megyénként: a járvány nagyot faragott a területi különbségekből

Januárban és februárban a fővárosiak közel kétszer annyit költekeztek a boltokban az egy főre jutó vásárlások értékét nézve, mint a szabolcsiak, vagy a nógrádiak. Hasonló nagyságrendű különbségek régebben is voltak, elsősorban a bérek eltérései miatt, de a térség gazdasági ereje, a közlekedési viszonyok, vagy az idegenforgalom is számítanak. A megyés adatokban egyébként a webáruházi vásárlások nincsenek benne (azok nem bonthatók területekre a statisztikában).

Márciusban minden megyében nőtt a költekezés az év elejihez képest, egy kivétellel, ez pedig a főváros volt. A budapestiek is spájzoltak persze, de másik oldalon az egy főre jutó költekezést nézve visszafoghatták magukat a háziasszonyok. A mutató alakulásában az is számíthatott, hogy elmaradtak a külföldi turisták is, akik egyébként nagy számban látogatnak Budapestre, és persze költekeznek is a boltokban. A boltos statisztika nem válogat, a nyugtaadatokat rögzíti, az egy főre jutó vásárlás értéke pedig a lakosságszámhoz igazodik. A home office és a digitális tanrend miatt némileg ki is ürült a főváros, sok vidéki otthon dolgozott és tanult, így ott is költekeztek. És a márciusban kétszeresére ugrott webköltekezésben is lehet, hogy többet jeleskedtek a budapestiek (a webes élelmiszer vásárlási lehetőségek eleve főváros központúak ma még).

Az előbbiekkel összefüggésben márciusban a korábbinál kisebb, 49 ezer forint volt a legtöbbet költő budapesti és a legkevesebbet kiadó szabolcsi vásárlásainak a különbsége. Áprilisban már a Pest megyeiek költötték a legtöbbet, de hát az olló még kisebb, 35 ezer forint volt.

És hát igen, ebben a viszonylatban is megindult a visszarendeződés, mivel az olló májusban 39 ezer forintra nőtt. A budapestiek ugyan 15 ezer forinttal többet költöttek már májusban áprilishoz képest, de ebben a hónapban még a Pest megyei vásárló kotorászott ki több pénzt a pénztárcájából:

egy fő/ vásárlás népesség ezer fő január február március április május ezer forint Budapest 1.750 121 121 120 84 99 Pest 1.297 99 102 114 98 110 Fejér 419 87 90 98 84 97 Komárom 301 85 88 97 85 93 Veszprém 341 81 84 95 84 97 Győr 473 102 104 111 91 103 Vas 254 90 93 100 85 97 Zala 267 90 94 102 88 101 Baranya 359 80 82 88 74 84 Somogy 300 77 79 91 82 94 Tolna 216 78 80 89 79 86 Borsod 637 69 72 79 69 77 Heves 293 80 82 94 94 88 Nógrád 188 62 65 74 67 74 Hajdú 527 76 77 84 70 81 Jász 367 75 77 89 78 86 Szabolcs 549 62 65 71 63 71 Bács 502 82 82 92 78 87 Békés 331 72 73 82 73 80 Csongrád 398 87 88 96 78 90 országos 9.769 97 98 107 93 102 KSH, 2020, népességszám: ezer fő, egy főre jutó kiskereskedelmi forgalom: ezer forint

(blokkk.com)