A Fashion streeten nyitott újabb megújult bankfiókot az Erste

Budapesten, a belvárosi Fashion streeten nyitotta meg legújabb, a kor ügyféligényeire szabott fiókját az Erste Bank. A több százmillió forintos beruházással kialakított, három szintes, tágas fiók befejezése nagy kihívást jelentett a koronavírus-járvány miatt. A pénzintézet idén további 5-6 megújult bankfiók átadását tervezi.

A járványhelyzet új lendületet adott a digitális bankolás és a készpénz-helyettesítő fizetési formák masszív növekedésének. Az Erste Banknál az elektronikus csatornák népszerűsége és forgalma egyaránt emelkedett az elmúlt időszakban. A netbanki belépések száma 8 százalékkal nőtt, míg több mint 10 százalékkal gyarapodott a februárihoz képest a mobilbank letöltések száma márciusban. A pénzintézet ügyfeleinek már mintegy 60 százaléka használja a bank digitális csatornáit mindennapi pénzügyei intézésére. A digitális bankolás erősödésével párhuzamosan csökkent a fiókok forgalma: tavaly márciushoz képest 30 százalékkal esett vissza úgy, hogy a törlesztési moratórium is forgalmat generált, illetve mindössze hét erstés fiók volt zárva a hónap során a teljes hálózatban.

A digitális csatornák terjedéséve azonban nem csökken a bankfiókok jelentősége, csupán a szerepük változik meg. Növekszik a személyes kiszolgálás, a tanácsadás jelentősége, és ehhez kell igazítani a fiók elrendezését és az ott dolgozók munkáját is: a digitalizáció segít az adminisztráció csökkentésében, az eljárások egyszerűsítésében, az így felszabaduló időt viszont az ügyfélkiszolgálás minőségének javítására lehet fordítani.

Az ügyfelek változó igényeihez igazítva az Erste Bank 2017-ben kezdte el fiókjainak átalakítását. Az új fióki koncepció szakít a hivatali jellegű stílussal és elrendezési elemekkel. A környezet barátságosabb, személyesebb, a tanácsadók nem pultok mögött fogadják az ügyfeleket, hanem személyesen köszöntik őket és az ügy típusának megfelelő helyen segítenek nekik. A mindennapi ügyintézésre a nap 24 órájában nyitva lévő önkiszolgáló zóna is rendelkezésre áll, ahol a készpénz be- és kifizetésre alkalmas automaták mellett a bank online rendszerei is elérhetőek a lakossági és kisvállalkozói ügyfelek számára. Az ügyfelet a fiókban információs pultnál fogadják, majd a hozzájuk érkező tanácsadó segít nekik ügyeik intézésében: a gyorsabb tranzakciókat az önkiszolgáló zónán kívül itt is elvégezhetik, míg a bizalmasabb környezetet igénylő beszélgetéseket elkülönített tárgyalókban folytathatják.

Az új koncepció jegyében átalakított legújabb fiók a napokban nyitott meg Budapesten, a belvárosi Fashion streeten (1052 Budapest, Bécsi utca 5.). A több százmillió forintos beruházással kialakított új fiókba a Vörösmarty téri egység (1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.) költözött át. A most átadott három szintes, széfszolgáltatást is kínáló bankfiókban külön tárgyalók állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ezekben a szobákban zavaró körülmények és illetéktelen fülek nélkül beszélhetik meg a tanácsadókkal folyószámlájukkal, befektetéseikkel, hiteleikkel kapcsolatos ügyeiket, kérdéseiket, illetve a kisvállalkozói és prémium ügyfelek hosszabb megbeszélést igénylő tárgyalásait szolgálják a helyiségek.

Az Erste Bank fokozatosan alakítja át fiókhálózatát a kor ügyféligényeinek megfelelő koncepció szerint. A budapesti Bartók Béla úti és Teréz körúti, valamint a 2019-ben átadott kecskeméti és győri fiók után további egységek fejlesztésével folytatja a beruházási programot. A pénzintézet tervei szerint további 5-6 megújult fiók nyílhat meg.