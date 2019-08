A héten is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Augusztus 20-án is száraz idő várható, kánikulával. A hét második felében mérséklődik a meleg – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn napos idő várható, de a nyugati határvidék fölé délután, este besodródhat egy-egy zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Kedden, augusztus 20-án túlnyomóan napos idő lesz, csapadék nem valószínű, de Sopron térségében lehet egy-egy zivatar. A leghidegebb órákban 14-20 fok lesz, napközben 30-34 fokig melegszik fel a levegő. Budapest térségében gyengén felhős, száraz idő valószínű, többnyire mérsékelt légmozgással, a délelőtti és esti órákban is. A hajnali 18 fokról 33 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán több órára kisüt a nap. A nyugati és északi megyékben előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A szél több helyen megerősödik, a Dunántúlon néhol viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 16-22, a maximumhőmérséklet nyugaton 25, keleten 34 fok körül alakul.

Csütörtökön is többórás napsütés várható, csak helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A szél az ország keleti felében eleinte erős lesz, majd fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.



Pénteken is sok lesz a napsütés, de helyenként kialakulhat zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 14-19 fok lesz. Napközben 26-31 fokig melegszik fel a levegő.Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan valószínű zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökés is lehet. A minimumhőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. A nappali maximumok 26 és 31 fok között alakulnak.Vasárnap is jellemzően napsütéses lesz az idő, szórványosan várható zápor, zivatar. Zivatarok környezetében lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul – olvasható az előrejelzésben.(MTI)