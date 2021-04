A fogyasztó a legjobb kritikus

Interjú Dr. Sian Morris-szal, a P&G londoni innovációs központjának vezető kutatójával

2021 április 8. Dr. Sian Morris, a Procter&Gamble európai tudományos kommunikációs vezetője, okleveles vegyész, tagja a Királyi Kémiai Társaságnak. 28 éve dolgozik a vállalatnál, szakterületei többek között a készítmény vegyészet, a termékek értékelésére szolgáló módszerek fejlesztése, a fogyasztói kutatások, valamint a termékek teljesítményfokozása a Beauty Science kategóriákban. Az utóbbi időben egyre többet tesz azért, hogy a P&G innovációit, tudományos kutatásait, valamint a termékekhez, összetevőkhöz és felelősségteljes beszerzésekhez kapcsolódó vállalati törekvéseket széles körben elterjessze. Ezúttal a cég termékinnovációs tevékenységéről kérdeztük.

Hogyan dönti el a vállalat, hogy mely termékfejlesztéseken dolgozzon?

Fejlesztéseink kiindulópontja mindig a fogyasztó. Megnézzük, mire van szükségük a termékeinkkel kapcsolatban, mi az, amit megkapnak a ma megvásárolható termékektől és mi az, amit nem. A velük folytatott beszélgetések ébresztenek rá minket, hogy mit szeretnének, majd ebből kutatócsoportjaink határozzák meg mi az, ami lehetséges. Nem minden fogyasztó tudja azonban felvázolni a számára feltehetően hasznos jövőt, így képet kell alkotnunk olyan termékekről is, amelyeket fogyasztóink nem tudnak megfogalmazni, mi viszont tudjuk, hogy segítené őket. Megnézzük a trendeket, inspirációt merítünk más kategóriákból, valamint szociológusok és pszichológusok legújabb elméleteit, munkáit vizsgáljuk meg. Gyakran azt tapasztaljuk, hogy a szakértő felhasználók, például fogorvosok, bőrgyógyászok vagy gyermekorvosok jobban vázolják fel a hétköznapi fogyasztói szükségleteket, vagy jelenítenek meg olyan igényeket, amelyeket a betegek nem képesek maguktól megfogalmazni. Ez igaz olyan kategóriákban is, mint a szépségápolás, ahol fodrászokkal konzultálunk, hogy megértsük, mit érhet el valaki egy szakember segítségével, és milyen eszközökkel tudja azt az eredményt otthon is elérni. Tervezési szakértőink – főként a Braun, az Oral-B és a Gillette márkákon – a kutatókkal és a mérnökökkel közösen a tervezés és a teljesítmény integrációjával keltenek életre egy-egy első prototípust.

Először 10-20, majd 50-100, végül pedig több ezer fős csoporton tesztelünk. A folyamat során sok száz vizsgálatot követően értékeljük a termék minőségét, biztonságosságát és hatékonyságát, amely magában foglalhatja a klinikai vizsgálatokat, de számítógépes szimulációkat is alkalmazunk, vagy laboratóriumi vizsgálatokat végzünk.

Nem köztudott, hogy a P&G-nek négy kutatóközpontja is van: Belgiumban, Németországban, Nagy-Britanniában és Amerikában.

Így van. Központjainkban közel 7000 kutató folyamatosan termék és csomagolás-technológiai innovációkon dolgozik. Minden kutatóközpontnak saját tesztközpontja van, a brüsszeli centrumban például berendeztek egy teljes lakást, ahol a kutatók a környező lakosság otthoni, termékhasználathoz kapcsolódó szokásaikat vizsgálja, új innovációkat tesztelnek, és megfigyelik a felhasználók viselkedését mosás közben, amely fontos része a felhasználói igények megértésének. A brit readingi borotválkozást elemző laborunkba naponta 80, 18-66 közötti férfi jár be, hogy kutatók megfigyelhessék őket borotválkozás közben, a németországi központunk pedig rendszeresen 1500 szülőnek biztosít pelenkát otthoni tesztelés céljából.

A kutatások eredményeképpen kisebb a termékek környezeti hatása. Hogyan lehetséges ez?

A fenntartható innováció számunkra elsődleges, folyamatosan csökkentjük saját vállalati lábnyomunkat, és szeretnénk ezt a termékeinket használó fogyasztók számára is megkönnyíteni. A k+f egyedülállóan fontos szerepet játszik az újrafeldolgozható összetevők, összetételek és csomagolások kifejlesztésében. Kutatóink folyamatosan életciklus elemzést végeznek a termékeken, hogy megállapítsák, milyen környezeti hatással bírnak.

Ami a termékeik csomagolását illeti, elképzelhető egy teljesen műanyagmentes világ?

A globális klímakatasztrófa közeledtével, valamint a folyókban és óceánokban felhalmozódott és naponta a folyókból folyamatosan beleömlő hulladék látványa után sokan műanyagmentes világot képzelünk el, holott ez nem olyan egyszerű. A nagyvállalatok nem tudják egyik napról a másikra teljesen műanyagmentessé tenni termékeik csomagolását, azonban sokat tehetnek a környezetterhelés csökkentése érdekében. A P&G-nél minden egyes termék továbbfejlesztését külön esetként kezeljük, a fogyasztók elvárásait szem előtt tartva vizsgáljuk, hogy hogyan tudja termékeinket fejleszteni úgy, hogy megfeleljenek a fenntarthatóság kritériumainak, beleértve csomagolás környezetbarátabbá válását. Megvizsgáljuk többek között, hogy a termék adottságai lehetővé teszik-e, hogy csökkenjen a csomagolása, papír vagy karton csomagolást kapjon, megoldható-e az újratölthető csomagolás, lehet-e a terméket olyan módon továbbfejleszteni, hogy akár csomagolás nélkül kerüljön az üzletek polcaira, vagy újra feldolgozható csomagolást kapjon, esetleg vékonyabb, kevesebb műanyagot tartalmazzon.

Vajon a kevesebb műanyag csomagolás önmagában megoldás a problémára?

A termék csomagolása a fogyasztók számára ugyan látványos, de ez egy nagyon összetett dolog, nem elsősorban csak a csomagolás bír környezeti hatással. A 80-as években megjelent Ariel folyékony mosószer formája ma már egy Allin1 kompakt mosókapszula formula, az adagolása könnyebben kontrollálható, dobozát kiváltottuk zacskós csomagolással, amely kevesebb műanyag felhasználását igényli. Egy mosó- vagy mosogatószernek azonban nem a csomagolás a legnagyobb környezeti hatása, hanem a hozzá használt víz mennyisége és hőfoka. Hatalmas a különbség széndioxid-kibocsátásban, ha 60 vagy csak 30 fokra melegítjük fel a vizet. A legújabb mosogatószerünk az aktiválódáshoz nem igényel vizet, a legújabb fogkrémünk kisebb csomagolásban van, és a tubus újrafeldolgozható műanyagból készül.

A P&G minden csomagolását újrafelhasználhatóvá kívánja tenni, és 100%-ban újrahasznosított energiát fog felhasználni működéséhez 2030-ra. Vállalatunk a csomagolások körkörös rendszerét tartja szem előtt, igyekszünk olyan csomagolásokat előállítani, amelyeknek használat után második, harmadik és negyedik élet is adható. A vállalat csatlakozott a RecyClass platformhoz, mely elősegíti a műanyag csomagolások újrafeldolgozhatóságát, többek között csomagolás tervezési útmutatóval, valamint újrahasznosíthatósági megfelelőségi, illetve csomagolás-technológiai elfogadási eljárás kidolgozásával. 12 termékcsomagolási és technológiai jóváhagyást kapott már a vállalat az újratervezett hajápoló, háztartási és textilápolási (Oral-B, Tide, Ariel) márkáinak csomagolására vonatkozóan, melyek megfelelnek a RecyClass kritériumainak.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a hulladékválogatás és újrafeldolgozás csak akkor éri meg, ha az adott hulladékfeldolgozó vállalat profitot termel, ezért a cégeket érdekelté kell tenni a hulladékfeldolgozásban. Kifejlesztettük a HolyGrail technológiát, amely segíti a hulladékfeldolgozókban a hulladékok szortírozását és ezáltal növeli az újrahasznosítható hulladékok mennyiségét. Emellett egyre több újrafeldolgozott műanyagot használunk.

Globális vízvédelmi programunk is van különböző projektekkel világszerte, a bolygó vízkészleteinek megóvása érdekében, melyet március 22-én a Víz Világnapján jelentettünk be. A projektek többek között a természetes vízkészletek helyreállítását, a teljes ellátási lánc, valamint a fogyasztók vízfelhasználásának szabályozását célozzák. 2010 óta egységenként 27%-kal csökkentettük a gyártási vízfelhasználást, magyarországi gyáraik is jelentős vízmegtakarítással üzemelnek, a csömöri egység új technológiai vízprogramjának keretében napi 1300 köbméter technológiai vizet tisztít meg és használ újra. Mindannyiunk közös érdeke, hogy gyártóként az egész ellátási láncban és fogyasztóként is a fenntarthatóságot tartsuk szem előtt, mert egyetlen Földünk van, amelyre vigyáznunk kell.

