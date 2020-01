A csalásért elítélt egykori amerikai tőzsdeügynök, Jordan Belfort beperelte a Red Granite Pictures filmstúdiót, amiért az úgymond tisztátalan forrásból származó pénzből finanszírozta a róla szóló nagysikerű filmet, A Wall Street farkasát, és ezzel kárt okozott a hírnevének.

Az egyik Los Angeles-i bíróságon csütörtökön benyújtott keresetében 300 millió dolláros kártérítésre tart igényt, majdnem annyira, mint amennyi bevételt a 2013-ban bemutatott film jövedelmezett.

Belfort azt állítja, a produkciós cég a filmes jogok megvásárlásakor eltitkolta előle, hogy törvénytelen forrásból származik a pénz, amelyből megfilmesítik a történetét.

A nyugat-hollywoodi székhelyű filmstúdió társalapítóját, Riza Azizt – Nadzsib Razak volt malájziai miniszterelnök nevelt fiát – tavaly letartóztatták az amerikai hatóságok, amiért segített tisztára mosni annak a 4,5 milliárd dollárnak egy részét, amelyet nevelőapja és más maláj kormányzati tisztségviselők sikkasztottak el az 1MDB állami fejlesztési alapból 2009 és 2015 között.



A pénzből luxuscikkeket vásároltak és befektetéseket finanszíroztak, egyebek közt hollywoodi produkciók gyártását pénzelték. Riza Azizt 248 millió dollárnyi elsikkasztott pénz tisztára mosásával vádolják.A Red Granite Pictures azt állítja, nem tudott arról, hogy a hozzá került pénz bűncselekményből származik. Mindazonáltal a cég az amerikai kormánnyal létrejött peren kívüli egyezségben 60 millió dollár megfizetését vállalta még 2018 márciusában.A filmstúdió ügyvédje szerint az exbróker által indított eljárás “elkeseredett és fölöttébb ironikus kísérlet arra, hogy kihátráljon egy szerzésből, amely életében első ízben törvényes módon tette gazdaggá és híressé”.A Los Angeles Times szerint az egykori tőzsdeügynök valódi célja érvényteleníttetni a Red Granite-tal kötött filmes szerződést, hogy jó pénzért eladhassa valaki másnak a történet folytatásának (Catching the Wolf of Wall Street) megfilmesítési jogát.Jordan Belfort 22 hónapot töltött börtönben A Wall Street farkasában leírt gazdasági bűncselekményekért. Történetét megírta egy könyvben, a megfilmesítés jogát pedig eladta a Red Granite-nak.A Leonardo DiCaprio főszereplésével forgatott film Martin Scorsese eddigi legnagyobb sikere, csaknem 400 millió dollárt fialt, és a produkciót öt kategóriában is Oscar-díjra jelölték.(MTI)