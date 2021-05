A járdán marad a boltos távolságtartás

A közterületen megszűnt a távolságtartás, de a bolt előtti sorállásnál nem. A boltos maszkos, négyzetméter szabály maradt. A négyzetméteres szabálynál azért van egy félreértés. Furi: most törölték ki a jogból a boltos idősávot. A nonstop azonnal startolhat. A vendéglátóknál az elvitel lehet maszkos és maszk nélküli is.

Az ötmilliomodik oltást követően újabb fokozatba kapcsolt a koronavírus kényszereit oldó lazítás. A legfuribb döntés, hogy a 2020 december 12-től csak felfüggesztett, a 65 év felettiek védelmét célzó idősávot most már a jogszabályból végleg törölte a kormány. Eddig ott volt, de hát létezésének utolsó köreiben sem érdekelt sokakat már.

Boltok: majdnem marad minden, ahogy volt eddig

A legfrissebb lazítások hatálybalépését követően két napjuk maradt a kedves vásárlóknak és a boltosoknak megemészteniük, hogy nincs mit megemészteniük – sok újdonságot, a pünkösdi munkaszüneti napok miatt. De azért nyilván nem bánják a vásárlók, hogy a maszkot nem kell otthon felráncigálniuk vásárlás előtt, elég csak a boltbejáratnál. És ha akkor jut csak eszedbe, hogy otthon felejtetted? Gáz. De ne kérd kölcsön a kijövő vásárlóét. És a védettségi igazolvány sem segít.

Kivétel a nonstop kisbolt, aki egyrészt már éjszaka is nyitva lehet, sőt, az ünnepnapokon is, ha maga a tulaj áll a pult mögött (munkaszüneti napokon alkalmazott a boltokban nem foglalkoztatható). A trafikok némelyike is nonstoppozik, startolhatnak ők is gyorsan, úgyszintén tulajjal a pult mögött.

A boltban továbbra is kötelező a maszk viselete, amit már bő esztendeje nyögnek a vásárlók és az eladók, szünet nélkül. A pláza sem kivétel, tehát ha ott kilép a kedves vásárló a boltból, nem veheti le a maszkot, csak ha elhagyja a bevásárlóközpont területét.

Négyzetméter: még jó, hogy mérőszalag nem kell

Megmaradt a március 28-tól bevezetett négyzetméteres szabály. Ezzel kapcsolatban azért meg kell jegyezni, hogy a hatósági ellenőrzések nyomán van némi félreértés a boltosok és a biztonsági őrök körében. A jogszabály kizárólag azt mondja ki, hogy meg kell határozni, a nyitvatartás bármely időpontjában egyszerre hány vásárló lehet a boltban, amiről a bejáratnál elhelyezett kiírásban is tájékoztatni kell a vásárlót.

A jogszabály ugyanakkor nem írja elő, hogy a boltosnak milyen módon kell számolnia, ellenőriznie a belépők hadát, ebből azért volt már vita hatósági ellenőrzéskor. A módszer szabad választásán múlik, ami lehet strigulázás egy kockás papíron, vagy a kihelyezett bevásárlókosarak számának meghatározása például. De akár szemrevételezés sem tilos a lazább időszakokban, amire viszont ügyelni kell minden pillanatban, az a felső határ.

Így például nem kell tudnia a boltosnak, hogy egy 100 vásárlót befogadó üzletben délelőtt 11 órakor pontosan hányan is vannak bent vásárlók, ha biztos abban, hogy 100 főnél kevesebben (mert mondjuk alig lézengenek éppen). A hatóság is csak azt nézheti, túllépték-e a megengedett létszámhatárt, vagy nem, azt már nem kéri a jogszabály, hogy minden pillanatban állapítsa meg a boltos a vásárlószámot.

Ugyanakkor érdeke a boltosnak, hogy legyen egy lefektetett szabályrendje, amivel igazolni tudja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz a szabály betartásáért, mivel ebben az esetben még a büntetés alól is mentesülhet, ha egy vásárló a felszólítás ellenére létszám felettiként beront a boltba. Persze, a rendőrséget is kell ilyenkor értesíteni, ez is a képlet része, hasonlóképpen, ha a maszkot nem hajlandó viselni a kedves vásárló.

Sorállás a bejárat előtt a járdán: akkor azért kell a távolságtartás

Ha éppen többen mennének be a boltba, mint ahányan a négyzetméter szabály alapján bezsúfolódhatnak, jöhet a sorállás a bolt előtt. És akkor be kell tartani a másfél méteres távolságtartási szabályt, ami egyébként közterületen már nem kötelező.

A plázák folyosóján is maradt a távolságtartási kötelezettség, tehát nem kell lökdösődni.

És megmaradt a kézfertőtlenítés lehetőségének előírása is.

Vendéglátás: az elvitel lehet maszkos és maszk nélküli

Már tudjuk, kerthelyiségben vagy teraszon a tartózkodás és a megrendelt étel, ital elfogyasztása megengedett maszk és védettségi igazolvány nélkül. Sőt, a belső térben is leülhet és fogyaszthat a kedves vendég, de csak védettségi igazolvánnyal, aki ilyet kaphat (a fiatalabbak is, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy kísérővel, akinek van ilyenje).

Az elvitelnél maradt némi csavar. Ez egyébként a járvány előtt is szokás volt egyes vendéglátózó helyeknél, nyilván marad is. Nos, az elvitelért be lehet menni a beltérbe, védettségi igazolvánnyal is előfordulhat ilyen, akkor persze nem kell maszk, egyébként igen. És ha a teraszról wc-re, vagy a számla rendezése érdekében a zárt térbe lép a kedves vendég, és nincs védettségi igazolványa, akkor bizony fel kell kapnia a maszkot.

És mindegy, hogy bolt, vagy vendéglő, lehet figyelni a fizető parkolásra is, ami ha döcögősen is, de visszaáll május 25-től (egyes önkormányzatok adnak némi türelmi időt a jogosultaknak a friss parkolási engedélyek kiváltására). Lehet számolgatni, hol olcsóbb a parkolás, a plázában, vagy előtte az utcán.

(blokkk.com)