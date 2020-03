A Cofidis felkészült: intézzük pénzügyeinket kizárólag digitálisan!

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe március 19-ével felfüggesztette minden fogyasztási hitelezéssel kapcsolatos tevékenységét. Ez alól kivételt képeznek az olyan áru- és autóhitel és pénzügyi lízing termékek, amelyek már most megfelelnek a tegnapi nappal érvénybe lépett kormányrendeletnek*, vagyis THM-ük 5,9% vagy az alatti. A Cofidisnél a meglévő ügyfelek kiszolgálása folyamatos, beleértve a törlesztési moratóriummal kapcsolatos lehetőségekről és tudnivalókról szóló tájékoztatást is. A vállalatnál az új rendelkezéseknek megfelelő termékek kialakítása folyamatban van. Ezek piacra kerüléséig a cég továbbra is biztonságos, digitális, otthonról könnyedén elérhető csatornáin szolgálja ki meglévő lakossági ügyfeleit.

A törlesztési moratórium, mint lehetőség: információk a hiteltörlesztések felfüggesztéséről

A kormányrendelet 1 § (1) bekezdése, illetve az MNB által március 19-én kiadott hivatalos sajtközlemény értelmében a törlesztési moratórium ideje alatt a hitelekhez tartozó kamatszámítás nem áll le, tehát a moratórium után meg kell fizetni a kamatokat is. A moratórium lejártával a meg nem fizetett törlesztőrészleteket a vállalat ügyfeleinek teljesíteniük kell. Valamennyi ügyfélnek joga és lehetősége van az eredeti szerződési feltételek szerint folytatni a hitelük törlesztését. Ennek jelzésére a Cofidis nyilatkozati lehetőséget biztosít, amely a jövőben visszavonható. A nyilatkozati minta szövegének kidolgozása folyamatban van. A közzétételről további tájékoztatást fog kiadni a vállalat.

Ügyintézés otthonról, digitálisan, biztonságban

A vállalat javasolja, hogy az ügyfelek használják az online ügyintézési módokat a befizetésekhez; az átutalást, a csoportos beszedést és az online fizetési linket. A meglévő postai csekkekkel a járványügyi helyzetre való tekintettel semmiképp ne keressék fel a postákat, azokat rendezzék inkább átutalással. Az ügyfélszolgálat pénzügyi szakértői rendelkezésre állnak többféle csatornán is – telefonon, emailen vagy videó chat formájában – melyek mindegyike távolból elérhető, de személyes segítséget jelent. A következő időszakban a Cofidis számol megnövekedett számban érkező kérdésekre, így a korábbinál magasabb létszámú telefonos ügyfélszolgálat áll az ügyfelek rendelkezésére.

A Cofidis a járványhelyzetre való tekintettel kéri az ügyfeleit, hogy mellőzzék a személyes ügyfélszolgálat felkeresését. Hiteleiket érintő kérdésekkel kapcsolatban elsősorban telefonon vagy emailen érdeklődjenek saját maguk és a vállalat munkatársai egészségének védelme érdekében. Éppen ezért a cég óvintézkedéseket vezetett be ezen a héten a személyes ügyfélszolgálatán. A nyitvatartási idő hétköznap 15:00óráig módosult, a fokozott higiénia érdekében kézfertőtlenítő került az ügyféltérbe, korlátozások léptek életbe az egy időben bent tartózkodók létszámát illetően, illetve az ügyintézők és az ügyfelek közötti megfelelő fizikai távolság is szabályozva lett. A Cofidis naprakész információkkal tájékozódási lehetőséget biztosít az elkövetkező időszakban a vállalat weboldalán és FB oldalán, ill. sajtóban kiadott közleményein keresztül.*a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) korm. rendeletA Cofidisről: a Cofidist Franciaországban alapították 1982-ben, székhelye Lille-ben található. Többségi tulajdonosa a Credit Mutuel Bank. Világszerte több mint 5000 munkavállalót foglalkoztat. A Cofidis 9 országban van jelen: Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Belgium, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország. A magyar fióktelep 2006-ban kezdte meg tevékenységét személyi kölcsön, áruhitel, adósságrendező hitel és mostanra autófinanszírozási termékeivel. A Cofidis Magyarország egyedisége a távértékesítésben rejlik: telefonos és online hitelügyintézést is kínál ügyfeleinek. A cég az online hitelek specialistájaként törekszik a folyamatos újításra, így 2017-ben úttörőként bevezette a videós azonosítást, majd 2018-ban az elektronikus aláírást, majd 2020-ban új fejlesztését, a hangaláírást indította el. Ezeknek a megoldásoknak köszönhetően mára a teljes hiteligénylési folyamat elektronikus úton végezhető el. A Cofidis elkötelezett a felelős hitelezésben, valamint ügyfeleik és munkavállalóik megbecsülésében: ennek bizonyítéka, hogy 2019-ben elnyerte a Great Place to Work illetve 2019-ben és 2020-ban is a Kiválóság az ügyfélkiszolgálásban díjakat. A Cofidis Csoport a Team Cofidis, profi országúti kerékpáros csapat névadó szponzora és elkötelezett támogatója immár 23 éve. A Team Cofidis a világ legnagyobb országúti kerékpáros versenyének, a Tour de France-nak állandó résztvevője. A hazai Cofidis 2016-tól itthon is elindította kerékpáros programját, amelynek keretein belül sportszponzorációt, rendezvénytámogatást és civil együttműködési programokat valósít meg. További információkért látogassa meg a cofidis.hu, cofidisauto.hu oldalakat.