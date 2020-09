A Huawei nagyon az élen jár

Ahogy a koronavírus továbbra is hullámokat generál a részvénypiacokon, a tech világban érdekes fordulatot eredményezett. A Canalys kutatóintézet szerint, a Huawei-nek most először sikerült felülmúlnia a Samsung teljesítményét, és az év második negyedévében az 55,8 milliós okostelefon-szállítással a világ vezető okostelefon-gyártóinak listáján kiemelt helyen szerepelt.

Ahogy a koronavírus továbbra is hullámokat generál a részvénypiacokon, a tech világban érdekes fordulatot eredméynezett. A Canalys kutatóintézet szerint, a Huawei-nek most először sikerült felülmúlnia a Samsung teljesítményét, és az év második negyedévében az 55,8 milliós okostelefon-szállítással a világ vezető okostelefon-gyártóinak listáján kiemelt helyen szerepelt. A koronavírus időszakában a Huawei eladásai csak 5% -kal csökkentek az előző évi második negyedévhez viszonyítva.1 Hasonlítsuk össze mindezt a Samsung éves szintű 30% -os visszaesésével ebben az időszakban, és így a Huawei úgy tűnik, hogy jelenleg megfelelő formában van.1



Az 5G az utóbbi időben egy aktuális vitatéma volt a befektetők számára, és azzal, hogy a COVID-19 létrehozta az „otthonról történő munkavégzés” paradigmáját, a befektetők és a fogyasztók körében is a figyelem észrevehetően az 5G hálózatok irányába fordult.2 Miközben az 5G még mindig a kezdeti szakaszában van, addig az ötlet továbbra is az adatsebesség gyorsabbá tételéről szól, amely lehetővé teszi a hálózatok számára a nagyobb kapacitás támogatását. Az 5G erősen támaszkodik a száloptikai hálózatokra annak lehetővé tétele érdekében, hogy milyen adatmennyiségeket szállítanak az otthonokba.2 Nem létezik többféle megoldás ezzel kapcsolatban, mivel az 5G a jövő útja és jelentős változást hozhat az otthonról dolgozók számára.

Az Egyesült Királyság megakasztja a műveleteket

Ennek fényében, a Huawei még egyáltalán nem ünnepelhet, mivel az Egyesült Királyság úgymond csavart labdát hajít a kínai tech-óriáshoz. Ezen a héten az Egyesült Királyság bejelentette, hogy követi az Egyesült Államok példáját, és betiltja a Huaweit 5G hálózatát. Az Egyesült Királyságban a mobilhálózat-üzemeltetőknek 2020 végéig abba kell hagyniuk a Huawei berendezések vásárlását a nemzetbiztonsági aggályok miatt.3 Ez a döntés tartós hatással lehet az Egyesült Királyság Kínával fennálló kapcsolatára, ám a brit politikai döntéshozók úgy döntöttek, hogy igazodnak az Egyesült Államokhoz, akik még szankciókat is kivetettek a Huawei-re azért, hogy bizonyos felszereléseket vásároljon amerikai szállítóktól.3

Ez minden bizonnyal megegyezik az Egyesült Királyság 5G-bevezetésének lassulásával, ami valószínűleg akár 3 évig is eltarthat.3 Ami nem jó hír a fogyasztók számára, mivel a régió a technológiai versenyben lemaradhat a gyorsabb adatátviteli sebesség és a hálózati kapcsolatok miatt, és talán még növelik a számlák befizetési összegét is.3

Nem is beszélve arról, hogy ez egy ún.hullám-hatást eredményez majd az Egyesült Királyság olyan mobilszolgáltatói számára, akik már megkezdték az 5G infrastruktúra megvalósítását. Ez befolyásolhatja a Huawei megerősödését is, és potenciálisan megsemmisítheti őket a piac legfontosabb pontjain.

Európa többi része is hasonló választással néz szembe, bár a jövőbeli lépésekkel kapcsolatban vegyes reakciók vannak, ami részben annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol egyes európai országokra. Az olyan országok, mint Franciaország, nem fogják teljes mértékben betiltani a Huawei berendezéseit, de arra ösztönzik az üzemeltetőket, hogy ne használják azokat.4 Németország egyelőre megosztottságot tapasztal a kérdés kapcsán, és még több döntést kell meghoznia ezügyben .4 Románia, Lengyelország, Csehország, Lettország és Észtország mind az Egyesült Államokkal államok oldalán állnak, és nem engedik meg a Huaweinek, hogy országaikban 5G hálózaton működjenek.4 Írországban a Vodafone és az EIR tovább halad azáltal, hogy a Huawei technológiával az 5G hálózatot az egész országban létrehozza, és az ír kormány továbbra is viszonylag csendes marad a kérdésben.4 Magyarországon a miniszterelnök jó kapcsolatot ápol Kínával, és továbbra is megengedi Huawei országon belüli működését, biztonsági kockázatot nem találva.4

Tech-kereskedés

A Huawei jelenlegi problémás kérdéseivel kapcsolatos piaci hírekben, a Qualcomm Inc. chipek gyártójának részvényei szárnyaló növekedést jegyeztek, s meghaladták a korábbi 100 dolláros napi magassági szintet.5 Ez nagyrészt annak a következménye, hogy a társaság bejelentette, hogy egy Huawei-vel történt engedélyezési vita kapcsán az az eredmény született, hogy az okostelefon-társaságnak hatalmas összegeket kell visszafizetnie a Qualcomm-nak.5

Ha CFD-k formájában szeretne kereskedést folytatni olyan tech részvényekkel, mint a Huawei vagy a Qualcomm, akkor ezt megteheti azáltal, hogy csatlakozik az iFOREX-hez. Válasszon a 800 CFD közül, és folrdítsa előnyére a piaci lehetőségeket az. Az iFOREX a VIBHS Financial Limited kereskedelmi neve, és mint ilyen, több éves piaci tapasztalattal rendelkezik, és amelyet az FCA engedélyez és szabályoz. A biztonságos iFOREX kereskedési platformot házon belül fejlesztették ki, és kereskedési szignálokkal, élő diagramokkal és több tucatnyi piaci mutatóval rendelkezik. Az iFOREX-nél történő kereskedés nagyszerű módja annak, hogy fejlessze kereskedési képességeit és ismereteit, valamint diverzifikálja kereskedési portfólióját is, több száz olyan pénzügyi CFD-vel, amelyek kéznél is vannak.

VIBHS Financial Limited társaságot az Egyesült Királyságban a Financial Conduct Authority a 613381. sz. hivatkozási szám engedélyezte és szabályozza. Angliában és Walesben korlátolt felelősségű társaságként van bejegyezve a Companies House-nál 08279988 -as cégjegyzékszámon.

Az iFOREX csapata együttműködött a dokumentumban szereplő anyagok előállításában, és az ebben a dokumentumban szereplő anyagok semmilyen esetben sem tekinthetőek – sem kifejezetten, vagy hallgatólagosan, sem közvetve vagy közvetlenül – pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési tanácsnak, ajánlatnak, vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatnak. A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 62.43 %-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. Kérjük vegye figyelembe: A múltbeli teljesítménymozgások számításai a határidős ügyleteket reprezentálhatják és nem pedig a mögöttes eszközt. Teljes jognyilatkozat: