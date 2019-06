A digitalizáció a fenntartható fejlődést is szolgálja

A digitalizáció nem csak gyorsabb és egyszerűbb megoldásokat kínál, de környezetvédelmi értékeink, ezáltal bolygónk megóvását is segíti. A technológiai fejlődés lehetőségeit kihasználva ezért a K&H az elmúlt évben innovatív fejlesztései mellett a társadalom és gazdaság felé irányuló felelősségvállalási tevékenységét is a digitalizáció jegyében bővítette.

A digitalizáció rohamos előretörése ma már az életünk minden területét áthatja, miközben számos lehetőséget hordoz magában a fenntartható fejlődéshez is. „Pénzügyi közvetítő szerepünknek köszönhetően nagy hatással vagyunk arra a környezetre, amelyben társadalmunk él. Ezért célunk az, hogy megfelelően reagáljunk a társadalom igényeire, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy a tagjai ma is és a jövőben is teljes életet élhessenek. A digitalizáció térnyerése, a technológiai fejlődés új lehetőségeket kínál értékeink védelme, bolygónk fenntartható fejlődése érdekében. Ezt szem előtt tartva az elmúlt évben fejlesztéseinket és felelősségvállalási tevékenységeinket is a digitalizáció jegyében bővítettük” – hangsúlyozta Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója a 2018-as társadalmi felelősségvállalási jelentés bemutatásakor.

Digitálizálódó társadalom

A digitalizáció a pénzügyeket is egyre inkább érinti, amit jól mutat, hogy éves összehasonlításban 66 százalékkal növekedett a mobilbanki szolgáltatásokat aktívan használó ügyfelek száma és ma már minden negyedik ügyfél rendelkezik biometrikus aláírással. Emellett 2018-ban a K&H elsőként indította el teljesen online személyi kölcsön szolgáltatását. Mindezek komoly mérföldkövek afelé, hogy a tranzakciók teljes mértékben papírmentessé váljanak, a tranzakciók pedig utazásmentessé.

A K&H az elmúlt évben 250 milliárd forint értékű új hitel kihelyezése mellett 50 milliárd forint értékű hitelkérelmet hagyott jóvá napenergia-projektekre, 150 megawatt új, „zöld” kapacitást teremtve ezzel. Emellett a pénzintézet meglévő társadalmi programjai is új elemekkel egészültek ki 2018-ban a digitális átalakulást figyelembe véve: megszületett a vigyázz#KáPé mobilalkalmazás, a sport világában pedig egy igazán új és innovatív pályára lépett a K&H, hiszen sporttámogatása tovább bővült az e-sport területével.

„A digitalizáció arra is számos lehetőséget kínál, hogy olyan munkahelyet biztosítsunk kollégáink számára, ahol minden lehetőséget megkapnak a folyamatos szakmai fejlődésre és kiteljesedésre. Ennek jegyében az elmúlt évben 477 millió forintot fordítottunk munkatársaink képzésére mind a hagyományos, mind a digitális formában. Szintén a tavalyi év eredményeként olyan IT infrastruktúra-beruházás valósult meg, amelynek köszönhetően mára kollégáink a munkaállomás távoli elérését is biztonságosan igénybe vehetik” – tájékoztatott a kommunikációs ügyvezető igazgató.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 206 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2200 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet

K&H Bank

I. negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 320 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 3247 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 12,2 milliárd forint

K&H Biztosító

I. negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 11,8 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 179,4 milliárd forint

biztostástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,7 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,3 milliárd forint