A harmadik negyedévben megkezdte behozni lemaradását a német gépipari export

A harmadik negyedévben már mérséklődött a német gépipari export lemaradása az egy évvel korábbitól a tavaszi járványvédelmi zárlat miatt bekövetkezett nagy visszaesés után az ágazat szakmai képviseleti szervezete, a VDMA pénteki jelentése alapján.

A német gépipari és gyárépítő vállalatok szakmai képviseleti szervezete, a VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) kimutatása szerint szeptemberben 7,6 százalék volt a német gépipari export elmaradása az egy évvel korábbitól, a július-szeptemberi harmadik negyedévben pedig 12,4 százalékkal kevesebb, 39,8 milliárd euró.

A visszaesés a második negyedévben még 22 százalék volt, ezen belül áprilisban és májusban 27 és 28 százalék. Az első kilenc hónap lemaradása az egy évvel korábbihoz képest 13,2 százalék.

“A német gépipari export a járvány miatt bekövetkezett visszaesés után már túljutott a mélyponton. A krízis előtti szint eléréséig azonban még sok a tennivaló, nagy türelemre és kitartásra lesz szükség mind a gazdasági szereplők, mint a politika részéről” – jelentette ki Ralph Wiechers, a VDMA elnöke.

Az Európai Unió 27 tagországába a harmadik negyedévben 15 százalékkal kisebb összegben exportált a német gépipar, mint egy évvel korábban. Januártól szeptemberig az exportérték csökkenése 16 százalékos. Az unión belül a német gépipari export legnagyobb felvevőpiaca Franciaország, ahová az első kilenc hónapban 17,3 százalékkal csökkent a kivitel. A második legnagyobb piac Lengyelország lett az export 9,2 százalékos éves csökkenésével, megelőzve ezzel Hollandiát és Olaszországot is, ahová 12,1 és 19,9 százalékkal szállított kevesebben a német gépipar.

A húsz legnagyobb német exportpiac közül Oroszország, Dél-Korea és Törökország tüntette ki magát a forgalom növekedésével az első kilenc hónapban. A német gépipari export ezekbe az országokba sorrendben 1,1, 3,1 és 3,6 százalékkal emelkedett. Az oroszországi és törökországi export növekedését azonban “a gyenge bázisévnek” tulajdonította a VDMA elnöke beszámolójában.

Tajvanra 10 százalékkal nőtt a német gépipari export. “Dél-Korea és Tajvan egyaránt nagy részt hasít ki magának a hozzáadottérték-termelésből az otthoni munkavégzéshez szükséges elektronikai cikkek beszállítói láncában. Végső soron a német gépipari export is ennek köszönheti a növekedését” – mutatott rá Wiechers.



A német gépipar két legnagyobb exportpiaca, az Egyesült Államok és Kína 11 és 7,2 százalékkal kevesebb “Made in Germany” terméket vett fel az év első kilenc hónapjában mint egy évvel korábban. “A tagvállalataink körében végzett felmérés azonban már azt mutatja, hogy a Kínában tevékenykedő német cégeknél is megindult a forgalomnövekedés” – mondta a VDMA elnöke. Erre utal az is, hogy a német gépipari export szeptemberben már 5,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

