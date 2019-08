A GB & Partners az eurÃ³pai kockÃ¡zati tÅ‘kealap-kezelÅ‘k elitjÃ©nek Ãºj tagja

A GB & Partners első magyar kockázati tőke társaságként két nemzetközi befektetési alapkezelő támogatásával csatlakozott az Európai Venture Capital Szövetséghez, az Invest Europe-hoz, így teljes jogú tagjává vált az európai kockázati tőke alapok elitjének – közölte a GB & Partners szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a közel 76 milliárd forintot kezelő GB & Partners a közép-európai régióban meghatározó szereplővé kíván válni a következő években, hiszen olyan sikertörténetek fűződnek a nevéhez, mint a Nanushka, a RotaChrom világméretű terjeszkedése vagy a Cyber Services nemzetközi elismerése. Úgy vélik, itt az ideje, hogy a portfolió cégeken túl a GB & Partners is átlépje az ország határait, és e folyamat fontos lépése, hogy bekerült a szövetség teljes jogú tagjai közé. A társaság szerint ez nemcsak GB & Partners, de a teljes hazai befektetési szektor számára jelentős mérföldkő.

Hangsúlyozták, hogy a teljes jogú tagság megszerzéséhez szigorú nemzetközi iparági és szakmai működési szabványoknak és előírásoknak kellett megfelelni, és szükség volt két Invest Europe-tag ajánlása is. Egy amerikai és egy francia befektetési alapkezelő gondolta úgy, hogy a GB & Partnersnek is helye van az európai kockázati tőke alapok elitjében. Az összesen több, mint 140 milliárd dollárt kezelő társaságok voltak azok, akik ajánlották a GB & Partners felvételét az Invest Europe teljes jogú tagjai közé – olvasható a közleményben.



Az Invest Europe a hivatalos szakmai képviseleti szerve nemcsak az európai private equtiy, venture capital, illetve infrastruktúra-befektetési szektor szereplőinek, hanem szakmai befektetőknek is. Az 1983-ban alapított szervezetnek 600 teljes jogú tagja van és a szektor érdekképviseletén túl feladata az iparági normák folyamatos fejlesztése és az átlátható, transzparens műkődési keretek kialakítása és megőrzése.(MTI)