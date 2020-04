A folytatás érdekében csődvédelmet kért a Bónusz Brigád

Vásárlói, partnerei és üzleti tevékenysége későbbi folytatása érdekében csődvédelmet kért Magyarország piacvezető közösségi vásárlási oldala, a Bónusz Brigád. Tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta gazdasági hatások miatt átmeneti fizetési nehézséggel küzd, és partnereknek tartozik, a gazdasági helyzetét tekintve viszont reális esélye van annak, hogy gazdálkodását rendbe tudja hozni, és képes lesz sikeresen tovább működni, indokolt volt a csődvédelem. A Bónusz Brigád célja, hogy a hitelezőivel egyezséget tudjon kötni, elkerülje a fizetésképtelenséget, és a vásárlói számára újra tudjon utazásokat és szolgáltatások ezreit kínálni, ahogy a világjárvány kitörése előtt. A Bónusz Brigád működését ebben az átmeneti időszakban sem függeszti fel, az oldal változatlanul elérhető lesz a vásárlók számára.

A Bónusz Brigád az amerikai Groupon cég üzleti modelljét alkalmazza, a közösségi vásárlás első magyar képviselője és legsikeresebb üzleti szereplője, az elmúlt 10 év során összesen 34 milliárd forintot spórolt vásárlóinak.

Nemcsak a vásárlóknak, a Bónusz Brigád partnereinek is óriási segítséget nyújtott az elmúlt 10 évben, hiszen a cég modellje az egyedüli olyan modell amellyel a partnerek úgy jutnak jelentős hirdetési felülethez – nemcsak a Bónusz Brigád oldalán és hírlevelein keresztül, de a Google, a Facebook és a magyar médiumok hirdetési felületein is – hogy az nekik egy forintjukba sem kerül, hiszen ők jutalékot csak azon vásárlók után fizetnek akik ténylegesen igénybe veszik a szolgáltatásukat. A Bónusz Brigád partnerei reklámköltésének túlnyomó részét vállalta át a Bónusz Brigád az elmúlt években, akkor is, ha az ajánlatukra nem érkezett vásárlás. Ez kiemelten igaz a járvány kitörése óta eltelt időszakra.

Az idén 10 éves weboldal korábban csak hagyományosan értékesítő szolgáltatókat – például éttermeket, bárokat, szépségszalonokat, tanfolyamokat, wellness központokat – és élményeket tett elérhetővé az interneten, átalakítva a magyar kiskereskedelmi piac működését. Ezért is nyerte el több alkalommal az év honlapja díjat, jótékonysági programjának köszönhetően pedig a MAF Leginnovatívabb Támogatói Programjai közé került. Superbrands és Magyar Brands díjazott, a Kiváló magyar tartalom elismerés tulajdonosa és Az Év Internetes Kereskedője díj tulajdonosa is.

A koronavírus-járvány azonban rendkívüli helyzetet teremtett a világban és Magyarországon is. Az utazási- és egyéb szolgáltató szektorok bedőlése a Bónusz Brigádot is nehéz helyzetbe hozta.





Mint ismeretes április első napjaiban a hazai piacvezető közösségi vásárlási oldal kevesebb, mint 100 partnerétől kért türelmet a számlák kifizetésével kapcsolatban. A felháborodott partnerek közül azonban néhányan a médiához fordultak azt híresztelve, hogy a Bónusz Brigád fizetésképtelen. A híresztelés és hangulatkeltés pánikhangulatot eredményezett, amelyben mind a vásárlók, mind a partnerek megrohamozták a céget a bónuszuk visszaváltását, vagy az anyagi követeléseik azonnali kiegyenlítését követelve. A Bónusz Brigád és a partnerei védelmének érdekében a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy csődvédelmet kérnek, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a járvány okozta válsághelyzet alatt is folytassa tevékenységét és hogy tartozásait partnerei felé kiegyenlíthesse.

A közösségi vásárlásra épülő bónuszos/kuponos üzleti modellt már születésekor is a 2008-2009-es gazdasági világválság hívta életre. A jelenlegi válsághelyzetben is várható, hogy képes lesz segíteni a szolgáltatóknak a talpra állásban és a vásárlóknak abban, hogy kedvezőbb áron jussanak hozzá szolgáltatásokhoz, amiket megszoktak és megszerettek.

Mi a csődvédelem?

Ha egy gazdálkodó szervezet átmeneti fizetési nehézséggel küzd és hitelezőknek is tartozik, a gazdasági helyzetét tekintve pedig van reális esélye annak, hogy idővel gazdálkodását rendbe tudja hozni és képes lesz tovább működni, indokolt csődvédelmet kérni.

A csődeljárás célja, hogy az adós cég a hitelezőivel egyezséget kötve elkerülje fizetésképtelenségét, és tovább tudjon működni, ugyanakkor a hitelezőinek is méltányosabb helyzetet biztosítson ahhoz képest, mintha felszámolási eljárásra kerülne sor.

A gazdaságok működésének alapja a bizalom. A gazdasági helyzet megváltozása visszahat a szereplők – fogyasztásban, beruházásokban, megtakarításokban vagy a hitelpiacon jelentkező – hangulatára is, pozitív vagy épp negatív visszacsatolási mechanizmusokat beindítva. Cél az, hogy a bizalom helyreállítása révén a Bónusz Brigád átvészelhesse ezt a nehéz időszakot.

Mit jelent a csődvédelem a partnerek számára?

Azt, amit a Bónusz Brigád vezetősége korábban is kért: fizetési türelmet, illetve megegyezési szándékot a partnerekkel. A partnerek – akik közül sokan hosszú évek óta, van aki a kezdetektől a bónuszos cég ajánlatai között szerepel – ezért segíthetnek abban, hogy a cég talpon maradhasson.

Mit jelent a csődvédelem a vásárlók számára?

A járvány ideje alatt a bónuszok java része nem beváltható, hiszen a szolgáltatók nagy része bezárt. Ezért a bónuszok lejáratát meghosszabbították, azok későbbi időpontban lesznek beválthatók, illetve egyenleg formájában jóváírva. A bónusztulajdonosok sem maradnak kártalanítás nélkül, hiszen a Bónusz Brigád mint az elmúlt 10 évben mindig, most is a vásárlókért dolgozik. Míg korábban élmények széles tárházát nyújtotta, most a megváltozott helyzetre reagálva több lépést is tett, hogy segítsen:

elsők között indították el #maradjotthon oldalukat (https://www.bonuszbrigad.hu/segitunk), ahol olyan ajánlatokat gyűjtenek össze, amelyek segítik a vásárlókat ebben a nehéz helyzetben is (tartós élelmiszer, maszkok, fertőtlenítők, otthoni sportolás, immunerősítők, stb.)

kinyitották a brigádot, elindították a Mentsd meg a kedvenc helyed programot (http://bit.ly/mentsdmeg), amire pár nap alatt 200 egyéni vállalkozó vagy mikro- és kisvállalkozás jelentkezett, az ő hosszútávú voucher ajánlataik már elérhetőek a www.bonuszbrigad.hu/mentsd-meg oldalon

A csődvédelem a Bónusz Brigád talpon maradásának záloga, mert a cég itt akar lenni és itt is lesz, amikor a válság után minden eddiginél nagyobb igény lesz kedvezményes ajánlataira.