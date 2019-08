Az első hónap tapasztalatai alapján a Babaváró támogatás keresett és népszerű termék a fiatal házaspároknál, és a támogatásnak érzékelhető, pozitív hatása lehet az ingatlanpiacra is a Duna House szerint.

A független hitelközvetítő közölte: a pénzügyi szakértőik által benyújtott babaváró támogatási kérelmek adatai alapján az igénylők 90-95 százaléka a maximális, 10 millió forintos támogatást igényli, de végül nem mindenki kapja meg a bankoktól a teljes összeget. A felhasználásról később lesznek pontos statisztikák, de az ingatlanvásárlási cél már egyértelműen kimutatható.

A közlemény idézi Fülöp Krisztiánt, a Duna House hitelcentrumának vezetőjét, aki elmondta, a hagyományos jelzáloghiteleket egyre több esetben kombinálják vagy helyettesítik a babaváró támogatással az ügyfelek. Hozzátette: a keresleten már érződik az újfajta támogatási lehetőségek iránti érdeklődés, azt azonban még nem látni, hogy ebből adódóan hány tranzakció lesz a piacon.



A szakemberek pozitívak, hiszen a Babaváró támogatás önálló forrásként vagy egyéb más hitellel vagy támogatással kombinálva is egyre több lehetőséget ad a fiatal családok otthonteremtéséhez. A Babaváró támogatás önálló felhasználása esetén ráadásul semmiféle korlátozás nincs a megvásárlandó ingatlanoknál, így akár kisebb alapterületű, kedvezőbb áron elérhető lakást is tudnak a fiatal házaspárok vásárolni. Ez utóbbi az első lakásvásárlók helyzetét jelentősen segíti, így ebben a vásárlói kategóriában további növekedésre számítanak a szakemberek.A társaság közölte: az első lakásvásárlók mindig fontos szerepet töltenek be az ingatlanpiac keresleti oldalán. Jellemzően a 40-60 négyzetméter közötti lakásokat keresik, idén júniusban Budapesten átlagosan 33 millió forintot költöttek ingatlanvásárlásuk során, míg vidéken a 16 millió forinthoz közelít ez az érték.(MTI)