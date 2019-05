A Groupama Biztosító lakás- és casco biztosítása is rangos elismerést kapott

A Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége (MABIASZ) idén is Magyar Biztosítási Terméknagydíjjal ismerte el a független biztosítási alkuszok által legjobbnak ítélt biztosítói termékeket. A Groupama Biztosító két lakossági termék kategóriában is díjazásban részesült: Lakásbiztosítás és Casco biztosítás kategóriában is bronz minősítést szerzett. A MABIASZ hagyományos éves konferenciáján emellett dr. Kálózdi Tamást, a Groupama Biztosító vezérigazgató-helyettesét Biztosítás Szakmai Nívódíjjal tüntették ki.

A Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége hagyományos éves konferenciáján értékeli a biztosítók munkáját. A szövetség széleskörű rálátással rendelkezik a hazai biztosítási piacra, így hitelesen tudják közvetíteni az ügyfelek visszajelzéseit az adott termékek vonatkozásában. Az egyes kategóriákban a termékek a szolgáltatási ár/érték arány, az adott társaság kárrendezési minősége, illetve ügyviteli folyamatai alapján kerültek értékelésre.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy lakásbiztosításunk és casco biztosításunk is bronz minősítést szerzett. Számunkra azért is különösen fontosak ezek a díjak, mert ügyfeleink elégedettségét tükrözik, így visszajelzést adnak arról a munkáról, melyet a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésébe fektetünk” – mondta el az elismerésekkel kapcsolatbana Groupama Biztosító Központi Alkuszi Igazgatóság értékesítési igazgatója.

A Groupama Biztosító vezérigazgató-helyettesét, dr. Kálózdi Tamást a 2009-ben alapított Muzsay Géza Biztosítás Szakmai Nívódíjjal tüntette ki a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A díj magas színvonalú elismerése dr. Kálózdy Tamás biztosítási szakmában végzett 30 éves munkájának, melyet mindvégig magas szintű szakmaiság, kimagasló teljesítmény, folyamatos megújulásra való képesség és legfőképpen ügyfélközpontú gondolkodás fémjelzett.

