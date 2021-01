A gyulladásban lévő szervezet, mint számos baj forrása

Testünk egy rendkívül érzékeny és kifinomult szerkezet, épp ezért sokszor rendkívül védtelen a különböző betegségekkel szemben. Főleg, hogy a bajok gyakran észrevétlenek, mint pl. azok a gyulladásos gócpontok, melyek számos egészségügyi problémát okozhatnak. Nem árt tehát, ha időben észrevesszük és kezeljük ezeket.

Az emberi test védvonala

Az emberek teste és szervezete egy egészen csodálatos egységet képező, szinte hihetetlen működési mechanizmusokat produkáló építmény. Minden apró sejtnek, minden hatóanyagnak megvan a maga helye a láncolatban, ahogy a különböző szervek is a legfinomabban hangolt módon látják el feladataikat. Sokszor kerülhet azonban porszem a gépezetbe, mely különböző egészségügyi gondokhoz vezethet.

Ennek kivédésére szolgál testünk alapvető védelmi vonala, mely szüntelenül azon dolgozik, hogy meggátolja a kórokozók, vírusok és baktériumok bejutását a szervezetünkbe. Ez a védvonal nem más, mint az immunrendszerünk, mely éberen figyeli működésünket, betegségek esetén pedig aktivizálódik és segít megakadályozni azt, hogy súlyosabb problémáink legyenek. A gyulladás pedig éppen ebben játszik fontos szerepet.

A belső riasztó

Ahhoz, hogy az immunrendszerünk aktiválásra kerüljön, szüksége van egy jelzőrendszerre, mely figyelmezteti, hogy ideje akcióba lépni. A gyulladások pedig épp ekként a riasztóként szolgálnak, melyek hatására szervezetünk felhúzza védvonalait. A gyulladás, mint valamilyen idegen támadás jelentkezik, mely ellen küzdeni kell, így pedig elindul a harc a betegségekkel szemben.



A gyulladást éppen ez a riadóztató jelleg teszi kettőssé, hiszen tulajdonképpen a gyógyító folyamat részévé válik azzal, hogy immunválaszt vált ki a betegségekre. Léteznek azonban kizárólag káros verziói is, melyek a testünkben igencsak komoly galibát is okozhatnak. Ezek a gyulladások, gócpontok gyakran egészen észrevétlenül is meglapulhatnak a testünkben, ám ettől függetlenül a legkülönbözőbb szerveinkre lehetnek rossz hatással. Fontos tehát, hogy igyekezzünk kizárni ezt a lehetőséget.

Természetes védelem

A szervezet káros gyulladásai ellen a leghétköznapibb növények, illetve hatóanyagok használatával is tehetünk, így mindenképpen érdemes tájékozódnunk és időről-időre fogyasztani ezekből. Talán meglepő lehet, de a szódabikarbóna nagy segítségünkre lehet ebben a harcban. Fogyasztása csökkenti az autoimmun reakciókat és a gyulladást. Megfelelő dózisú, alkalmankénti fogyasztása nagy hasznunkra válhat.



Ha a növények között kutatunk, jó barátunk lehet a gyömbér, vagy akár a petrezselyem is. Habár ezek leginkább ízületi gyulladásokra hathatnak kedvezően, nagy összességében is jó hatással bírnak. Ezek mellett egy egészen új növényi megoldás is a rendelkezésünkre áll. A Cibdol gyártásában piacra kerülő CBD tartalmú készítmények a kendert hívja segítségül, pontosabban annak egyik fő hatóanyagát a CBD-t.

A kannabidiolt tartalmazó készítményeket leggyakrabban idegnyugtató, stressz- és szorongásoldó hatásai miatt fogyasztják, ugyanakkor a kulcs itt is az adagolásban van. Megfelelő mennyiségben fogyasztva kiváló gyulladáscsökkentő hatással is bír. A meglévő gyulladásokkal is megküzd, ugyanakkor a megelőzésben is fontos szerepe lehet.