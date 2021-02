A fővárosi boltok óriásit buktak

De az egy főre jutó költekezésben így is maradtak az élen. Decemberben 15%-ot, 2020 egészében 10%-ot zuhant a fővárosi boltokban a költekezés. A boltos világ jókora területi különbségekkel vészelte át a járványhullámokat. Győr, Bács, Zala, Csongrád is nagyobbat bukott. Szabolcs, Jász-Nagykun és Nógrád viszont növekedést hoztak, a legnagyobbakat. Novemberben és decemberben az egy főre jutó költekezés ollója Budapest és Nógrád között 52 ezer forint volt.

A főváros boltjai könyvelhették el a legnagyobb bukásokat 2020-ban, nem is csekély mértékekben. Áprilisban harmadával, májusban 12%-kal esett a budapesti boltos piac az iparcikkes boltok boltzára mellett. De novemberben is 12%-kal, decemberben pedig 15%-kal kevesebb áru fogyott a a budapesti boltokban, a 19 órás bezárás mellett. Az óvatosság is diktált.

Megyés boltos mérleg

2020 éves mérlegét nézve Budapest mellett Győr-Sopron, Bács-Kiskun, Zala, Csongrád és Baranya boltosai is a nagy vesztesek közé tartoznak, mivel az országos 0,2%-os átlagos mínusz mellett ezekben a megyékben 3-5% közötti mértékű volt a visszaesés.

Az év végi novemberi, decemberi hónapok is sokat rontottak a megyék boltos mérlegein. Ekkor Baranya, Vas, Békés, Tolna megyék boltosai a nagy vesztesek körét szélesítették.

Nyilván a kijárási korlátozások és a boltzárak ütötték a legnagyobbat a a boltos mérlegeken, hiszen ha kevesebb idő jut kimozdulni, akkor vásárlásra is kevesebb perc marad, így kevesebb is fogy a boltokban. A legsúlyosabb járványhónapokban, tavasszal és ősszel, télen is teljesen kiesett a külföldiek vásárlása, de a belföldi turizmus fékezése is sokat fogott a boltokon. Ez ütötte a legnagyobb léket a budapesti boltos világ hajóján.

A gazdaság teljesítményének és a foglalkoztatás hullámai is befolyásolták a boltos költekezést, bár év végére javultak ezek a mutatók, viszont sokat romlott a járványhelyzet és az óvatosság is jellemző volt a boltos vásárlásokban. Karácsonykor például az ajándékvásárlás jelentős visszaesése nyomta lejjebb a boltos mérleget.

A megyéknek is megvannak a maguk sajátosságai, mások a gazdaság fejlettségének szintjei, ezen keresztül eltér a vásárlóerő, különböznek a közlekedési viszonyok, más a településszerkezet és sokat számítanak például az idegenforgalmi adottságaik is. Mindezek a járványhatásokkal összefonódva éreztették hatásaikat:

március április május … november december 2020 Budapest -3,9% -32,7% -11,9% -12,3% -15,2% -10% Győr-Moson -1,6% -18,8% -8,3% -5,7% -7,1% -4,4% Bács-Kiskun +0,7% -15,6% +1,7% -5,9% -4,3% -4,4% Zala +1,3% -18,4% -4,7% -5% -4,3% -3,3% Csongrád +2,5% -17,6% -6,1% -4,7% -7,5% -3,1% Baranya +0,4% -17,4% -4,6% -3,4% -5,2% -2,2% Borsod +2,5% -13,1% -3,1% -2,6% -0,1% -1,1% Vas +0,8% -14,7% -2% -2,9% -4,3% -1,1% Békés +5,4% -8% +1,7% -6% -6,5% -1% Veszprém +2,8% -11,8% -0,2% -1,6% -1,9% -0,9% Heves +6,6% -11,3% -2,4% -2,4% -3,6% -0,9% Hajdú-Bihar +2,2% -15,6% -2,4% -3,3% -2,2% -0,8% Pest +5% -9,4% +0,8% -0,9% -2,6% +0,5% Fejér +1,7% -14,4% -1,2% +0,3% +1,4% -04% Tolna +3,3% -10,2% -0,3% -1,4% -4,8% -0,3% Somogy +5,1% -9,9% +2,4% +0,4% -1% +0,2% Komárom +5,6% -7,3% +0,1% +0,5% -3% +1,5% Szabolcs +6,4% -7,4% +4,3% -0,2% +3,6% +2,8% Jász-Nagykun +8,9% -4,6% +4,2% +0,5% +0,9% +3,2% Nógrád +11,5% -2,2% +4,3% +0,1% +3% +3,9% országos +4,4% -10,2% -2,8% … -0,3% -3,2% -0,2% KSH, érték: változás előző évhez képest, kiigazítatlan volumenindex, megyei adatok: web nélkül, országos: hagyományos bolt és webáruház együtt

A megyés boltos olló decemberben: 52 ezer forint

Az egy főre jutó boltos költekezést nézve jókora különbségek vannak az egyes megyék között. A már említett gazdasági sajátosságok és a járványhatások mellett végül a döntő a bér, a hó végi boríték vastagsága.

Az egy főre jutó boltos költekezés összege a fővárosban a legnagyobb, bár áprilisban és májusban, az iparcikkes boltzárak idején Budapest még a képzeletbeli dobogóról is lecsúszott.

Januárban, a járványidőszak előtt az egy főre jutó boltos költekezésben kétszeres volt a különbség, Budapest (121 ezer forint) és Nógrád (62 ezer forint) között. A márciusi nagy spájzolásban az olló néhány ezer forinttal zárult, áprilisban viszont 35 ezer forintra csukódott.

Novemberben Budapest (123 ezer forint) és Nógrád (71 ezer forint) között 52 ezer forint volt a különbség az egy főre jutó boltos költekezésben, ami azért kisebb az év elejinél. És decemberben, bár novemberhez képest nőtt a költekezés, maradt az 52 ezer forint különbség. Diktált a hó végi borítékok különbözősége:

egy fő/hó boltos forgalom január … március április május … november december ezer forint Budapest 121 … 120 84 99 … 123 143 Pest 99 … 114 98 110 … 114 133 Győr 102 … 111 91 103 … 112 128 Fejér 87 … 98 84 97 … 102 119 Zala 90 … 102 88 101 … 102 117 Vas 90 … 100 85 97 … 100 112 Komárom 85 … 97 85 93 … 98 110 Csongrád 87 … 96 78 90 … 97 109 Veszprém 81 … 95 84 97 … 95 107 Bács 82 … 92 78 87 … 91 107 Jász 75 … 89 78 86 … 88 103 Baranya 80 … 88 74 84 … 91 102 Heves 80 … 94 94 88 … 90 102 Hajdú 76 … 84 70 81 … 86 100 Somogy 77 … 91 82 94 … 90 99 Tolna 78 … 89 79 86 … 89 98 Borsod 69 … 79 69 77 … 79 96 Békés 72 … 82 73 80 … 79 90 Szabolcs 62 … 71 63 71 … 74 88 Nógrád 62 … 74 67 74 … 71 84 Országos 90 … 99 81 92 .. 99 127 KSH, 2020, egy főre jutó kiskereskedelmi forgalom: ezer forint, megyei adatok: csak hagyományos boltok, webáruházak nélkül, országos: webbel együtt

(blokkk.com)