A fenntartható jövő mellett kötelezte el magát a SPAR

A SPAR aktív és úttörő szerepet vállal a Föld jövőjét érintő ügyekben. A vállalat most ezen tevékenységét egységes keretbe szervezi, összekötve a fenntartható fejlődés – számára kiemelt – ágait, mint a környezetvédelem, az egészséges életmód támogatása, az élelmiszer-biztonság, a munkatársak támogatása, valamint a társadalmi felelősségvállalás. Ennek első, a fogyasztók számára is jól látható lépéseként pedig új ernyőmárkát vezet be, melynek szlogenje „SPAR – a fenntartható jövőért”. A vállalat emellett a fenntarthatósági törekvéseit egy dedikált weboldalon keresztül is bemutatja.

Felelős kereskedelmi nagyvállalatként a SPAR Magyarország régóta aktív és igen változatos tevékenységet végez a fenntarthatósággal kapcsolatos ügyek terén. Az vállalat ezen munkáját szélesíti ki és szervezi egységbe az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Fenntartható Fejlődési Keretrendszere, az úgynevezett SDG – Sustainable Development Goals – segítségével.

„A vásárlóival közösen a SPAR – többek között számos jótékonysági, illetve környezettudatos üzleti kezdeményezéssel és az egészségtudatos életmódra ösztönző aktivitásaival – sokat tudott tenni fontos a bolygónkat érintő ügyekben úgy, hogy a vevőket megfelelő tájékoztatással tettekre bátorította. Most ezeket egységes keretrendszerbe foglaljuk a még hatékonyabb és átláthatóbb cselekvés érdekében. A „SPAR – a fenntartható jövőért” program jegyében vállalatunk elsősorban azokra a területekre összpontosít, melyeken eddig is komoly eredményeket értünk el vevőinkkel és partnereinkkel együtt. Ilyen a környezet, az egészség, az élelmiszer-biztonság, a munkatársaink biztonsága és a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak segítése. Fenntarthatósági programunk által még fokozottabb jelenléttel, hatékonyabban tudjuk támogatni a fontos célokat a jövőben, hiszen mindannyiunk érdeke egy élhető és fenntartható holnap, amely úgy valósulhat meg, ha ahhoz minden szereplő hozzáteszi a saját részét” – hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.



A vállalat fenntarthatósági programja konkrét kezdeményezések indítása és összehangolása mellett gyakorlati példákkal és informális útmutatásokkal kívánja edukálni és ösztönözni a fogyasztókat a közös cselekvésre. A program középpontjában az élhető jövő szerepel, ezek a célok pedig a helyben megvalósított tevékenységek által válnak életünk részévé. Az ezeket azonosító új ernyőmárka bevezetése kapcsán megszületett a program logója és a hozzá tartozó szlogen, valamint elkészült a már megvalósított intézkedéseket bemutató weboldal is, mely hasznos információkkal látja el az érdeklődő, a fenntartható jövőt támogató fogyasztókat.